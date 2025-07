Tour de France 2025 : Jonathan Milan s’impose enfin à Laval et conforte son maillot vert

L’attente aura été longue mais la récompense est à la hauteur. Jonathan Milan a enfin décroché sa première victoire d’étape sur le Tour de France 2025 ce samedi 12 juillet à Laval, au terme de la huitième étape. C’est sa première victoire sur la Grande Boucle, une performance qui lui permet de consolider sa position de leader du classement par points et de conforter son maillot vert face à ses rivaux.

Cette victoire marque un tournant dans la carrière du coureur du Frioul, qui avait exprimé sa frustration après ses échecs précédents. « Je ne peux pas me contenter de la 2e place, mais je vais continuer à me battre pour la victoire », avait-il déclaré après sa deuxième place à Dunkerque. Sa persévérance a finalement payé.

Le sprinteur italien de 24 ans a bénéficié d’un excellent travail de son équipe Lidl-Trek, qui a parfaitement contrôlé la course dans les derniers kilomètres. Après avoir été battu d’un cheveu par Tim Merlier lors de la troisième étape à Dunkerque, Milan a cette fois su timing perfect pour lancer son sprint et devancer ses rivaux sur la ligne d’arrivée de l’Espace Mayenne.

La huitième étape du Tour de France 2025, disputée entre Saint-Méen-le-Grand et Laval sur un parcours de 183 kilomètres, s’est conclue comme attendu par un sprint massif. Jonathan Milan, qui avait déjà montré ses intentions lors des premières étapes sans parvenir à concrétiser, a cette fois parfaitement géré sa fin de course pour s’imposer devant ses concurrents directs.

Cette victoire à Laval lui permet de prendre une option sérieuse sur le maillot vert final, avec une avance qui devrait lui permettre d’aborder les étapes de montagne avec plus de sérénité. Le sprinteur de Lidl-Trek a désormais les moyens de ses ambitions et peut envisager de conserver sa tunique verte jusqu’à Paris.

Depuis, l’Italien a défendu son bien avec intelligence, collectant régulièrement des points lors des sprints intermédiaires et des arrivées d’étapes. Sa rivalité avec Biniam Girmay continue de faire les beaux jours du classement par points, les deux hommes se livrant un duel passionnant étape après étape.

Jonathan Milan avait pris les rênes du classement par points dès les premières étapes de ce Tour de France 2025 , profitant notamment de la chute de Jasper Philipsen lors de la troisième étape. Il aura suffi d’un sprint intermédiaire un peu trop disputé et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a été violemment envoyé au sol par Bryan Coquard, permettant à Milan de récupérer la tunique verte.

Un parcours semé d’embûches

Le début du Tour de France 2025 n’avait pourtant pas été idéal pour Jonathan Milan. Arrivé comme l’un des favoris pour remporter la première étape à Lille, le coureur italien avait vécu une désillusion en terminant à une décevante 39e place. « Nous ne nous attendions pas à l’attaque, je suis vraiment désolé pour l’occasion manquée », avait-il confié après cette contre-performance.

Cette déception initiale avait néanmoins galvanisé le sprinteur, qui n’a cessé de progresser au fil des étapes. Sa deuxième place à Dunkerque, où il avait été battu dans un finish serré par Tim Merlier, avait montré qu’il était en forme et capable de jouer les premiers rôles. Cette performance l’avait d’ailleurs consolé avec la prise du maillot vert.

Formé dans les rangs juniors italiens, Milan s’est révélé comme l’un des sprinteurs les plus prometteurs de sa génération. Sa puissance et sa pointe de vitesse en font un redoutable finisseur, capable de s’imposer dans les sprints les plus disputés. Cette première victoire sur le Tour de France confirme son statut de sprinteur de premier plan.