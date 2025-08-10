Written by 10.08.2025 17h00 Cyclisme, Sport, Tour de Pologne 2025

TOUR DE POLOGNE 2025 CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

CLASSEMENT GENERAL FINAL TOUR DE POLOGNE 2025

 

Tour de Pologne 2025

Classement général final

Dimanche 10 août 2025 • 82e édition • Wieliczka

🏆 Exploit historique : Brandon McNulty premier Américain vainqueur

L’Américain d’UAE Team Emirates-XRG réalise l’exploit tant attendu en s’imposant au terme d’un contre-la-montre final magistral. Avec son temps canon de 14’31” sur les 12,5 km de Wieliczka, McNulty entre dans l’histoire en devenant le premier coureur des États-Unis à triompher sur cette épreuve centenaire.

Classement général final – Tour de Pologne 2025

Position Coureur Équipe Temps total Écart
🥇 1 Brandon McNulty 🇺🇸 UAE Team Emirates-XRG 26h 45′ 12″ Vainqueur
🥈 2 Victor Langellotti 🇲🇨 Ineos Grenadiers 26h 45′ 25″ + 13″
🥉 3 Antonio Tiberi 🇮🇹 Bahrain Victorious 26h 45′ 41″ + 29″
4 Lorenzo Milesi 🇮🇹 Movistar Team 26h 45′ 52″ + 40″
5 Pello Bilbao 🇪🇸 Bahrain Victorious 26h 46′ 08″ + 56″
6 Jan Christen 🇨🇭 UAE Team Emirates-XRG 26h 46′ 15″ + 1′ 03″
7 Magnus Sheffield 🇬🇧 Ineos Grenadiers 26h 46′ 28″ + 1′ 16″
8 Rafał Majka 🇵🇱 UAE Team Emirates-XRG 26h 46′ 34″ + 1′ 22″
9 Finn Fisher-Black 🇳🇿 Red Bull-Bora-Hansgrohe 26h 46′ 47″ + 1′ 35″
10 Filippo Zana 🇮🇹 Team Jayco AlUla 26h 47′ 02″ + 1′ 50″

🎖️ Premier Américain vainqueur du Tour de Pologne en 97 ans d’histoire

Le contre-la-montre décisif : domination absolue de McNulty

La 7e et dernière étape du Tour de Pologne 2025, disputée sous la forme d’un contre-la-montre individuel de 12,5 kilomètres autour de la mine de sel de Wieliczka, a tenu toutes ses promesses. Brandon McNulty, avant-dernier coureur à s’élancer, a livré une prestation d’anthologie qui restera gravée dans les mémoires.

 

Dès le premier intermédiaire situé au kilomètre 6, l’Américain avait déjà pris plus de 20 secondes d’avance sur tous ses rivaux directs. Cette marge considérable sur les secteurs vallonnés du parcours témoignait de sa supériorité technique et physique. Bien que l’écart se soit légèrement réduit dans la portion finale plus roulante, son temps final de 14 minutes et 31 secondes lui permettait de signer un doublé retentissant : victoire d’étape et triomphe au classement général.

 

Cette performance confirme le statut d’exception de McNulty dans l’exercice du contre-la-montre. Former champion du monde junior de la discipline, vainqueur de chronos sur des courses World Tour comme le Tour des Émirats arabes unis et le Tour de Romandie, l’Américain a une nouvelle fois démontré son expertise dans cet effort de vérité que constitue la course contre-la-montre.

Les moments clés de cette 82e édition

Étape 1 – Wrocław > Legnica (199,7 km) : Victoire d’Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) au sprint massif. Premier test pour les sprinteurs du peloton sur ce parcours majoritairement plat taillé sur mesure pour eux.

 

Étape 2 – Karpacz > Karpacz (149,4 km) : Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) s’impose et prend le maillot jaune de leader. L’ancien champion de France réalise une parfaite gestion tactique pour décrocher sa première victoire de la saison et s’emparer du commandement avec 6 secondes d’avance sur Mathias Vacek.

 

Étape 3 – Wałbrzych (159,3 km) : Journée marquée par une lourde chute à 22 kilomètres de l’arrivée impliquant Paul Lapeira et plusieurs coureurs. Ben Turner (Ineos Grenadiers) s’impose dans des circonstances particulières, tandis que Lapeira conserve miraculeusement son maillot jaune malgré deux côtes fissurées.

 

Étape 4 – Rybnik > Cieszyn (201,4 km) : Paul Magnier (Soudal Quick-Step) décroche sa première victoire World Tour de la saison. Le jeune sprinteur français s’impose sur un final légèrement relevé, confirmant sa progression constante au plus haut niveau.

 

Étape 5 – Katowice > Zakopane (206,1 km) : Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) remporte l’étape la plus longue de ce Tour de Pologne dans l’écrin des montagnes Tatras. Paul Lapeira résiste héroïquement malgré ses blessures et conserve le maillot jaune.

 

Étape 6 – Bukovina > Bukovina Tatrzańska (147,6 km) : Étape reine de l’édition 2025. Victor Langellotti (Ineos Grenadiers) réalise l’exploit en devenant le premier Monégasque à remporter une étape World Tour. Il devance Brandon McNulty dans un sprint époustouflant et s’empare du maillot jaune à la veille du contre-la-montre final.

Portrait du vainqueur : Brandon McNulty, l’excellence américaine

Né le 2 avril 1998 à Phoenix en Arizona, Brandon McNulty incarne la nouvelle génération du cyclisme américain. Avec ses 27 ans, ce coureur de 1,83 mètre pour 69 kilogrammes possède le profil idéal pour exceller dans les épreuves de contre-la-montre et les courses par étapes d’une semaine. Sa formation chez Rally Cycling lui a permis de gravir méthodiquement les échelons avant de rejoindre UAE Team Emirates en 2020.

 

Champion du monde junior de contre-la-montre, champion des États-Unis du contre-la-montre, vainqueur du classement général du Tour de la Communauté valencienne 2024, du Faun-Ardèche Classic 2022, et désormais premier Américain vainqueur du Tour de Pologne : le palmarès de McNulty témoigne d’une progression constante et d’une polyvalence remarquable. Ses statistiques 2024 parlent d’elles-mêmes : 15 podiums en 73 jours de course pour 2262 points UCI.

 

Cette victoire au Tour de Pologne représente l’aboutissement logique d’une carrière construite avec patience et méthode. McNulty rejoint ainsi le cercle fermé des vainqueurs de courses World Tour par étapes, confirmant son statut de leader de la nouvelle génération cycliste américaine. Pour UAE Team Emirates, ce succès valide également leur stratégie de développement des jeunes talents et leur capacité à rivaliser avec les meilleures formations mondiales.

Bilan d’une édition historique

Cette 82e édition du Tour de Pologne restera gravée dans l’histoire pour plusieurs raisons. Première victoire américaine depuis la création de l’épreuve en 1928, première victoire d’étape World Tour pour un coureur monégasque avec Victor Langellotti, performances remarquables des jeunes talents français comme Paul Lapeira et Paul Magnier : cette semaine polonaise a offert un cocktail parfait entre tradition et renouvellement.

 

Le parcours de 1 075,9 kilomètres répartis sur sept étapes a parfaitement rempli son rôle de course de préparation avant les grands rendez-vous de fin de saison. Entre étapes de sprint, arrivées en côte et contre-la-montre final, les organisateurs ont proposé un menu équilibré qui a permis à chaque type de coureur de s’exprimer. L’étape reine vers Bukovina Tatrzańska et son final dans les montagnes Tatras a offert des images sublimes du cyclisme moderne.

 

Pour les amateurs de cyclisme des Pyrénées, cette victoire américaine résonne particulièrement. Elle illustre les valeurs universelles du sport cycliste : la détermination, le dépassement de soi et l’excellence technique. Que ce soit dans nos cols pyrénéens ou sur les routes polonaises, l’authenticité de l’effort reste la même. McNulty, par sa victoire, rejoint le panthéon des grands champions qui ont su conjuguer talent naturel et travail acharné pour atteindre l’excellence.

Classements annexes et statistiques

🚴‍♂️ Vainqueurs d’étapes

Étape 1 : Olav Kooij 🇳🇱 (Visma | Lease a Bike)
Étape 2 : Paul Lapeira 🇫🇷 (Decathlon AG2R)
Étape 3 : Ben Turner 🇬🇧 (Ineos Grenadiers)
Étape 4 : Paul Magnier 🇫🇷 (Soudal Quick-Step)
Étape 5 : Matthew Brennan 🇦🇺 (Visma | Lease a Bike)
Étape 6 : Victor Langellotti 🇲🇨 (Ineos Grenadiers)
Étape 7 : Brandon McNulty 🇺🇸 (UAE Emirates-XRG)

📊 Statistiques clés

Distance totale : 1 075,9 km
Nombre d’étapes : 7
Coureurs au départ : 154
Coureurs à l’arrivée : 142
Moyenne du vainqueur : 40,2 km/h
Écart final : 1’50” (1er au 10e)
Pays représentés : 28 nations

🏆 Classements des maillots distinctifs

Maillot Vainqueur final Équipe Points/Temps
🟡 Général (Orlen) Brandon McNulty 🇺🇸 UAE Team Emirates-XRG 26h 45′ 12″
🔵 Montagne (Orlen) Antonio Tiberi 🇮🇹 Bahrain Victorious 48 points
🟢 Points (PZU) Brandon McNulty 🇺🇸 UAE Team Emirates-XRG 89 points
⚪ Jeunes (Lang Team) Antonio Tiberi 🇮🇹 Bahrain Victorious 26h 45′ 41″ (+29″)
🏁 Équipes (Lotto) UAE Team Emirates-XRG McNulty, Christen, Majka 80h 18′ 01″
🇵🇱 Meilleur Polonais Rafał Majka 🇵🇱 UAE Team Emirates-XRG 8e général (+1’22”)
🏃 Plus combatif Victor Langellotti 🇲🇨 Ineos Grenadiers Prix spécial

📊 Top 5 des classements annexes

🔵 Classement de la montagne

1. Antonio Tiberi 🇮🇹 48 pts
2. Victor Langellotti 🇲🇨 34 pts
3. Brandon McNulty 🇺🇸 29 pts
4. Pello Bilbao 🇪🇸 22 pts
5. Paul Lapeira 🇫🇷 18 pts

🟢 Classement par points

1. Brandon McNulty 🇺🇸 89 pts
2. Victor Langellotti 🇲🇨 67 pts
3. Olav Kooij 🇳🇱 52 pts
4. Paul Magnier 🇫🇷 48 pts
5. Antonio Tiberi 🇮🇹 41 pts

⚪ Classement des jeunes (moins de 25 ans)

1. Antonio Tiberi 🇮🇹 (24 ans) 3e général
2. Lorenzo Milesi 🇮🇹 (23 ans) 4e général
3. Finn Fisher-Black 🇳🇿 (24 ans) 9e général
4. Paul Magnier 🇫🇷 (21 ans) 23e général
5. Ben Turner 🇬🇧 (24 ans) 31e général

🏁 Classement par équipes

1. UAE Team Emirates-XRG 80h 18′ 01″
2. Ineos Grenadiers + 1′ 48″
3. Bahrain Victorious + 2′ 15″
4. Movistar Team + 3′ 22″
5. Red Bull-Bora-Hansgrohe + 4′ 05″

Performances remarquables et mentions spéciales

🎯 Performance de la course : Brandon McNulty réalise l’exploit parfait en remportant l’étape finale et le classement général. Son temps de 14’31” sur le contre-la-montre de Wieliczka constitue une référence absolue et confirme son statut de spécialiste mondial de la discipline.

 

🌟 Révélation : Victor Langellotti entre dans l’histoire en devenant le premier coureur monégasque à remporter une étape World Tour. Sa victoire à Bukovina Tatrzańska, acquise dans un sprint époustouflant face à McNulty, restera comme l’un des moments forts de cette édition.

 

💪 Courage exemplaire : Paul Lapeira mérite une mention spéciale pour sa résistance héroïque. Malgré deux côtes fissurées suite à sa chute de la 3e étape, le Français a continué la course et conservé le maillot jaune jusqu’à l’avant-dernière étape, incarnant l’esprit de combativité si cher au cyclisme.

 

🇫🇷 Excellence française : Avec deux victoires d’étapes (Paul Lapeira et Paul Magnier), les coureurs français ont brillé sur cette édition. Cette performance confirme la vitalité du cyclisme tricolore et la qualité de la formation dispensée dans nos équipes professionnelles.

 

🏆 Domination UAE Team Emirates : L’équipe émiratie réussit un Tour de Pologne parfait avec la victoire finale de McNulty, trois coureurs dans le top 10 (McNulty 1er, Christen 6e, Majka 8e) et le classement par équipes. Cette performance collective illustre la profondeur de leur effectif et l’excellence de leur encadrement.

Perspectives et enseignements

Cette victoire historique de Brandon McNulty au Tour de Pologne 2025 marque un tournant dans le cyclisme international. Elle confirme l’émergence d’une nouvelle génération de coureurs américains capables de rivaliser avec les meilleures formations européennes. Pour le cyclisme des États-Unis, c’est un signal fort envoyé à l’approche des grands rendez-vous internationaux.

 

L’équilibre remarquable de cette édition, avec des écarts finaux très serrés (seulement 1’50” entre le 1er et le 10e), témoigne de l’évolution du niveau général du peloton World Tour. La course s’est jouée dans les détails, sur les bonifications et lors de l’ultime contre-la-montre, offrant un spectacle de haute qualité du premier au dernier jour.

 

Pour nos vallées pyrénéennes, cette édition du Tour de Pologne résonne comme un hymne aux valeurs fondamentales du cyclisme : courage, détermination et excellence technique. McNulty, par sa victoire, rejoint le panthéon des champions qui ont su transformer le talent en réussite grâce à un travail acharné et une préparation minutieuse. Un exemple inspirant pour tous les passionnés de cyclisme, qu’ils évoluent sur les routes de Pologne ou dans nos cols des Pyrénées.

📅 Tour de Pologne 2025 • 4-10 août 2025 • 82e édition
Article publié sur Melles750.fr – Votre magazine des Pyrénées et de la vie en montagne

 

Points d'intérêt

