Tadej Pogačar : cinquième victoire consécutive au Tour de Lombardie Le Slovène entre dans l’histoire en devenant le premier coureur à remporter cinq fois de suite le même Monument 11 octobre 2025

Ce samedi 11 octobre 2025, sous le soleil de Lombardie, Tadej Pogačar a signé un exploit qui restera gravé dans les annales du cyclisme mondial. Le champion slovène de 27 ans s’est imposé pour la cinquième fois consécutive sur le Tour de Lombardie, la “Classique des feuilles mortes”, devenant le premier coureur de l’histoire à réaliser une telle performance sur un Monument. Un quintuplé inédit qui place définitivement le prodige de l’équipe UAE Team Emirates-XRG dans une dimension à part.

Une attaque décisive à 36 kilomètres de l’arrivée Le scénario s’est déroulé selon le script habituel de Pogačar : une démonstration de force absolue. Sur un parcours exigeant de 241 kilomètres reliant Côme à Bergame, avec plus de 4 400 mètres de dénivelé positif, le Slovène a attendu le moment opportun pour frapper. C’est dans l’ascension du Passo di Ganda, à exactement 36 kilomètres de l’arrivée, qu’il a porté son attaque fatale. À ce moment de la course, l’Américain Quinn Simmons se trouvait en tête, échappé depuis 82 kilomètres. Mais lorsque Pogačar a décidé d’accélérer, le peloton des favoris n’a pu que constater les dégâts. En seulement cinq kilomètres, le champion du monde a comblé la minute de retard qui le séparait de Simmons avant de le dépasser comme s’il s’agissait d’un simple cycliste du dimanche. Dès lors, plus personne n’allait revoir le maillot arc-en-ciel. Le Slovène a ensuite géré son avance avec maestria, franchissant la ligne d’arrivée avec 1 minute et 48 secondes d’avance sur son dauphin. Une démonstration de puissance pure qui a laissé ses adversaires sans réponse, scotchés sur la route lombarde. Cette victoire porte à 108 le nombre de succès de Pogačar en carrière professionnelle, et constitue sa 20e victoire de la saison. Un palmarès qui continue de s’étoffer de manière impressionnante.

Égaler Fausto Coppi, un symbole historique Avec ce cinquième sacre en Lombardie, Tadej Pogačar égale le légendaire Fausto Coppi, quintuple vainqueur de l’épreuve en 1946, 1947, 1948, 1949 et 1954. Mais contrairement au “Campionissimo” italien qui avait remporté ses cinq éditions de manière non consécutive, le Slovène réalise cet exploit sans interruption depuis 2021, année de sa première participation à la course. Cette statistique vertigineuse témoigne d’une domination absolue : cinq participations, cinq victoires. Un sans-faute qui en dit long sur l’adaptation parfaite de Pogačar à ce parcours exigeant du nord de l’Italie. Avant lui, seuls Alfredo Binda dans les années 1920 et Fausto Coppi dans les années 1950 avaient réussi à remporter trois éditions consécutives du Tour de Lombardie. Le coureur d’UAE Team Emirates franchit donc un nouveau palier. Le troisième au classement historique des Monuments Au-delà du Tour de Lombardie, cette victoire permet à Pogačar de comptabiliser désormais dix succès sur les Monuments, ces cinq courses d’un jour les plus prestigieuses du calendrier cycliste. Il s’installe ainsi seul à la troisième place du classement historique, devançant des légendes comme Costante Girardengo, Fausto Coppi et Sean Kelly. Seuls Eddy Merckx avec ses 19 victoires et Roger De Vlaeminck avec 11 succès le devancent encore. Cette saison 2025, Pogačar a d’ailleurs brillé sur les cinq Monuments : vainqueur du Tour des Flandres, de Liège-Bastogne-Liège et donc du Tour de Lombardie, il a également terminé deuxième à Paris-Roubaix et troisième à Milan-San Remo. Un tel niveau de polyvalence et de régularité n’avait pas été atteint depuis les exploits d’Eddy Merckx, qui avait remporté trois Monuments lors d’une même saison à quatre reprises dans sa carrière.

🐟 Offre spéciale Poiscaille Profitez de -10€ sur votre première commande

et -15€ jusqu’au 30 octobre 2025 ! Découvrez les paniers de la mer de Poiscaille, du poisson frais et de qualité livré chez vous Code parrain : eric@melles750.fr

J’en profite !



Remco Evenepoel et Michael Storer sur le podium Derrière l’intouchable Pogačar, c’est le Belge Remco Evenepoel qui s’est adjugé la deuxième place. Le double champion olympique de Soudal Quick-Step, qui disputait sa dernière course sous ces couleurs avant son transfert chez Red Bull-BORA-hansgrohe, n’a jamais été en mesure d’inquiéter le Slovène. Pour la deuxième année consécutive, Evenepoel termine sur la deuxième marche du podium lombard, confirmant son statut de dauphin régulier de Pogačar sur les grandes classiques. L’Australien Michael Storer, coureur de l’équipe Tudor, a complété le podium à 3 minutes et 14 secondes du vainqueur. Quinn Simmons, l’auteur de la longue échappée qui a animé la course, termine au pied du podium à la quatrième place. Une performance honorable pour le champion des États-Unis, qui a tenu bon jusqu’à l’attaque décisive de Pogačar. Paul Seixas, révélation française à 19 ans La course a également permis de mettre en lumière le jeune Français Paul Seixas, qui termine à une remarquable septième place pour sa première participation à un Monument. À tout juste 19 ans, le Lyonnais devient le plus jeune coureur à terminer dans le top 10 d’un Monument depuis 1980. Une performance d’autant plus impressionnante qu’elle intervient quelques semaines après son podium aux Championnats d’Europe. Les observateurs voient déjà en lui l’un des grands espoirs du cyclisme français pour les années à venir. Deux autres Français se sont également illustrés dans le top 25 : Lenny Martinez a terminé 12e tandis que Julian Alaphilippe, ancien champion du monde, a pris la 23e place. Des résultats encourageants pour le cyclisme tricolore, même si la suprématie de Pogačar reste pour l’instant incontestée.

⛰️ Randonnée : bien s’équiper avec Cimalp Découvrez la marque drômoise spécialiste des sports outdoor Vêtements techniques, chaussures de randonnée, équipements de montagne

Qualité française au meilleur prix

Découvrir la boutique Cimalp



Une saison 2025 exceptionnelle Cette victoire au Tour de Lombardie vient conclure une saison absolument remarquable pour Tadej Pogačar. Le Slovène a accumulé 20 victoires en seulement 56 jours de course, un ratio d’efficacité qui force l’admiration. Parmi ces succès figurent des étapes et des classements généraux prestigieux, dont son dernier Tour de France remporté cet été. Mais 2025 restera surtout marquée par l’exploit historique du triplé Giro d’Italia – Tour de France – Championnat du monde, une performance inédite depuis 1987. Pogačar devient même le seul coureur de l’histoire à avoir ajouté un Monument à cette triple couronne. Une polyvalence qui le place dans une catégorie à part, capable de briller aussi bien sur trois semaines que sur une journée, sur tous les types de terrains. Une domination collective d’UAE Team Emirates Au-delà des performances individuelles de Pogačar, cette victoire lombarde illustre également la puissance collective d’UAE Team Emirates-XRG. L’équipe émiratie a réalisé une saison exceptionnelle avec 93 victoires au total, dont 35 à mettre au crédit de Pogačar et du jeune prodige mexicain Isaac del Toro (15 succès). À titre de comparaison, la deuxième meilleure formation du peloton, Lidl-Trek, totalise 47 victoires de moins. Lors de cette édition du Tour de Lombardie, les équipiers de Pogačar ont réalisé un travail colossal en début de course, permettant à leur leader d’économiser ses forces avant son attaque décisive. Le champion slovène n’a d’ailleurs pas manqué de saluer ce travail d’équipe : “Une journée incroyable du début à la fin. Je me sentais bien, toute l’équipe a fait un super boulot. Je suis très content qu’on ait pu terminer comme ça.” Cette victoire revêt également une dimension émotionnelle particulière puisqu’elle coïncide avec les adieux du coéquipier polonais Rafal Majka, qui a mis un terme à sa carrière professionnelle ce samedi. Une belle manière pour Pogačar d’honorer un fidèle équipier qui l’a accompagné dans ses succès.

Un parcours redoutable parfaitement maîtrisé Le parcours 2025 du Tour de Lombardie s’annonçait comme l’un des plus difficiles de l’histoire récente de l’épreuve. Reliant Côme à Bergame sur 241 kilomètres, il proposait pas moins de 4 400 mètres de dénivelé positif, avec une succession d’ascensions mythiques : la Madonna del Ghisallo, la Roncola Alta, Berbenno, le Passo della Crocetta, Zambla Alta et enfin le redoutable Passo di Ganda, où Pogačar a placé son attaque décisive. Le final technique vers Bergame, avec notamment le pavé du Largo Colle Aperto, promettait également son lot de tensions. Mais pour Pogačar, ces difficultés n’ont été que des formalités. “S’imposer cinq fois de suite montre que cette course est faite pour moi”, a déclaré le champion slovène après sa victoire, avec cette assurance tranquille qui caractérise désormais ses prises de parole. Un incident évité de peu pour Richard Carapaz La course a également été marquée par une chute impressionnante de l’Équatorien Richard Carapaz dans la descente du Passo di Ganda. Le coureur d’EF Education-EasyPost a percuté des rochers en bord de route, provoquant l’inquiétude du peloton et des spectateurs. Heureusement, le vainqueur du Giro 2019 s’en est sorti sans blessure grave, mais cet incident rappelle les dangers inhérents à ces descentes techniques à haute vitesse.

Perspectives pour 2026 et au-delà Avec cette cinquième victoire consécutive, Tadej Pogačar se pose déjà en grand favori de l’édition 2026 du Tour de Lombardie. Une sixième couronne lui permettrait de surpasser Fausto Coppi et de devenir le seul détenteur du record absolu de victoires sur la “Classique des feuilles mortes”. À 27 ans seulement, le Slovène dispose encore de nombreuses années devant lui pour enrichir son palmarès et repousser les limites de ce qui semblait possible dans le cyclisme moderne. Son principal objectif pour la saison prochaine sera probablement de continuer à dominer les Monuments tout en visant un nouveau doublé Giro-Tour. L’idée de remporter enfin Paris-Roubaix, le seul Monument majeur qui manque encore à son palmarès, pourrait également le motiver. De quoi assurer le spectacle pour les années à venir. Une ère de domination durable ? La question qui anime désormais les observateurs du cyclisme est de savoir jusqu’où ira Pogačar dans sa quête de records. À 27 ans, il compte déjà trois Tours de France, un Giro d’Italia, trois titres de champion du monde (2023, 2024 et 2025), et dix Monuments. Son niveau de domination rappelle les grandes heures d’Eddy Merckx, sans que personne ne semble en mesure de lui contester cette suprématie. Ses principaux rivaux, qu’il s’agisse de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel ou Primož Roglič, peinent à trouver les armes pour le battre lorsqu’il est à son meilleur niveau. Cette domination sans partage soulève d’ailleurs des interrogations sur l’avenir de la compétition dans le cyclisme professionnel. Remco Evenepoel, après sa nouvelle deuxième place en Lombardie, a d’ailleurs plaisanté : “Je vais demander à Tadej d’arrêter dans un ou deux ans.” En attendant, le cyclisme mondial peut se réjouir d’avoir un champion capable de transcender son sport et d’attirer l’attention bien au-delà du cercle des passionnés. Avec son style offensif, sa polyvalence exceptionnelle et son palmarès déjà impressionnant, Tadej Pogačar continue d’écrire l’histoire du cyclisme, course après course, victoire après victoire.

Ce samedi 11 octobre 2025 restera comme une date marquante dans l’histoire du cyclisme. En remportant son cinquième Tour de Lombardie consécutif, Tadej Pogačar a franchi un nouveau cap dans une carrière déjà exceptionnelle. Premier coureur à réaliser un tel quintuplé sur un Monument, égalant Fausto Coppi au palmarès de la course italienne, le Slovène confirme son statut de champion d’exception. Sa saison 2025, ponctuée de 20 victoires dont trois Monuments et le triplé Giro-Tour-Mondiaux, restera dans les mémoires comme l’une des plus abouties de l’histoire du cyclisme moderne. À 27 ans, Tadej Pogačar semble encore loin de son pic de forme, laissant présager de nouveaux exploits dans les années à venir. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour octobre 2026, où le Slovène tentera de décrocher une sixième victoire consécutive en Lombardie, un record qui deviendrait alors imbattable. En attendant, la “Classique des feuilles mortes” vient de vivre une édition mémorable, marquée du sceau d’un champion qui continue de repousser les limites du possible. Une victoire qui confirme, s’il en était encore besoin, que nous assistons à l’émergence d’une légende vivante du cyclisme mondial.