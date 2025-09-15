Théâtre de Luchon au programme en septembre et octobre 2025

La saison théâtrale luchonnaise s’annonce particulièrement riche cet automne. Entre comédies de boulevard, drames contemporains et spectacles solidaires, le théâtre du Casino propose six représentations qui sauront séduire tous les publics. Cette programmation diversifiée confirme l’engagement de la station thermale à maintenir une offre culturelle de qualité, accessible et variée.

De 1946 à nos jours, différentes artistes – danseuses de music-hall, actrices de cirque ou comédiennes – se succèdent dans cette loge témoin. Chacune y règle ses comptes avec la vie, l’amour, la célébrité ou l’oubli. Mise en scène par Marlène Canal et Christophe, cette pièce chorale dresse un portrait touchant et universel de la condition féminine dans le monde du spectacle.

Le mois se poursuit avec “Je de dames”, une comédie qui nous entraîne dans l’intimité d’une loge de théâtre. Ce huis clos féminin révèle les secrets, les confidences et les petites tragédies qui se jouent entre les quatre murs d’un espace où les masques tombent.

L’intrigue suit une équipe de cinéma qui a investi un théâtre pour tourner la séquence délicate d’un mari trompé interrompant une liaison. Entre les caprices des acteurs, les exigences du réalisateur et les imprévus techniques, le spectacle explore avec humour les mécanismes de la création artistique. Une réflexion subtile sur l’art de la représentation qui ravira les amateurs de métathéâtre.

La rentrée théâtrale débute avec une pièce qui joue astucieusement avec les codes du cinéma et du théâtre. “Silence, on tourne !” de la Compagnie Grenier Théâtre nous plonge dans les coulisses d’un tournage de film au sein même d’un théâtre. Cette mise en abyme promet des situations cocasses où la réalité et la fiction s’entremêlent.

Octobre : émotions, engagement et situations rocambolesques

4 octobre – “Une petite douleur” Le mois d’octobre s’ouvre sur une note plus intimiste avec “Une petite douleur” de la Compagnie de l’Émotion. Cette pièce délicate explore les relations humaines à travers le prisme d’une matinée d’été apparemment idyllique. Édouard et Flora prennent leur petit-déjeuner dans un décor baigné des parfums floraux. Mais cette harmonie apparente cache des tensions souterraines, des non-dits qui vont progressivement remonter à la surface. La pièce excelle dans l’art de révéler l’extraordinaire dans l’ordinaire, transformant un moment banal en révélateur des complexités du couple moderne. Représentation unique à 21h – Tarif : 16€

10 octobre – “Sein, sex and sun” 🎗️ Spectacle proposé dans le cadre d’Octobre Rose en scène Un spectacle exceptionnel et solidaire porté par “Les Roses”, bénévoles de l’antenne de la Ligue contre le Cancer de Saint-Gaudens. Ces femmes courageuses, anciennes malades devenues militantes, s’associent aux comédiens de la Compagnie BB&BB et aux élèves de l’école des 3A pour présenter leur nouvelle création sur la prévention des cancers féminins. Mise en scène par Christophe Toublanc, “Sein, sex and sun” allie avec justesse humour et émotion pour aborder un sujet grave tout en gardant l’espoir et la légèreté nécessaires. Cette création collaborative témoigne de l’engagement remarquable de ces femmes qui transforment leur expérience personnelle en outil de sensibilisation et de prévention. Depuis plusieurs années, “Les Roses” parcourent les villes du Comminges avec leurs créations théâtrales, portant un message de prévention essentiel. Cette représentation à Luchon s’inscrit dans cette tournée solidaire qui fait de chaque spectacle un acte citoyen et généreux, alliant art et engagement social. Représentation unique à 21h – Libre participation au profit de la Ligue contre le Cancer

18 octobre – “Lit d’embrouilles” La programmation se poursuit avec “Lit d’embrouilles”, un vaudeville moderne qui revisite les codes du genre avec une énergie communicative. Cette comédie de situations mise sur l’enchaînement de quiproquos et de malentendus pour créer un rythme effréné. Dès l’ouverture du rideau, le spectacle surprend : deux ouvreurs accueillent le public avant de révéler… le vide de la scène. Cette mise en abyme annonce une pièce qui jongle constamment entre l’attendu et l’inattendu, entre tradition théâtrale et modernité scénique. Une invitation à laisser de côté ses certitudes sur le vaudeville pour se laisser emporter par un tourbillon d’émotions et de rires. Représentation unique à 21h – Tarif : 15€