Théâtre de Luchon au programme en septembre et octobre 2025

Six spectacles pour célébrer la rentrée culturelle à Luchon
La saison théâtrale luchonnaise s’annonce particulièrement riche cet automne. Entre comédies de boulevard, drames contemporains et spectacles solidaires, le théâtre du Casino propose six représentations qui sauront séduire tous les publics. Cette programmation diversifiée confirme l’engagement de la station thermale à maintenir une offre culturelle de qualité, accessible et variée.
Septembre : entre métathéâtre et humour
19 septembre – “Silence, on tourne !”
La rentrée théâtrale débute avec une pièce qui joue astucieusement avec les codes du cinéma et du théâtre. “Silence, on tourne !” de la Compagnie Grenier Théâtre nous plonge dans les coulisses d’un tournage de film au sein même d’un théâtre. Cette mise en abyme promet des situations cocasses où la réalité et la fiction s’entremêlent.
L’intrigue suit une équipe de cinéma qui a investi un théâtre pour tourner la séquence délicate d’un mari trompé interrompant une liaison. Entre les caprices des acteurs, les exigences du réalisateur et les imprévus techniques, le spectacle explore avec humour les mécanismes de la création artistique. Une réflexion subtile sur l’art de la représentation qui ravira les amateurs de métathéâtre.
Représentation unique à 21h – Tarif : 18,50€
26 septembre – “Je de dames”
Le mois se poursuit avec “Je de dames”, une comédie qui nous entraîne dans l’intimité d’une loge de théâtre. Ce huis clos féminin révèle les secrets, les confidences et les petites tragédies qui se jouent entre les quatre murs d’un espace où les masques tombent.
De 1946 à nos jours, différentes artistes – danseuses de music-hall, actrices de cirque ou comédiennes – se succèdent dans cette loge témoin. Chacune y règle ses comptes avec la vie, l’amour, la célébrité ou l’oubli. Mise en scène par Marlène Canal et Christophe, cette pièce chorale dresse un portrait touchant et universel de la condition féminine dans le monde du spectacle.
Représentation unique à 20h30 – Tarif : 13€
Octobre : émotions, engagement et situations rocambolesques
4 octobre – “Une petite douleur”
Le mois d’octobre s’ouvre sur une note plus intimiste avec “Une petite douleur” de la Compagnie de l’Émotion. Cette pièce délicate explore les relations humaines à travers le prisme d’une matinée d’été apparemment idyllique.
Édouard et Flora prennent leur petit-déjeuner dans un décor baigné des parfums floraux. Mais cette harmonie apparente cache des tensions souterraines, des non-dits qui vont progressivement remonter à la surface. La pièce excelle dans l’art de révéler l’extraordinaire dans l’ordinaire, transformant un moment banal en révélateur des complexités du couple moderne.
Représentation unique à 21h – Tarif : 16€
10 octobre – “Sein, sex and sun”
🎗️ Spectacle proposé dans le cadre d’Octobre Rose en scène
Un spectacle exceptionnel et solidaire porté par “Les Roses”, bénévoles de l’antenne de la Ligue contre le Cancer de Saint-Gaudens. Ces femmes courageuses, anciennes malades devenues militantes, s’associent aux comédiens de la Compagnie BB&BB et aux élèves de l’école des 3A pour présenter leur nouvelle création sur la prévention des cancers féminins.
Mise en scène par Christophe Toublanc, “Sein, sex and sun” allie avec justesse humour et émotion pour aborder un sujet grave tout en gardant l’espoir et la légèreté nécessaires. Cette création collaborative témoigne de l’engagement remarquable de ces femmes qui transforment leur expérience personnelle en outil de sensibilisation et de prévention.
Depuis plusieurs années, “Les Roses” parcourent les villes du Comminges avec leurs créations théâtrales, portant un message de prévention essentiel. Cette représentation à Luchon s’inscrit dans cette tournée solidaire qui fait de chaque spectacle un acte citoyen et généreux, alliant art et engagement social.
Représentation unique à 21h – Libre participation au profit de la Ligue contre le Cancer
18 octobre – “Lit d’embrouilles”
La programmation se poursuit avec “Lit d’embrouilles”, un vaudeville moderne qui revisite les codes du genre avec une énergie communicative. Cette comédie de situations mise sur l’enchaînement de quiproquos et de malentendus pour créer un rythme effréné.
Dès l’ouverture du rideau, le spectacle surprend : deux ouvreurs accueillent le public avant de révéler… le vide de la scène. Cette mise en abyme annonce une pièce qui jongle constamment entre l’attendu et l’inattendu, entre tradition théâtrale et modernité scénique. Une invitation à laisser de côté ses certitudes sur le vaudeville pour se laisser emporter par un tourbillon d’émotions et de rires.
Représentation unique à 21h – Tarif : 15€
25 octobre – “Un fil à la patte”
La saison se clôture avec un grand classique du répertoire français : “Un fil à la patte” de Georges Feydeau, revisité par la Compagnie Grenier Théâtre. Cette pièce emblématique du boulevard français retrouve toute sa modernité grâce à une mise en scène dynamique qui met en valeur l’intemporalité de l’écriture feydeauesque.
L’intrigue tourne autour de Fernand, jeune homme sur le point de se marier mais rattrapé par une ancienne liaison. Entre chassés-croisés, déguisements et rebondissements, la pièce déploie toute la mécanique parfaite du vaudeville. Une fin de saison en beauté qui promet des fous rires garantis et une redécouverte de l’un des maîtres du théâtre de boulevard.
Représentation unique à 21h – Tarif : 18€
Le théâtre du Casino, écrin de la culture luchonnaise
Situé au cœur de la station thermale, le théâtre du Casino de Luchon offre un cadre intimiste et chaleureux pour ces représentations. Cette salle à l’italienne, récemment rénovée, dispose d’une acoustique remarquable qui permet une proximité unique entre les artistes et le public.
L’architecture Belle Époque du lieu, avec ses dorures et ses velours rouge, crée une atmosphère propice à l’émotion théâtrale. Chaque représentation devient un événement privilégié dans un écrin digne des plus grandes scènes nationales. La capacité réduite de la salle garantit une visibilité parfaite depuis tous les sièges.
Cette programmation s’inscrit dans la volonté de Luchon de maintenir une offre culturelle de qualité tout au long de l’année, au-delà de la saison thermale traditionnelle. Elle témoigne également de la vitalité artistique de la région, capable d’attirer des compagnies reconnues et des productions de qualité, tout en soutenant des initiatives solidaires comme celle des “Roses”.
Informations pratiques et réservations
Conseil : Réservation recommandée, particulièrement pour les week-ends. Possibilité d’abonnement pour l’ensemble de la saison avec réductions dégressives. Tarifs réduits disponibles pour les étudiants, demandeurs d’emploi et groupes de plus de 10 personnes.
Une saison qui s’annonce mémorable
Cette programmation automnale confirme la place de Luchon sur la carte culturelle régionale. Entre classiques revisités et créations contemporaines, entre rires et émotions, entre divertissement et engagement solidaire, ces six spectacles offrent un panorama complet du théâtre français actuel.
Que vous soyez amateur de comédies de boulevard, passionné de métathéâtre, sensible aux causes solidaires ou simplement en quête d’une soirée divertissante, cette programmation saura répondre à vos attentes. Rendez-vous au théâtre du Casino pour partager ces moments d’émotion et de convivialité qui font le sel de l’art vivant.