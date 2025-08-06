Tickets-restaurant bientôt sans plafond ?

Written by Oslo• 21h16• Consommation

Tickets-restaurant sans plafond : vers une petite révolution des titres-repas ? Une proposition qui pourrait changer la donne pour 5,5 millions de français

Le contexte actuel : un dispositif à bout de souffle ? Avec plus de 5,5 millions de bénéficiaires en France, les tickets-restaurant constituent l’un des avantages sociaux les plus répandus dans l’hexagone. Pourtant, ce système vieux de plusieurs décennies montre aujourd’hui ses limites face aux évolutions du monde du travail et des habitudes de consommation. Le télétravail, généralisé depuis la pandémie de COVID-19, a profondément modifié la donne. De nombreux salariés se retrouvent avec des réserves importantes de titres-restaurant qu’ils peinent à écouler, coincés par un plafond quotidien de 25 euros qui paraît de plus en plus inadapté, notamment dans les grandes villes où un repas complet dépasse largement ce montant. Les chiffres clés 2025 Critère Valeur Plafond d’exonération employeur 7,26 € Plafond d’utilisation quotidien 25 € Valeur faciale maximale 14,52 € Participation employeur 50% à 60%

La proposition révolutionnaire d’Alain Fontaine Le président de l’Association française des maîtres restaurateurs (AFMR), Alain Fontaine, lance une proposition audacieuse qui pourrait révolutionner l’usage des tickets-restaurant : supprimer le plafond de 25 euros dans les restaurants. Cette mesure permettrait aux salariés de « libérer » leurs réserves accumulées de titres-restaurant, notamment pendant les périodes de vacances et les fêtes de fin d’année. L’objectif est double : offrir plus de flexibilité aux consommateurs tout en redonnant du souffle aux restaurateurs qui ont perdu 1,5 milliard d’euros selon l’Umih depuis l’extension du dispositif aux achats alimentaires en supermarché. Les modalités envisagées Suppression totale du plafond dans les restaurants

Maintien du plafond de 25 € dans les supermarchés

Application possible toute l’année ou seulement pendant les vacances

Possibilité de dépenser plusieurs titres en une seule fois

Les enjeux économiques L’extension de l’usage des tickets-restaurant aux produits alimentaires non immédiatement consommables, prolongée jusqu’en 2026, a profondément modifié l’équilibre du système. Si cette mesure a bénéficié au pouvoir d’achat des ménages, elle a détourné une partie significative des fonds vers la grande distribution. Avantages pour les restaurateurs Récupération d’une partie du marché perdu

Augmentation du panier moyen

Fidélisation de la clientèle

Compensation des pertes liées au COVID-19 Bénéfices pour les consommateurs Plus de liberté dans l’utilisation

Écoulement des stocks accumulés

Accès à une restauration de qualité

Simplification des paiements

Témoignages d’utilisateurs « Le plafond de 25 € dans les restaurants m’a souvent découragée. Un menu à ce prix est rare, surtout à Paris, où les tarifs grimpent vite. Une fois les 25 € épuisés, il faut compléter avec sa carte bancaire, ce qui n’est pas toujours pratique. » — Méline, journaliste parisienne « Avec 38 euros de tickets-restaurant, mes clients pouvaient prendre une entrée, un plat, un apéro et puis un peu de vin. Avec 19 euros, qu’est-ce qu’ils peuvent faire ? Un plat avec un café ? » — Vianney, restaurateur parisien

Les défis à relever Malgré l’attrait de cette proposition, plusieurs obstacles demeurent. Les restaurateurs font face à des commissions élevées prélevées par les émetteurs de titres (Edenred, Sodexo, Up, etc.), qui peuvent atteindre jusqu’à 4,99% pour les cartes dématérialisées contre environ 2% pour les titres papier. Les principales difficultés Commissions prohibitives : jusqu’à 10 fois supérieures à celles des cartes bancaires Délais de remboursement : de 3 à 21 jours selon les formules Complexité administrative : renouvellement d’agréments, contraintes réglementaires Résistance de certains commerçants qui refusent désormais les titres L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs pointé du doigt en 2019 une entente illégale entre les quatre principaux émetteurs, qui contrôlent 99% du marché, limitant la concurrence et maintenant des commissions élevées.

L’évolution du cadre réglementaire Parallèlement à cette proposition de déplafonnement, le dispositif des tickets-restaurant connaît d’importantes évolutions réglementaires. La loi du 21 janvier 2025 a prolongé jusqu’en 2026 l’utilisation élargie pour tous les produits alimentaires, mettant fin à l’incertitude qui régnait en début d’année. Réformes à venir Dématérialisation à 100% en 2027

Interdiction des remises de fin d’année

Charte de transparence obligatoire

Espace dédié au don sur chaque compte

Simplification de la procédure d’agrément

Possibilité d’usage les dimanches et jours fériés

Impact sur les différents secteurs La suppression du plafond dans les restaurants aurait des répercussions contrastées selon les secteurs d’activité. Une analyse sectorielle s’impose pour comprendre les enjeux. Secteur Impact attendu Opportunités Restauration traditionnelle Très positif Augmentation du panier moyen, fidélisation Restauration rapide Modéré Commandes groupées, menus familiaux Grande distribution Négatif Report vers les rayons traiteur Plateformes de livraison Positif Commandes de groupe, événements

Les alternatives débattues Face aux limites du système actuel, plusieurs alternatives sont régulièrement évoquées dans les débats publics, chacune avec ses avantages et inconvénients. Versement direct Autoriser les employeurs à verser la part patronale directement sur le compte bancaire, séparément du salaire. Avantage : liberté totale d’usage Double plafond Instaurer un plafond différencié : plus élevé dans les restaurants, maintenu dans les supermarchés. Avantage : compromis équilibré Crédit temps Permettre l’accumulation sur plusieurs jours pour des usages ponctuels importants. Avantage : flexibilité temporelle

Perspectives d’avenir L’amendement déposé par le sénateur Alain Joyandet en janvier 2025 ouvre une fenêtre d’opportunité pour repenser fondamentalement l’usage des tickets-restaurant. Si cette proposition était adoptée par l’Assemblée nationale, elle marquerait une rupture historique dans un dispositif resté largement inchangé depuis des décennies. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation des avantages sociaux, à l’heure où le monde du travail connaît de profondes mutations. Le télétravail hybride, désormais ancré dans les habitudes, nécessite une adaptation des dispositifs d’aide à la restauration. Calendrier prévisionnel Début 2025 : Débats parlementaires sur la proposition Joyandet

: Débats parlementaires sur la proposition Joyandet Mi-2025 : Vote possible de la mesure de déplafonnement

: Vote possible de la mesure de déplafonnement 2026 : Fin de la dérogation pour les achats alimentaires élargis

: Fin de la dérogation pour les achats alimentaires élargis 2027 : Dématérialisation complète et nouvelles règles Les enjeux dépassent le simple cadre des tickets-restaurant. Il s’agit de réconcilier flexibilité moderne et soutien aux commerces de proximité, tout en préservant l’équilibre économique du dispositif. La réussite de cette réforme dépendra largement de la capacité des acteurs à trouver un consensus sur la répartition des coûts et bénéfices.

La proposition de suppression du plafond des tickets-restaurant dans les établissements de restauration représente potentiellement une révolution silencieuse pour des millions de français. En libérant les contraintes d’usage, cette mesure pourrait redonner du sens à un dispositif parfois perçu comme rigide et inadapté aux réalités contemporaines. Reste à savoir si les parlementaires sauront saisir cette opportunité pour moderniser un système vieux de plusieurs décennies, tout en préservant ses objectifs sociaux originels. L’enjeu est de taille : réconcilier innovation et tradition, liberté d’usage et encadrement social, intérêts des consommateurs et viabilité économique des professionnels. L’avenir des tickets-restaurant se joue aujourd’hui dans les couloirs de l’Assemblée nationale. Une page de l’histoire sociale française est peut-être en train de se tourner.

© 2025 Melles750.fr – Magazine des Pyrénées et des modes de vie écoresponsables