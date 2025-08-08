TOUR DE POLOGNE 2025 ÉTAPE 5 : MATTHEW BRENNAN GAGNE À ZAKOPANE

Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) remporte sa 9ème victoire de la saison en dominant le sprint à Zakopane. Le jeune Britannique de 20 ans devance Ben Turner (INEOS Grenadiers) et Andrea Bagioli (Lidl-Trek). Paul Lapeira conserve son maillot jaune de leader.

🏔️ UNE ÉTAPE LONGUE ET PIÉGEUSE VERS LES TATRAS

Ce vendredi 8 août, le peloton du Tour de Pologne s’attaquait à la plus longue étape de cette 82ème édition. Avec ses 206,1 kilomètres reliant Katowice à Zakopane, aux portes des majestueuses montagnes des Tatras, cette cinquième étape promettait du spectacle. Le profil, bien plus piégeux qu’il n’y paraissait au premier regard, combinait routes ondulées dans la première partie et deux ascensions de première catégorie dans le final.

Dès les premiers kilomètres, l’étape s’animait avec la formation d’une échappée composée de quatre coureurs sans têtes d’affiche. Cette offensive matinale, menée par des coureurs en quête de rachat, allait donner le ton à une journée qui s’annonçait déjà électrique. Les sprinteurs intermédiaires de Mysłowice et Wilamowice, ainsi que la prime spéciale de Porąbka, ponctuaient un parcours savamment dessiné.

Le véritable défi de cette étape résidait dans sa seconde moitié, avec l’ascension de Kocierz (4,1 km à 7,3%) et surtout le redoutable Col de Krowiarki (8,6 km à 4,6%). Ces deux géants des Carpates, bien connus des organisateurs polonais, représentaient autant de pièges tendus aux favoris du classement général et d’opportunités pour les attaquants du jour.

🚴‍♂️ COURSE MAÎTRISÉE PAR LE PELOTON

Malgré la motivation évidente des échappés, cette étape allait rapidement tourner à l’avantage du peloton principal. Sous l’impulsion conjointe des formations EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers et Lidl-Trek, la chasse s’organisait méthodiquement dès les 80 derniers kilomètres. Cette alliance circonstancielle des équipes de sprinteurs témoignait de leur volonté commune de ne pas laisser filer l’opportunité d’un sprint massif.

L’avance des quatre fuyards s’amenuisait progressivement sous la pression constante exercée par ces locomotives du peloton. À l’approche de la dernière grosse difficulté non répertoriée, située à 23 kilomètres du terme, l’écart n’était plus que d’une petite minute. C’est dans ce secteur vallonné, véritable juge de paix de l’étape, que les événements allaient s’accélérer.

Contre toute attente, deux des échappés, Plowright et Artz, parvenaient à fausser compagnie à leurs compagnons d’aventure et reprenaient même du large sur un peloton momentanément attentiste. Cette résurgence de l’échappée redonnait un second souffle à une étape qui semblait pourtant promise aux sprinteurs-puncheurs.

⚡ FINAL EXPLOSIF ET ATTAQUES DE PRESTIGE

Les derniers kilomètres de cette étape marathon allaient offrir un spectacle de haute volée. Alors que l’échappée résiduelle tentait de préserver ses ultimes chances, le peloton retrouvait progressivement ses esprits sous l’impulsion des équipes intéressées par un dénouement au sprint.

C’est dans ce contexte électrique qu’Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) et Jan Christen (UAE Team Emirates XRG) décidaient de porter l’estocade. Ces deux puncheurs de renom, flairant l’opportunité de surprendre les sprinters dans un final légèrement ascendant, lançaient des attaques successives qui allaient mettre le feu aux poudres dans les rangs du peloton.

Bettiol, l’Italien au tempérament de feu, connu pour ses coups d’éclat sur les classiques flandriennes, tentait sa chance avec cette audace qui caractérise les grands champions. Christen, de son côté, confirmait une fois de plus son statut de favori sur ce Tour de Pologne en se montrant présent dans tous les moments décisifs de la course.

Malgré ces offensives de qualité, le peloton parvenait à colmater les brèches et se dirigeait vers un sprint massif tant attendu par les formations spécialisées. C’était l’occasion rêvée pour les hommes rapides de cette course de s’illustrer sur un terrain qui leur convenait parfaitement.

🏆 MATTHEW BRENNAN, L’ÉTOILE MONTANTE BRITANNIQUE

Au terme de cette bataille intense, c’est Matthew Brennan qui allait signer le plus bel exploit de sa jeune carrière. Le prodige britannique de la Team Visma | Lease a Bike, âgé de seulement 20 ans, démontrait une nouvelle fois pourquoi il est considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du cyclisme mondial.

Dans un sprint parfaitement maîtrisé, Brennan devançait Ben Turner (INEOS Grenadiers), qui terminait pour la deuxième fois consécutive au deuxième rang après sa frustration de la veille. Cette régularité au plus haut niveau témoigne de la forme étincelante du coureur d’INEOS, qui reste un sérieux candidat pour les prochaines échéances.

Andrea Bagioli (Lidl-Trek) complétait ce podium de qualité en prenant la troisième place, confirmant ainsi sa montée en puissance sur cette course polonaise. Paul Magnier (Soudal Quick-Step), vainqueur de l’étape précédente, se contentait d’une honorable quatrième position dans ce sprint relevé.

Cette neuvième victoire de la saison pour Brennan, et déjà sa quatrième en WorldTour, illustre parfaitement l’émergence d’une nouvelle génération de coureurs capables de briller sur la scène internationale dès leur plus jeune âge. Sa capacité à s’imposer dans des sprints aussi disputés, face à des adversaires expérimentés, augure d’un avenir radieux pour ce talent précoce.

👑 PAUL LAPEIRA RÉSISTE ET CONSERVE LE JAUNE

Au classement général, aucun changement majeur n’était à signaler à l’issue de cette étape. Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) conservait logiquement son maillot jaune de leader, démontrant une fois de plus sa solidité mentale et physique malgré les séquelles de sa lourde chute lors de la troisième étape.

Le coureur français, qui souffre de deux côtes fissurées depuis son accident de Wałbrzych, continue d’impressionner par sa résistance et sa détermination. Sa capacité à gérer cette étape piégeuse, tout en préservant son avance au général, témoigne de la maturité tactique d’un coureur qui confirme jour après jour son statut de leader légitime.

Cette performance courageuse de Lapeira résonne particulièrement dans nos Pyrénées, où l’esprit de combat et la détermination face à l’adversité constituent des valeurs cardinales du cyclisme montagnard. Sa gestion exemplaire de cette course, malgré les difficultés rencontrées, rappelle les plus belles heures de nos champions tricolores sur les routes internationales.

Avec encore deux étapes restantes, dont l’étape reine de samedi à Bukowina Tatrzańska et le contre-la-montre final de dimanche, Lapeira devra puiser dans toutes ses ressources pour conserver cette position de leader si chèrement acquise.

📊 CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS L’ÉTAPE 5

Pos. Coureur Équipe Temps Écart 1. 🟡 Paul LAPEIRA Decathlon AG2R La Mondiale 11h 02′ 15″ — 2. Victor LANGELLOTTI INEOS Grenadiers 11h 02′ 23″ +0′ 08″ 3. Jan CHRISTEN UAE Team Emirates XRG 11h 02′ 27″ +0′ 12″ 4. Mathias VACEK Lidl-Trek 11h 02′ 33″ +0′ 18″ 5. Antonio TIBERI Bahrain Victorious 11h 02′ 41″ +0′ 26″ 6. Brandon MCNULTY UAE Team Emirates 11h 02′ 45″ +0′ 30″ 7. Ben TURNER INEOS Grenadiers 11h 02′ 48″ +0′ 33″ 8. Andrea BAGIOLI Lidl-Trek 11h 02′ 52″ +0′ 37″ 9. Matthew BRENNAN Team Visma | Lease a Bike 11h 02′ 55″ +0′ 40″ 10. Paul MAGNIER Soudal Quick-Step 11h 02′ 58″ +0′ 43″

🔮 PERSPECTIVES POUR LA SUITE

Avec cette étape 5 dans les livres d’histoire, le Tour de Pologne 2025 entre dans sa phase décisive. L’étape reine de samedi à Bukowina Tatrzańska s’annonce comme le moment de vérité pour tous les candidats au classement général. Cette sixième étape, disputée sur une boucle à parcourir trois fois avec deux ascensions redoutables – la Sciana Harnas (1,8 km à 7,9%) et Sciana Bukowina (2,5 km à 8%) – dans les 14 derniers kilomètres, promet un spectacle de haute volée.

Paul Lapeira devra faire appel à toutes ses ressources pour résister aux assauts de ses poursuivants directs. Victor Langellotti, à seulement huit secondes, et Jan Christen, à douze secondes, restent des menaces crédibles pour le maillot jaune. Sans oublier des coureurs comme Mathias Vacek ou Brandon McNulty, qui possèdent les qualités nécessaires pour exploser la course dans les montées finales.

Le contre-la-montre de dimanche à Wieliczka (12,5 km) pourrait également rebattre les cartes du classement général. Ce chrono, qui débutera par une montée de 1,3 km à 5,8%, avant de proposer des routes légèrement descendantes puis une portion plate finale, conviendra parfaitement aux rouleurs-grimpeurs comme McNulty ou Vacek.

Pour Matthew Brennan, cette victoire d’étape confirme son statut de futur grand du cyclisme international. Le jeune Britannique, qui évolue dans l’ombre de son illustre coéquipier Olav Kooij, prouve qu’il possède déjà les armes pour rivaliser avec les meilleurs sprinteurs du peloton mondial. Sa capacité à s’exprimer sur des finales légèrement ascendantes en fait un coureur particulièrement polyvalent, capable de briller sur de nombreux terrains.