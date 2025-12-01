Station du Mourtis : ouverture reportée malgré la neige

Written by Oslo• 12h58• Le Mourtis, Montagne, Ski

Station du Mourtis : l’ouverture reportée malgré la neige Les amateurs de ski devront encore patienter avant de profiter des pistes

La neige est bien là. Les webcams de la station du Mourtis montrent des pistes blanches, un paysage hivernal qui donne envie de chausser les skis. Pourtant, l’ouverture prévue ce week-end du 5 décembre 2025 n’aura pas lieu. La décision peut surprendre au premier abord, mais elle s’explique par des considérations techniques et météorologiques que les responsables de la station ne peuvent ignorer. Le report annoncé ces derniers jours confirme une réalité que connaissent bien les exploitants de domaines skiables : l’enneigement visible ne suffit pas toujours à garantir l’ouverture d’une station. Entre les contraintes de sécurité, l’épaisseur réelle du manteau neigeux et les prévisions météorologiques, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte avant de pouvoir accueillir le public.

Un enneigement insuffisant pour ouvrir Les chutes de neige récentes ont effectivement recouvert les pentes du Mourtis d’un manteau blanc. Les images diffusées par les webcams de la station montrent des pistes qui semblent prêtes à accueillir les skieurs. Mais cette apparence peut être trompeuse. L’épaisseur du manteau neigeux reste en réalité en deçà des standards requis pour une ouverture dans des conditions optimales de sécurité et de qualité. Une station de ski ne peut pas se contenter d’une simple couche de neige fraîche pour ouvrir ses pistes. Il faut que l’enneigement soit suffisamment épais pour permettre le damage, protéger le terrain naturel et offrir une glisse de qualité sur l’ensemble du domaine. Au Mourtis, malgré les précipitations neigeuses des derniers jours, cette épaisseur minimale n’est pas encore atteinte sur l’ensemble des secteurs. La station privilégie une approche prudente. Ouvrir trop tôt avec un enneigement limite pourrait non seulement décevoir les visiteurs venus profiter des pistes, mais aussi endommager le terrain et compromettre la qualité de la neige pour la suite de la saison. Les gestionnaires préfèrent attendre quelques jours supplémentaires plutôt que de proposer une expérience dégradée.

La météo complique la donne Au-delà de la question de l’enneigement actuel, les prévisions météorologiques pour les prochains jours ont également pesé dans la décision de reporter l’ouverture. Un épisode pluvieux est annoncé, accompagné d’un redoux significatif qui devrait faire remonter les températures au-dessus de zéro degré, y compris en altitude. Cette configuration météorologique est loin d’être idéale pour une ouverture de station. La pluie sur la neige fraîche risque de transformer le manteau neigeux en une masse compacte et lourde, peu propice à la pratique du ski. Le redoux va également provoquer une fonte partielle de la neige, réduisant encore l’épaisseur déjà limite du manteau neigeux. Dans ces conditions, ouvrir ce week-end aurait été un pari risqué. Les équipes de la station auraient dû composer avec un enneigement qui se dégrade d’heure en heure, des pistes difficiles à entretenir et potentiellement des conditions de glisse médiocres. L’expérience proposée aux visiteurs aurait été loin des standards de qualité attendus, particulièrement pour une ouverture de saison qui donne généralement le ton pour les mois à venir.

🍫 Nutrition sportive avec O.K.R. (ex Feed.) Profitez de 10% de réduction sur toute la boutique avec le code MELLES750 Profiter de l’offre →

Barres protéinées, repas complets et collations pour sportifs

Une attente qui se prolonge pour les amateurs Pour les passionnés de ski qui attendaient avec impatience l’ouverture du Mourtis, cette annonce représente une déception. Certains avaient déjà prévu de se rendre à la station ce week-end, espérant profiter des premières descentes de la saison dans le cadre préservé et forestier qui fait la réputation du Mourtis. Le report de l’ouverture s’inscrit dans une tendance plus large observée ces dernières années. Les dates d’ouverture des stations deviennent de plus en plus difficiles à prévoir avec certitude. Les variations météorologiques d’une année sur l’autre, l’irrégularité des chutes de neige en début de saison et la nécessité de garantir des conditions optimales conduisent les exploitants à adopter une approche plus flexible qu’auparavant. Cette prudence est d’ailleurs généralement bien accueillie par les pratiquants réguliers, qui préfèrent attendre quelques jours de plus plutôt que de se retrouver sur des pistes en mauvais état. Les nouveaux venus, en revanche, peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi une station qui semble enneigée sur les photos reste fermée. L’explication réside dans ces multiples paramètres techniques que seuls les professionnels peuvent pleinement évaluer.

🥾 Équipement randonnée avec Cimalp Découvrez la marque drômoise spécialisée dans l’équipement outdoor de qualité Découvrir la boutique Cimalp →

Vêtements techniques, chaussures de randonnée et accessoires outdoor

L’alternative Skirail pour patienter En attendant que les conditions s’améliorent au Mourtis, les amateurs de glisse ont une solution pour profiter quand même de la saison : l’offre Skirail. Lancée officiellement ce 1er décembre 2025, cette formule permet de combiner transport en train et forfait de ski dans une offre groupée particulièrement avantageuse. Le principe de Skirail est simple : les skieurs peuvent acheter en une seule transaction leur billet de train et leur forfait pour les stations partenaires des Pyrénées. Cette offre présente plusieurs avantages, à commencer par une réduction significative par rapport à l’achat séparé des deux prestations. Elle simplifie également l’organisation du séjour en regroupant les réservations sur une seule plateforme. L’offre Skirail s’inscrit dans une logique de mobilité durable. En encourageant l’utilisation du train pour se rendre en station, elle contribue à réduire l’empreinte carbone des séjours au ski. Pour les habitants de Toulouse et de la région, cette formule représente une alternative pratique à la voiture, d’autant que les gares desservies sont généralement bien reliées aux stations par navettes ou transports en commun. Pour bénéficier de cette formule, il suffit de se rendre sur le site dédié à l’offre Skirail ou de se présenter en gare. Les voyageurs peuvent choisir parmi plusieurs formules selon la durée de leur séjour et la station visée. Les forfaits proposés vont généralement de la journée à la semaine, avec des tarifs dégressifs pour les séjours plus longs. L’offre est valable sur plusieurs stations des Pyrénées, ce qui permet aux skieurs de découvrir différents domaines au cours de la saison. Cette flexibilité est particulièrement appréciée par ceux qui aiment varier les plaisirs et explorer de nouveaux terrains de glisse. En cas de conditions difficiles sur une station, il est possible de se reporter sur une autre, selon les disponibilités et les conditions d’enneigement.

🥕 Courses bio en ligne avec La Fourche Votre épicerie bio en ligne avec des produits de qualité à prix réduits Code parrain VOWENI52 Des milliers de références bio jusqu’à 50% moins cher

Quand le Mourtis ouvrira-t-il vraiment ? La question que se posent tous les amateurs : quand pourront-ils enfin chausser les skis au Mourtis ? La réponse dépendra essentiellement de l’évolution météorologique des prochains jours. Si les températures redeviennent négatives et que de nouvelles chutes de neige se produisent, l’ouverture pourrait intervenir rapidement, potentiellement dès le week-end suivant. Les équipes de la station surveillent de près les prévisions et l’état du manteau neigeux. Dès que les conditions seront réunies, une communication officielle sera faite pour annoncer la date d’ouverture. Les réseaux sociaux de la station, son site internet et les médias locaux relaieront l’information en temps réel. En attendant, les webcams restent un bon moyen de suivre l’évolution de l’enneigement. Même si les images ne disent pas tout sur l’épaisseur et la qualité de la neige, elles permettent d’avoir une idée générale des conditions sur place. Les passionnés peuvent ainsi surveiller quotidiennement l’évolution et se tenir prêts à partir dès l’annonce de l’ouverture. Les autres stations des Pyrénées Le report du Mourtis ne signifie pas que toutes les stations pyrénéennes sont fermées. Certains domaines de plus haute altitude ou bénéficiant d’un meilleur enneigement ont pu ouvrir ou prévoient une ouverture prochaine. Les skieurs impatients peuvent se renseigner sur les conditions d’enneigement des stations voisines comme Luchon-Superbagnères, Peyragudes ou Bourg d’Oueil. Chaque station a ses propres caractéristiques et ses propres contraintes. Le Mourtis, avec son cadre forestier et son altitude moyenne, est plus sensible aux variations de température que les stations de haute altitude. Cette particularité en fait un domaine apprécié en plein cœur de l’hiver, quand l’enneigement est bien établi, mais peut compliquer les ouvertures précoces ou tardives de saison.

🐟 Poisson frais et durable avec Poiscaille Recevez du poisson frais de pêche durable directement chez vous Profitez de 10€ de réduction sur votre premier panier ! Découvrir l’offre Poiscaille →

Circuit court, pêche responsable et traçabilité garantie

Une saison qui s’annonce malgré tout Malgré ce report d’ouverture, les perspectives pour la saison restent positives. Les chutes de neige récentes montrent que l’hiver est bien installé dans les Pyrénées. Il ne manque plus que quelques bonnes précipitations supplémentaires et des températures stables pour que l’ensemble des stations puisse accueillir les skieurs dans des conditions optimales. Le Mourtis conserve tous ses atouts pour séduire les amateurs de glisse une fois l’ouverture effective. Son atmosphère familiale, son cadre boisé préservé et ses pistes adaptées à tous les niveaux en font une destination appréciée, particulièrement de ceux qui recherchent une alternative aux grandes stations plus fréquentées. Les équipements de la station sont prêts, les équipes sont mobilisées et n’attendent que le feu vert des conditions météorologiques pour accueillir les premiers visiteurs de la saison. Dès que l’épaisseur de neige sera suffisante et que les prévisions seront favorables, les remontées mécaniques pourront démarrer et les pistes seront ouvertes. En attendant, il reste à tous les passionnés à faire preuve de patience. C’est le prix à payer pour profiter ensuite de conditions de glisse de qualité, sur un manteau neigeux suffisamment épais pour garantir une bonne expérience tout au long de la saison. Le report de quelques jours est finalement un moindre mal comparé à une ouverture précipitée qui pourrait décevoir et compromettre la suite de l’hiver. Pour suivre l’actualité de l’ouverture du Mourtis et connaître la date définitive dès qu’elle sera annoncée, il convient de consulter régulièrement le site officiel de la station et ses réseaux sociaux. Les annonces seront faites en temps réel dès que les conditions le permettront. D’ici là, l’offre Skirail reste une excellente option pour ceux qui souhaitent profiter des stations déjà ouvertes tout en préparant leur future visite au Mourtis.

Article publié sur Melles750.fr – Actualités des Pyrénées et vie en montagne

Visited 7 times, 7 visit(s) today