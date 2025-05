Written by Oslo• 22h03• Fil, Rugby, Sport

Rugby L’UBB triomphe en Champions Cup. Le 24 mai 2025 restera gravé dans l’histoire du rugby français : l’Union Bordeaux Bègles (UBB) a remporté sa première Champions Cup en s’imposant 28 à 20 face aux Northampton Saints au Principality Stadium de Cardiff. Ce sacre européen marque l’aboutissement d’un parcours exceptionnel et la consécration d’un projet sportif ambitieux

Une finale maîtrisée de bout en bout

Dès les premières minutes, l’UBB a imposé son rythme. Malgré un début de match équilibré, les Bordelo-Béglais ont su prendre l’ascendant grâce à une défense solide et une maîtrise tactique exemplaire. Le score était de 20-20 à la mi-temps, mais en seconde période, Bordeaux a su faire la différence en inscrivant un essai décisif et en maintenant la pression sur Northampton, qui n’a pas réussi à scorer après la pause.

Des individualités au service du collectif

Le succès de l’UBB repose sur une alchimie parfaite entre talents individuels et cohésion d’équipe. Damian Penaud, auteur de deux essais lors de la finale, a été l’un des artisans majeurs de cette victoire. Avec un total de 14 essais dans la compétition, il termine meilleur marqueur et a été élu joueur de l’année.

Le demi de mêlée Maxime Lucu, capitaine exemplaire, a dirigé le jeu avec brio et a été désigné homme du match. Son sang-froid et sa vision ont été déterminants dans les moments clés. Matthieu Jalibert, à l’ouverture, a également brillé par sa capacité à dynamiser le jeu et à créer des opportunités.

Une revanche sur le passé

Cette victoire a une saveur particulière pour l’UBB, qui avait connu une lourde défaite en finale du Top 14 en 2024 face au Stade Toulousain (59-3). Cette désillusion a servi de moteur pour rebondir et viser plus haut. En éliminant Toulouse en demi-finale de la Champions Cup, Bordeaux a montré qu’il avait appris de ses erreurs et qu’il était prêt à s’imposer au plus haut niveau européen.

Une ascension fulgurante

Fondé en 2006, l’Union Bordeaux Bègles a gravi les échelons du rugby français avec détermination. Promu en Top 14 en 2011, le club a progressivement construit une équipe compétitive, s’appuyant sur un recrutement judicieux et une formation de qualité. Ce premier titre européen est le fruit d’un travail de longue haleine et d’une vision claire du développement du club.

Une ambiance exceptionnelle

Les supporters bordelais ont joué un rôle crucial dans cette épopée. Présents en nombre à Cardiff, ils ont soutenu leur équipe avec ferveur, créant une ambiance électrique dans le stade. Leur passion et leur fidélité ont été saluées par les joueurs et le staff, qui ont souligné l’importance de ce soutien indéfectible .

Une domination française en Europe

Avec ce succès, l’UBB devient le cinquième club français consécutif à remporter la Champions Cup, succédant à La Rochelle (double vainqueur en 2022 et 2023) et au Stade Toulousain (sacré en 2021 et 2024). Cette impressionnante série souligne non seulement la suprématie actuelle des clubs français sur la scène européenne, mais aussi la profondeur et la compétitivité du championnat du Top 14.

Le Stade Toulousain, en particulier, a longtemps incarné l’excellence du rugby français, avec un palmarès européen impressionnant. Sa récente domination a posé les jalons pour les autres clubs de l’Hexagone, inspirant une nouvelle génération à viser le très haut niveau. En battant Toulouse en demi-finale cette année, l’UBB a non seulement pris une revanche sportive, mais a aussi symboliquement passé un cap, en affirmant qu’elle était désormais prête à rivaliser avec les plus grands, sur le long terme.

Ce renouveau collectif du rugby français à l’échelle européenne reflète également les investissements dans la formation, la montée en puissance d’un vivier de jeunes talents, et une capacité à allier puissance physique et intelligence tactique. L’avenir du rugby européen semble, plus que jamais, s’écrire en bleu, blanc et rouge.

Perspectives d’avenir

Fort de ce premier titre majeur, l’Union Bordeaux Bègles peut désormais viser de nouveaux sommets. Avec un effectif jeune et talentueux, un encadrement expérimenté et un soutien populaire massif, le club girondin a toutes les cartes en main pour s’imposer durablement parmi les cadors du rugby européen.

La victoire en Champions Cup n’est pas une finalité, mais le début d’une nouvelle ère pour l’UBB, qui aspire désormais à conquérir le Bouclier de Brennus et à asseoir sa domination sur le rugby français.