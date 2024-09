(Last Updated On: )

Tour de France 2025 à Luchon Superbagnères le 17 juillet 2025 pour une étape Haut-Garonnaise depuis Muret. Luchon et le Tour de France c’est une grande histoire, mais cela faisait bien longtemps que la station de Superbagnères n’avait vécu une arrivée en altitude. La dernière fois c’était 1989 avec la victoire de Robert Millar, et derrière le duel entre Laurent Fignon et Greg Lemon. Et cette fois là c’est Laurent Fignon qui devançait son adversaire, et enfilait le maillot jaune. En 2025, on imagine déjà Tadej Pogacar lever les bras en haut de la station de Superbagnères.

Tour de France 2025 à Luchon Superbagnères le 17 juillet 2025

Le Tour de France aime les Pyrénées Haut-Garonnaises, et Luchon en particulier. En 2024, c’est le col de Menté qui était au programme des coureurs du peloton. Avec le retour en grâce de la reine des Pyrénées, et notamment de la route vers Superbagnères, et de la crémaillère express, il ne manquait que le Tour de France. Le 17 juillet prochain, après une journée de repos Toulouse, le peloton s’élancera de Muret pour rejoindre Superbagnères. Le parcours détaillé de l’étape n’a pas encore été présenté. Mais ce pourrait bien être une belle étape du Tour de France 2025 dans les Pyrénées Haut-Garonnaises.

Tour de France 2025 le parcours complet

Le Tour de France 2025 partira de Lille le 5 juillet 2025 pour une traditionnelle arrivée trois semaines plus tard à Paris. Avec les Jeux Olympiques, pour l’édition 2024, le Tour de France était exceptionnellement arrivée à Nice.

Pour le reste du parcours et des étapes de ce Tour de France 2025, en dehors de quelques indiscrétions, il faudra attendre le 29 octobre 2024 pour connaître le tracé complet.

