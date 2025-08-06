Written by 06.08.2025 21h16 Consommation

Tickets-restaurant bientôt sans plafond ?

Tickets-restaurant

 

Tickets-restaurant sans plafond : vers une petite révolution des titres-repas ?

Une proposition qui pourrait changer la donne pour 5,5 millions de français

 

Le contexte actuel : un dispositif à bout de souffle ?

Avec plus de 5,5 millions de bénéficiaires en France, les tickets-restaurant constituent l’un des avantages sociaux les plus répandus dans l’hexagone. Pourtant, ce système vieux de plusieurs décennies montre aujourd’hui ses limites face aux évolutions du monde du travail et des habitudes de consommation.

Le télétravail, généralisé depuis la pandémie de COVID-19, a profondément modifié la donne. De nombreux salariés se retrouvent avec des réserves importantes de titres-restaurant qu’ils peinent à écouler, coincés par un plafond quotidien de 25 euros qui paraît de plus en plus inadapté, notamment dans les grandes villes où un repas complet dépasse largement ce montant.

Les chiffres clés 2025

Critère Valeur
Plafond d’exonération employeur 7,26 €
Plafond d’utilisation quotidien 25 €
Valeur faciale maximale 14,52 €
Participation employeur 50% à 60%

La proposition révolutionnaire d’Alain Fontaine

Le président de l’Association française des maîtres restaurateurs (AFMR), Alain Fontaine, lance une proposition audacieuse qui pourrait révolutionner l’usage des tickets-restaurant : supprimer le plafond de 25 euros dans les restaurants.

Cette mesure permettrait aux salariés de « libérer » leurs réserves accumulées de titres-restaurant, notamment pendant les périodes de vacances et les fêtes de fin d’année. L’objectif est double : offrir plus de flexibilité aux consommateurs tout en redonnant du souffle aux restaurateurs qui ont perdu 1,5 milliard d’euros selon l’Umih depuis l’extension du dispositif aux achats alimentaires en supermarché.

Les modalités envisagées

  • Suppression totale du plafond dans les restaurants
  • Maintien du plafond de 25 € dans les supermarchés
  • Application possible toute l’année ou seulement pendant les vacances
  • Possibilité de dépenser plusieurs titres en une seule fois

Les enjeux économiques

L’extension de l’usage des tickets-restaurant aux produits alimentaires non immédiatement consommables, prolongée jusqu’en 2026, a profondément modifié l’équilibre du système. Si cette mesure a bénéficié au pouvoir d’achat des ménages, elle a détourné une partie significative des fonds vers la grande distribution.

Avantages pour les restaurateurs

  • Récupération d’une partie du marché perdu
  • Augmentation du panier moyen
  • Fidélisation de la clientèle
  • Compensation des pertes liées au COVID-19

Bénéfices pour les consommateurs

  • Plus de liberté dans l’utilisation
  • Écoulement des stocks accumulés
  • Accès à une restauration de qualité
  • Simplification des paiements

Témoignages d’utilisateurs

« Le plafond de 25 € dans les restaurants m’a souvent découragée. Un menu à ce prix est rare, surtout à Paris, où les tarifs grimpent vite. Une fois les 25 € épuisés, il faut compléter avec sa carte bancaire, ce qui n’est pas toujours pratique. »

— Méline, journaliste parisienne

« Avec 38 euros de tickets-restaurant, mes clients pouvaient prendre une entrée, un plat, un apéro et puis un peu de vin. Avec 19 euros, qu’est-ce qu’ils peuvent faire ? Un plat avec un café ? »

— Vianney, restaurateur parisien

Les défis à relever

Malgré l’attrait de cette proposition, plusieurs obstacles demeurent. Les restaurateurs font face à des commissions élevées prélevées par les émetteurs de titres (Edenred, Sodexo, Up, etc.), qui peuvent atteindre jusqu’à 4,99% pour les cartes dématérialisées contre environ 2% pour les titres papier.

Les principales difficultés

  1. Commissions prohibitives : jusqu’à 10 fois supérieures à celles des cartes bancaires
  2. Délais de remboursement : de 3 à 21 jours selon les formules
  3. Complexité administrative : renouvellement d’agréments, contraintes réglementaires
  4. Résistance de certains commerçants qui refusent désormais les titres

L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs pointé du doigt en 2019 une entente illégale entre les quatre principaux émetteurs, qui contrôlent 99% du marché, limitant la concurrence et maintenant des commissions élevées.

L’évolution du cadre réglementaire

Parallèlement à cette proposition de déplafonnement, le dispositif des tickets-restaurant connaît d’importantes évolutions réglementaires. La loi du 21 janvier 2025 a prolongé jusqu’en 2026 l’utilisation élargie pour tous les produits alimentaires, mettant fin à l’incertitude qui régnait en début d’année.

Réformes à venir

  • Dématérialisation à 100% en 2027
  • Interdiction des remises de fin d’année
  • Charte de transparence obligatoire
  • Espace dédié au don sur chaque compte
  • Simplification de la procédure d’agrément
  • Possibilité d’usage les dimanches et jours fériés

Impact sur les différents secteurs

La suppression du plafond dans les restaurants aurait des répercussions contrastées selon les secteurs d’activité. Une analyse sectorielle s’impose pour comprendre les enjeux.

Secteur Impact attendu Opportunités
Restauration traditionnelle Très positif Augmentation du panier moyen, fidélisation
Restauration rapide Modéré Commandes groupées, menus familiaux
Grande distribution Négatif Report vers les rayons traiteur
Plateformes de livraison Positif Commandes de groupe, événements

Les alternatives débattues

Face aux limites du système actuel, plusieurs alternatives sont régulièrement évoquées dans les débats publics, chacune avec ses avantages et inconvénients.

Versement direct

Autoriser les employeurs à verser la part patronale directement sur le compte bancaire, séparément du salaire.

Avantage : liberté totale d’usage

Double plafond

Instaurer un plafond différencié : plus élevé dans les restaurants, maintenu dans les supermarchés.

Avantage : compromis équilibré

Crédit temps

Permettre l’accumulation sur plusieurs jours pour des usages ponctuels importants.

Avantage : flexibilité temporelle

Perspectives d’avenir

L’amendement déposé par le sénateur Alain Joyandet en janvier 2025 ouvre une fenêtre d’opportunité pour repenser fondamentalement l’usage des tickets-restaurant. Si cette proposition était adoptée par l’Assemblée nationale, elle marquerait une rupture historique dans un dispositif resté largement inchangé depuis des décennies.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation des avantages sociaux, à l’heure où le monde du travail connaît de profondes mutations. Le télétravail hybride, désormais ancré dans les habitudes, nécessite une adaptation des dispositifs d’aide à la restauration.

Calendrier prévisionnel

  • Début 2025 : Débats parlementaires sur la proposition Joyandet
  • Mi-2025 : Vote possible de la mesure de déplafonnement
  • 2026 : Fin de la dérogation pour les achats alimentaires élargis
  • 2027 : Dématérialisation complète et nouvelles règles

Les enjeux dépassent le simple cadre des tickets-restaurant. Il s’agit de réconcilier flexibilité moderne et soutien aux commerces de proximité, tout en préservant l’équilibre économique du dispositif. La réussite de cette réforme dépendra largement de la capacité des acteurs à trouver un consensus sur la répartition des coûts et bénéfices.

La proposition de suppression du plafond des tickets-restaurant dans les établissements de restauration représente potentiellement une révolution silencieuse pour des millions de français. En libérant les contraintes d’usage, cette mesure pourrait redonner du sens à un dispositif parfois perçu comme rigide et inadapté aux réalités contemporaines.

Reste à savoir si les parlementaires sauront saisir cette opportunité pour moderniser un système vieux de plusieurs décennies, tout en préservant ses objectifs sociaux originels. L’enjeu est de taille : réconcilier innovation et tradition, liberté d’usage et encadrement social, intérêts des consommateurs et viabilité économique des professionnels.

L’avenir des tickets-restaurant se joue aujourd’hui dans les couloirs de l’Assemblée nationale. Une page de l’histoire sociale française est peut-être en train de se tourner.

 

