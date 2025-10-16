Tour de France 2026

tout le parcours dans 7 jours

Après des mois de spéculations et de fuites plus ou moins organisées, le 23 octobre 2026 marquera le dévoilement officiel du parcours complet du Tour de France. Mais d’ores et déjà, les contours de cette 113e édition se dessinent avec une clarté remarquable. De Barcelone à Paris, entre le 4 et le 26 juillet, les coureurs parcourront 3 400 kilomètres de pure intensité. Voici ce qu’il faut retenir de ce parcours d’exception.

Barcelone : le grand départ espagnol Le Tour s’élancera de Barcelone le samedi 4 juillet, marquant le troisième grand départ accordé à l’Espagne après Saint-Sébastien en 1992 et Bilbao en 2023. L’édition 2026 débute avec un contre-la-montre par équipes de 19,7 kilomètres traversant les rues catalanes, avec deux passages sur le Montjuïc et le stade olympique. Un prologue exigeant dès le premier jour. Le dimanche 5 juillet, l’étape relie Tarragone à Barcelone sur 178 kilomètres, avec retour sur la montagne mythique. Cette ouverture espagnole signale une volonté de l’ASO d’internationaliser toujours davantage son événement phare.

Les Pyrénées en ouverture : quatre étapes décisives Le peloton franchit la frontière dès le lundi 6 juillet. Cette année, les Pyrénées constituent le premier massif traversé de la Grande Boucle. La station des Angles, en Pyrénées-Orientales, accueille la première arrivée en altitude au Pla del Mir (1 800 mètres). Selon un élu local, cette étape est « sûre à 99 % ». Un honneur longtemps attendu pour cette station qui avait déjà reçu la Route d’Occitanie en 2022. Le 7 juillet, l’Ariège revient sur la Grande Boucle avec une probable arrivée au Prat d’Albis ou à Foix, selon les scénarios envisagés. L’étape suivante (8 juillet) part de Lannemezan en direction de Pau, traversant les Coteaux de la Bigorre et le Val d’Adour. C’est un retour bienvenu pour Lannemezan après une décennie d’absence. La grande nouveauté arrive le 9 juillet : Gavarnie-Gèdre accueillera son premier Tour de France avec une arrivée à la station de ski (1 850 mètres aux Espécières). Le cirque de Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, offrira un décor grandiose. Les cols de l’Aubisque et du Soulor complèteront ce menu montagnard. Une étape attendue depuis longtemps par les amateurs de paysages exceptionnels.

Luchon aux abonnés absents ? Malgré son statut de ville thermale emblématique et porte historique vers l’Espagne, Luchon ne figure pas dans les rumeurs actuelles du Tour 2026. Cette absence interpelle : la cité haut-garonnaise, qui a accueilli l’épreuve à de nombreuses reprises, attendrait-elle le mauvais programme ? Géographiquement, son positionnement entre les Hautes-Pyrénées et la remontée vers Bordeaux en ferait un candidat naturel pour une étape de transition ou un départ vers une ascension majeure. Certes, Luchon-Superbagnères reste incontournable en montagne, mais cette invisibilité dans le parcours rumeurs soulève questions. Les réservations hôtelières importantes à Tarbes et à Pau laissent présager une concentration des étapes dans le Val d’Adour et la région béarnaise. À moins d’une surprise lors de la présentation officielle du 23 octobre, Luchon risque de rester en marge de ce Tour 2026, un revers pour une destination qui a longtemps incarné les traditions pyrénéennes du cyclisme français.

Le mille-feuille français : du Cantal aux Vosges Après Bordeaux le 10 juillet (83e passage de la Grande Boucle dans la capitale girondine), le peloton file vers le Massif Central. La Dordogne le 11 juillet offre une étape 100 % départementale entre Bergerac et Périgueux. Le 12 juillet, la Corrèze accueille les coureurs pour un passage entre Malemort et Ussel. Le 14 juillet, jour de la Bastille, le peloton grimpe le Lioran en Cantal, un lieu chargé d’émotions où Jonas Vingegaard a supplanté Tadej Pogačar en 2024. Une finale nationale emblématique. Après une journée de repos, les coureurs remontent vers le nord : Vichy, Chalon-sur-Saône, avant d’atteindre les Vosges. Le Markstein et La Planche des Belles Filles figurent dans les rumeurs pour la semaine 2. Cet enchâssement de massifs crée un parcours exigeant, sans laisser respirer les grimpeurs pendant plus de quelques jours.

Les Alpes : le spectacle final avec Alpe d’Huez La troisième semaine bascule vers les Alpes, avec la Haute-Savoie comme tête de pont. Un contre-la-montre individuel au Plateau de Solaison s’annonce comme alternative intéressante aux ascensions traditionnelles. Le 22 juillet, l’Alpe d’Huez remet en scène ses mythiques 21 lacets après quatre ans d’absence (dernier passage en 2022 avec la victoire de Tom Pidcock). Orcières-Merlette et Gap-Alpe d’Huez complètent cette semaine alpine intense. Selon certaines rumeurs persistantes, une double ascension de l’Alpe d’Huez sur deux jours consécutifs pourrait reproduire le scénario gagnant de 2013, créant un spectacle maximal avant Paris. Le dimanche 26 juillet, l’arrivée des Champs-Élysées conclut cette Grande Boucle. Le passage par Montmartre, réinventé en 2025, reconduira probablement sa formule populaire pour créer un suspense supplémentaire avant l’apothéose traditionnelle.

Suivez Melles750 pour plus d’infos Retrouvez notre première analyse du parcours 2026 dans notre dossier complet Lire l’article initial

Télécoop Profitez d’une remise exclusive de 10€ sur un forfait engagé pour équiper votre connexion internet Code promo : TELECOOP Obtenir la remise

Cimalp La marque drômoise vous propose l’équipement idéal pour le trail et la randonnée en montagne Équipement technique pour tous les niveaux Découvrir Cimalp

À retenir Le Tour de France 2026 s’annonce comme un parcours riche en transitions rapides entre massifs montagneux. Les Pyrénées lancent la course avec intensité, le Cantal et les Vosges frappent en milieu de semaine, avant que les Alpes ne clôturent le spectacle. Luchon reste une question en suspens, tandis que Gavarnie fait son entrée remarquée. Une Grande Boucle généraliste qui équilibre les grands cols avec des passages stratégiques en régions françaises variées. Les coureurs n’auront pas le temps de souffler.