(Last Updated On: )

Superéthanol-E85 faites le plein malin à 0,78€/l et économisez jusqu’à 729€ par an. Alors que les prix des carburants restent une source d’inquiétude pour les automobilistes, le Superéthanol-E85 s’affirme en 2025 comme le carburant du pouvoir d’achat. Avec un prix moyen à la pompe de 0,78€/l, soit 1€ de moins que le SP95-E10, il permet de réaliser des économies records. Des économies de l’ordre de 729€ par an pour 13 000 km et jusqu’à 1121€ pour 20 000 km parcourus. Localement cette tendance se confirme entre Gourdan-Polignan et Luchon.

Superéthanol-E85 faites le plein malin à 0,78€/l et économisez jusqu’à 729€ par an

Déjà disponible dans 40 % des stations-service françaises, le Superéthanol-E85 séduit de plus en plus grâce à son coût attractif et ses bénéfices « environnementaux ». Même si ce dernier point ne fait pas l’unanimité. Néanmoins en 2024, il a permis d’économiser près de 2 millions de tonnes de CO2, tout en réduisant les émissions de particules fines de 90 % par rapport à l’essence traditionnelle. Ces résultats témoignent d’une certaine efficacité en matière de décarbonation. Mais comme toujours la meilleure option reste de limiter ses déplacements.

Des boîtiers E85 pour rendre le bioéthanol accessible

L’offre de boîtiers de conversion E85 continue de s’élargir, avec des solutions plus accessibles et des promotions attractives. Ces dispositifs permettent de convertir facilement des véhicules essence et sont rapidement rentabilisés grâce aux économies réalisées à chaque plein. Le coût du boitier pour rouler et profiter du prix de l’éthanol est rapidement amorti.

Une alternative pour aujourd’hui et demain

Le Superéthanol-E85 s’inscrit comme une solution plus durable et abordable. Et cedans un contexte où les motorisations thermiques et hybrides cherchent à prolonger leur pertinence face à l’électrification. Soutenu par des initiatives de distributeurs comme E.Leclerc et des modèles flex-E85 de constructeurs tels que Ford, ce carburant est plus que jamais une option pour une mobilité économique et écologique.

Avec un coût à l’usage imbattable et une disponibilité croissante, le Superéthanol-E85 répond clairement aux enjeux du pouvoir d’achat.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…