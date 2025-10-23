Tour de France 2026 toutes les étapes

Tour de France 2026 : un parcours ambitieux depuis Barcelone jusqu’aux Champs-Élysées La 113e édition du Tour de France se déroulera du 4 au 26 juillet 2026 Pour sa 113e édition, le Tour de France innove en s’élançant depuis l’Espagne pour la troisième fois seulement de son histoire. Barcelone, capitale catalane, accueillera le Grand Départ avec un contre-la-montre par équipes dans ses rues, une épreuve qui n’avait plus figuré au programme depuis 1971. Un parcours de 23 jours qui promet spectacle et suspense, entre tradition et renouveau. 🐟 Offre Partenaire Poiscaille 🐟

Profitez de 10€ de réduction sur votre première commande de paniers de la mer

Offre exceptionnelle : 15€ de remise jusqu’au 30 octobre 2025 ! Code parrain : eric@melles750.fr 👉 PROFITER DE L’OFFRE Le grand départ catalan : Barcelone ouvre le bal Un contre-la-montre par équipes historique L’étape inaugurale du samedi 4 juillet proposera un contre-la-montre par équipes de 19 kilomètres dans les rues de Barcelone. Cette discipline collective, absente du Tour depuis plus d’un demi-siècle, fait son retour et bouleverse les codes habituels. Les équipes devront composer avec un parcours urbain technique où la cohésion et la stratégie seront déterminantes dès les premiers coups de pédale. Trois jours en terre catalane Le Tour de France 2026 offrira un week-end prolongé à la Catalogne avec trois étapes intégralement disputées sur le territoire espagnol. Après le contre-la-montre par équipes inaugural, le peloton enchaînera avec une étape en ligne le long de la Méditerranée entre Tarragone et Barcelone, favorable aux sprinteurs. La troisième journée marquera la transition vers la France avec une étape de 196 kilomètres entre Granollers et Les Angles, station pyrénéenne française. Étape Date Parcours Distance Étape 1 Samedi 4 juillet Barcelone – Barcelone

(CLM par équipes) 19 km Étape 2 Dimanche 5 juillet Tarragone – Barcelone 182 km Étape 3 Lundi 6 juillet Granollers – Les Angles 196 km Les Pyrénées au cœur du dispositif Un enchaînement pyrénéen redoutable Après avoir longé la Méditerranée au départ de Tarragone lors de la deuxième étape, le peloton migrera vers le nord pour affronter le massif pyrénéen. Cette première semaine de course s’annonce déjà déterminante avec un programme particulièrement corsé qui devrait faire du tri dans les rangs des prétendants au classement général. Les coureurs découvriront un véritable festival de cols et d’ascensions mythiques, avec notamment le passage incontournable par le col du Tourmalet lors de la 6e étape. Ce géant des Pyrénées, culminant à 2 115 mètres d’altitude, reste l’un des juges de paix du Tour de France depuis plus d’un siècle. Malheureusement cette année, aucune étape ne traversera les Pyrénées Haut-Garonnaises, et Luchon ne verra pas passer le Tour de France 2026. Le détail des étapes pyrénéennes Étape Date Parcours Distance Étape 4 Mardi 7 juillet Carcassonne – Foix 182 km Étape 5 Mercredi 8 juillet Lannemezan – Pau 158 km Étape 6 Jeudi 9 juillet Pau – Gavarnie-Gèdre

(avec le col du Tourmalet) 186 km Étape 7 Vendredi 10 juillet Hagetmau – Bordeaux 175 km La deuxième semaine : transition et premiers sommets Du Périgord au Massif central Après l’intensité de la première semaine pyrénéenne, la deuxième semaine proposera un parcours plus vallonné qui permettra aux coureurs de récupérer avant les grandes batailles alpines. Le Tour traversera le Périgord avec l’étape entre Périgueux et Bergerac, puis remontera vers le Massif central en passant par Malemort et Ussel. Le jour de repos du 13 juillet, fête nationale française, offrira une pause bienvenue au cœur de cette séquence. Les plaines légèrement vallonnées du centre de la France ne manqueront pas de piquant avec des passages par Aurillac et l’arrivée au Lioran, puis Vichy et le circuit de Nevers Magny-Cours. Ces étapes, propices aux échappées et aux coups tactiques, maintiendront le suspense avant les rendez-vous décisifs en haute montagne. Le Markstein : un apéritif vosgien La 14e étape avec l’arrivée au Markstein Fellering constituera le premier véritable test en montagne de cette deuxième semaine. Ce sommet vosgien, situé à 1 200 mètres d’altitude, servira d’apéritif avant les grands rendez-vous alpins. Les 155 kilomètres au départ de Mulhouse permettront aux prétendants au classement général de jauger leurs forces respectives. Plateau de Solaison : une arrivée inédite et redoutable La 15e étape marquera un tournant décisif avec l’arrivée inédite au Plateau de Solaison en Haute-Savoie. Ce final d’étape au départ de Champagnole mettra à rude épreuve les meilleurs grimpeurs avec un enchaînement diabolique sur les 60 derniers kilomètres : d’abord la montée du Salève avec ses 4,2 kilomètres à 11,2% de pente moyenne, puis l’ascension finale vers le Plateau de Solaison et ses 11,3 kilomètres à 9,2%. Cette double difficulté concentrée sur une distance relativement courte provoquera assurément une sélection sévère dans le groupe des favoris. Le Plateau de Solaison, encore méconnu du grand public, pourrait bien entrer dans la légende du Tour avec cette première apparition au programme de la Grande Boucle. Étape Date Parcours Distance Étape 8 Samedi 11 juillet Périgueux – Bergerac 182 km Étape 9 Dimanche 12 juillet Malemort – Ussel 185 km 🛌 JOUR DE REPOS – Lundi 13 juillet Étape 10 Mardi 14 juillet Aurillac – Le Lioran 167 km Étape 11 Mercredi 15 juillet Vichy – Nevers 161 km Étape 12 Jeudi 16 juillet Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône 181 km Étape 13 Vendredi 17 juillet Dole – Belfort 205 km Étape 14 Samedi 18 juillet Mulhouse – Le Markstein Fellering 155 km Étape 15 Dimanche 19 juillet Champagnole – Plateau de Solaison

(Salève : 4,2 km à 11,2% puis Solaison : 11,3 km à 9,2%) – 🥾 Randonnée : comment bien s’équiper ? 🥾

Découvrez la marque drômoise CIMALP

Spécialiste de l’équipement outdoor pour la montagne

Vêtements techniques, chaussures de randonnée, accessoires…

🛒 DÉCOUVRIR LA BOUTIQUE CIMALP Les Alpes : un final monumental Un contre-la-montre individuel en ouverture La troisième semaine débutera le mardi 21 juillet par un contre-la-montre individuel de 26 kilomètres entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman. Cette épreuve de vérité permettra aux spécialistes du chronomètre de reprendre du temps avant les batailles de haute montagne qui s’annoncent. Les rouleurs-grimpeurs y trouveront une opportunité de consolider ou d’améliorer leur position au classement général. L’Alpe d’Huez : un retour fracassant avec deux arrivées consécutives Le Tour de France 2026 frappe un grand coup en programmant non pas une, mais deux arrivées consécutives à l’Alpe d’Huez lors des 19e et 20e étapes. Un choix audacieux qui n’a jamais été tenté dans l’histoire moderne du Tour. Les 21 virages mythiques de la montée seront donc empruntés deux jours d’affilée, offrant un spectacle exceptionnel et une bataille acharnée pour le maillot jaune à quelques jours seulement de l’arrivée finale à Paris. Le peloton devra garder des jambes fraîches au moment de se frotter à ces 19e et 20e étapes. La première arrivée au sommet, depuis Gap sur 128 kilomètres, constituera déjà un test difficile. Mais c’est la seconde journée qui s’annonce véritablement titanesque. L’étape du samedi 25 juillet : la plus montagneuse du Tour La veille d’enlever les cales sur les Champs-Élysées, le programme sera carrément dantesque. Au départ du Bourg d’Oisans, les coureurs affronteront sur 171 kilomètres une succession de cols légendaires qui restera gravée dans les mémoires : Col de la Croix de Fer : 24 kilomètres à 5,2%

Col du Télégraphe : 11,9 kilomètres à 7,1%

Col du Galibier : 17,7 kilomètres à 6,9%

Col de Sarenne : 12,8 kilomètres à 7,3%

Alpe d’Huez : l’ascension finale avec ses 21 virages mythiques Au total, cette étape représentera 5 600 mètres de dénivelé positif cumulé, faisant d’elle la journée la plus montagneuse de ces trois semaines. Un véritable monument d’exigence qui déterminera sans doute le classement final du Tour. Les jambes douloureuses de la veille devront encaisser ce déluge de difficulté, transformant cette avant-dernière étape en un calvaire dont seuls les plus forts sortiront vainqueurs. Les étapes de transition alpine Avant ce double rendez-vous à l’Alpe d’Huez, les coureurs passeront par Chambéry avec une étape vers Voiron, puis une étape en direction d’Orcières-Merlette dans les Hautes-Alpes. Ces journées permettront d’installer progressivement le suspense avant l’apothéose finale dans les hauteurs de l’Oisans. Étape Date Parcours Distance Étape 16 Mardi 21 juillet Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains

(CLM individuel) 26 km Étape 17 Mercredi 22 juillet Chambéry – Voiron 175 km Étape 18 Jeudi 23 juillet Voiron – Orcières-Merlette 185 km Étape 19 Vendredi 24 juillet Gap – Alpe d’Huez 128 km Étape 20 Samedi 25 juillet Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez

(Croix de Fer, Télégraphe, Galibier, Sarenne)

5 600 m de D+ 171 km Le Massif central : trait d’union stratégique Des étapes de transition pleines d’embûches Entre Pyrénées et Alpes, le Massif central aura servi de trait d’union avec ses routes vallonnées propices aux attaques et aux coups de force. Les passages par le Lioran, Aurillac, Ussel et Vichy auront offert des opportunités de sélection pour les coureurs audacieux. Le circuit de Nevers Magny-Cours aura mêlé patrimoine sportif automobile et cycliste dans un décor inhabituel pour la Grande Boucle. L’apothéose parisienne avec la rue Lepic Une innovation pour l’arrivée à Paris Le dimanche 26 juillet, pour célébrer l’arrivée à Paris, le Tour de France 2026 innove avec une étape inédite. Contrairement aux traditionnelles processions paisibles vers les Champs-Élysées, le peloton devra d’abord escalader la mythique rue Lepic sur la Butte Montmartre. Et pas qu’une seule fois : les coureurs devront effectuer trois passages sur ce secteur pavé et penteux avant de rejoindre l’avenue la plus célèbre du monde. Un final pimenté après 130 kilomètres Au départ de Thoiry, l’étape de 130 kilomètres conduira le peloton vers la capitale pour un final qui s’annonce bien plus disputé que d’habitude. La rue Lepic, rendue célèbre par les films et la vie bohème de Montmartre, ajoutera une difficulté inattendue dans cette dernière journée. Les coureurs franchiront la ligne d’arrivée sur les Champs-Élysées, à 15 kilomètres du Sacré-Cœur, après avoir gravi trois fois cette pente historique. Cette configuration inédite pourrait bien chambouler les plans des sprinteurs purs. Après l’étape titanesque du samedi avec ses 5 600 mètres de dénivelé et la double ascension de l’Alpe d’Huez, les coureurs ne pourront donc pas totalement “enlever les cales” avant d’avoir négocié ces derniers obstacles montmartrois. Le suspense demeurera jusqu’au bout, tant pour le classement général que pour les classements annexes et la victoire d’étape finale. Étape Date Parcours Distance Étape 21 Dimanche 26 juillet Thoiry – Paris Champs-Élysées

(3 passages de la rue Lepic à Montmartre) 130 km Un Tour pour marquer les mémoires Le Tour de France 2026 s’annonce comme une édition mémorable à plus d’un titre. Son départ inédit en contre-la-montre par équipes depuis Barcelone, ses passages exigeants dans les Pyrénées avec le col du Tourmalet, l’arrivée inédite au Plateau de Solaison, et surtout ces deux arrivées consécutives à l’Alpe d’Huez constituent déjà un programme d’exception. Mais l’innovation ne s’arrête pas là. L’étape du samedi 25 juillet, avec ses 5 600 mètres de dénivelé positif et l’enchaînement des cols de la Croix de Fer, du Télégraphe, du Galibier et de Sarenne, promet d’être la journée la plus montagneuse jamais vue sur un Tour de France moderne. Et même l’arrivée à Paris n’échappera pas à cette volonté de bousculer les habitudes, avec les trois passages de la rue Lepic sur la Butte Montmartre avant le sprint final sur les Champs-Élysées. Des plaines de Catalogne aux sommets alpins, en passant par les cols pyrénéens, les routes du Massif central et les pavés de Montmartre, ce parcours de 23 jours offrira une variété de terrains propice aux exploits individuels et collectifs. Les coureurs n’auront jamais vraiment l’occasion de “souffler” dans cette édition qui multiplie les défis et les innovations. Rendez-vous du 4 au 26 juillet 2026 pour vivre cette 113e édition qui ne manquera pas de faire date dans l’histoire de la Grande Boucle. Article publié sur Melles750.fr – Magazine des Pyrénées et des modes de vie écoresponsables