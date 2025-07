Tour de France 2025 : Philipsen s’empare du premier maillot jaune à Lille Samedi 5 juillet 2025 — Première étape de la 112e édition de la Grande Boucle

Le grand départ de Lille tient ses promesses C’est parti pour trois semaines de course ! La 112e édition du Tour de France a pris son envol ce samedi 5 juillet depuis la métropole lilloise, marquant le retour de la Grande Boucle sur le territoire français après trois années de grands départs à l’étranger. Avec 184,9 kilomètres au programme pour cette première étape en boucle autour de Lille, les organisateurs avaient promis une entame explosive : ils ont été servis au-delà de leurs espérances. Dès les premiers kilomètres, le ton était donné avec la formation d’une échappée matinale comprenant Bruno Armirail (Decathlon-AG2R), Matteo Vercher (TotalEnergies) et le champion olympique Benjamin Thomas (Cofidis). Ce dernier s’est adjugé les premiers points du classement de la montagne lors de l’ascension de la côte de Notre-Dame-de-Lorette, site chargé d’histoire avec son mémorial de la Première Guerre mondiale. Une entrée en matière symbolique pour une course qui traverse les territoires marqués par l’histoire de France. Mais c’est dans le final que l’étape a révélé toute sa dimension tactique. À 17 kilomètres de l’arrivée, un coup de bordure provoqué par le vent latéral a scindé le peloton en deux groupes distincts, piégeant plusieurs favoris du classement général. Une première leçon pour cette édition 2025 : aucun kilomètre ne sera de repos, même sur les routes supposées les plus tranquilles du Nord de la France.

Philipsen maître du sprint, premiers écarts au classement Dans un final haletant, c’est Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) qui s’est montré le plus fort au terme d’un sprint parfaitement organisé par son équipe. Le Belge de 27 ans, emmené de main de maître par Mathieu van der Poel, a devancé Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) pour s’offrir sa dixième victoire d’étape sur le Tour de France. Plus qu’une simple victoire d’étape, Philipsen décroche le premier maillot jaune de cette édition 2025, devenant le premier pur sprinteur à endosser la tunique de leader dès la première étape depuis Alexander Kristoff en 2020. Cette performance témoigne de la forme éclatante du coureur d’Alpecin-Deceuninck, qui portera pour la première fois de sa carrière le symbole de la suprématie sur la Grande Boucle. Derrière cette belle histoire individuelle, les premiers enseignements tactiques se dessinent déjà. Les bordures de fin d’étape ont créé des écarts significatifs : Primož Roglič et Remco Evenepoel accusent un retard de 39 secondes sur les favoris Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, qui ont su rester vigilants dans ce final piégeux. Un écart qui peut paraître dérisoire au début d’un Tour de trois semaines, mais qui témoigne déjà de la nécessité d’une concentration maximale à chaque instant de course.

L’étape de Luchon déjà dans tous les esprits Si cette première journée a offert son lot d’émotions, c’est vers les Pyrénées que se tournent déjà tous les regards des amateurs de cyclisme. Le 19 juillet prochain, la 14e étape reliera Pau à Luchon-Superbagnères dans ce qui s’annonce comme l’une des journées les plus décisives de cette édition 2025. Après 36 années d’absence, la mythique station pyrénéenne retrouvera les honneurs de la Grande Boucle pour une arrivée au sommet qui pourrait bien redistribuer les cartes du classement général. Cette étape de 182,6 kilomètres promet d’être dantesque avec près de 5 000 mètres de dénivelé positif au programme. Les coureurs devront d’abord affronter les géants pyrénéens que sont le col du Tourmalet (19 km à 7,4 %), le col d’Aspin (5 km à 7,6 %) et le col de Peyresourde (7,1 km à 7,8 %), avant de conclure par l’ascension redoutable vers Superbagnères (12,4 km à 7,3 %). Un menu de choix pour les grimpeurs et un véritable juge de paix pour les prétendants au maillot jaune. « La reine des Pyrénées » attend avec impatience ce retour du Tour de France. Luchon, qui détient le record du nombre d’arrivées d’étapes avec plus de 60 passages depuis 1910, retrouvera son statut de capitale du cyclisme mondial le temps d’une journée. L’ascension finale vers Superbagnères, avec ses changements de pente constants et son arrivée à 1 800 mètres d’altitude, devrait offrir un spectacle grandiose face aux plus hauts sommets des Pyrénées. Les amateurs de cyclisme ont déjà coché cette date sur leur calendrier !

Les enseignements d’une première étape révélatrice Au-delà des premiers résultats, cette étape inaugurale a révélé plusieurs tendances qui pourraient marquer l’ensemble de cette édition 2025. D’abord, la forme remarquable des sprinteurs purs comme Philipsen, qui devront profiter des rares occasions qui leur seront offertes sur un parcours particulièrement montagneux. Avec seulement six ou sept étapes potentiellement favorables aux hommes de vitesse, chaque opportunité devient cruciale pour les équipes spécialisées. Ensuite, l’importance de la vigilance tactique dès les premiers kilomètres. Les bordures de ce samedi après-midi rappellent que le Tour de France 2025 ne laissera aucun répit aux coureurs, même sur les terrains a priori les plus favorables. Cette exigence constante pourrait bien faire la différence entre les prétendants au classement général, où chaque seconde compte dans la perspective des grandes batailles à venir. Enfin, cette première journée confirme le niveau exceptionnel du peloton 2025. Avec une vitesse moyenne frôlant les 47 km/h malgré les difficultés et le vent, les coureurs ont démontré leur forme éclatante à trois semaines des premières grandes échéances alpestres. Cette intensité de début de saison laisse présager des affrontements d’une rare intensité dans les semaines à venir. Les conditions difficiles ont également provoqué les premiers abandons avec Filippo Ganna et Stefan Bissegger contraints de quitter la course, tandis que Lenny Martinez, visiblement diminué physiquement, a terminé loin de la tête de course. Ces défections précoces soulignent l’exigence immédiate de cette Grande Boucle qui ne pardonnera aucune faiblesse pendant trois semaines de compétition acharnée.

🏆 Classement général après la 1re étape 🏆 Rang Coureur Équipe Temps 1 🇧🇪 PHILIPSEN Jasper Alpecin Deceuninck 3h53’01” 2 🇪🇷 GIRMAY Biniam Intermarché Wanty + 4″ 3 🇳🇴 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility + 6″ 4 🇫🇷 TURGIS Anthony Team TotalEnergies + 10″ 5 🇮🇹 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team m.t. 6 🇫🇷 RUSSO Clément Groupama FDJ m.t. 7 🇫🇷 PENHOËT Paul Groupama FDJ m.t. 8 🇺🇸 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike m.t. 9 🇦🇹 MAYRHOFER Marius Tudor Pro Cycling Team m.t. 10 🇬🇧 WATSON Samuel INEOS Grenadiers m.t. Note : Les favoris du classement général Tadej Pogačar (18e) et Jonas Vingegaard (20e)

figurent dans le même temps que le vainqueur. Primož Roglič et Remco Evenepoel accusent 39 secondes de retard.

Rendez-vous demain pour la deuxième étape Dès demain dimanche 6 juillet, la caravane du Tour quittera la métropole lilloise pour se diriger vers Boulogne-sur-Mer. Cette deuxième étape de 209 kilomètres entre Lauwin-Planque et la côte d’Opale s’annonce plus sélective avec un profil vallonné et un final en côte qui pourrait redistribuer les cartes du classement général. Les puncheurs comme les baroudeurs auront une belle carte à jouer sur les routes du Pas-de-Calais. En attendant les premières grandes échéances montagnardes et le rendez-vous incontournable de Luchon-Superbagnères le 19 juillet, cette première semaine dans le Nord et en Normandie promet déjà de beaux spectacles et pourrait voir naître les premières hiérarchies de cette édition 2025. Le Tour de France reprend ses droits sur les routes de France pour trois semaines d’émotion, de sport et de passion partagée !