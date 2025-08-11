Tour d’Espagne 2025 : les dix favoris de cette édition anniversaire La 90e édition de la Vuelta s’annonce plus ouverte que jamais

Du 23 août au 14 septembre 2025, le Tour d’Espagne célébrera sa 90e édition dans un contexte particulier. Avec l’absence confirmée de Primož Roglič, tenant du titre et quadruple vainqueur de l’épreuve, cette édition se déroule sans Tadej Pogačar et Remco Evenepoel, laissant la porte grande ouverte à de nouveaux scénarios. Le parcours, qui s’étend sur 3 151 km à travers 21 étapes avec un départ inédit depuis l’Italie, promet un spectacle de haute volée dans un paysage montagneux particulièrement exigeant.

Le grand favori : Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, a confirmé sa participation à la Vuelta 2025. Capable de briller aussi bien en haute montagne que dans les contre-la-montre, sa capacité à gérer la pression et son équipe solide font de lui l’homme à battre sur cette Vuelta. Le Danois de Visma-Lease a Bike vise le rare doublé Tour-Vuelta, déjà tenté avec succès par très peu de coureurs dans l’histoire. Sa présence rehausse immédiatement le niveau attendu de la compétition et place la barre très haut pour ses rivaux.

Les prétendants de UAE Team Emirates Juan Ayuso – le favori local Juan Ayuso court “à la maison” et n’a jamais fait pire que 4e alors qu’il n’a que 22 ans. L’Espagnol possède plus d’explosivité que son coéquipier Almeida, qualité qui pourrait lui permettre de prendre des bonifications là où d’autres devront être beaucoup plus forts pour les obtenir. João Almeida – la régularité incarnée Auteur d’une saison excellente avec une victoire sur trois courses par étape World Tour (Catalogne, Romandie, Suisse), João Almeida est l’un des coureurs les plus fiables du peloton. Le Portugais sublime le mot “gestion” comme rarement dans les montées et fait partie des meilleurs grimpeurs du peloton mondial.

Les outsiders sérieux Giulio Ciccone – l’ambitieux italien Avec son punch, sa résistance et son endurance qui lui ont permis récemment de finir 3e du Tour de Lombardie et de remporter la Clasica San Sebastian, l’Italien de Lidl-Trek pourrait enfin réaliser un grand Tour d’Espagne accompagné d’une victoire d’étape. Egan Bernal – l’ultime rêve Septième du Tour d’Italie, Egan Bernal s’attaque à son ultime rêve, le Tour d’Espagne, seul Grand Tour qu’il n’a pas gagné. Le Colombien d’Ineos Grenadiers devra cependant être plus mesuré que sur le Giro, où ses nombreuses tentatives lui ont fait perdre trop de forces. Antonio Tiberi – la montée en puissance Antonio Tiberi termine sur la deuxième marche du podium du Tour de Pologne 2025, un résultat “bon pour le moral avant la Vuelta”. L’Italien sort d’un bon Tour de Pologne et compte se rattraper après son abandon prématuré de l’édition 2024. Même s’il manque d’explosivité, il reste un grimpeur solide qui s’accommode à tout type de pentes.

Les coureurs à surveiller Mikel Landa L’Espagnol de Soudal Quick-Step revient de blessure mais pourrait monter en puissance au cours des trois semaines. Jai Hindley L’Australien de Red Bull-Bora-hansgrohe cherche à retrouver son meilleur niveau après des résultats en demi-teinte. Felix Gall Cinquième du Tour de France 2025, le grimpeur autrichien est dans la meilleure forme de sa carrière. David Gaudu Le Français de Groupama-FDJ, sixième de la Vuelta 2024, peut avoir des écarts de niveau très importants en quelques semaines.

Les révélations possibles Thomas Pidcock participe à sa première Vuelta sous les couleurs de Q36.5. Coureur explosif parmi les meilleurs puncheurs du monde, le Britannique a les aptitudes sur le papier pour briller sur la Vuelta, même si la question sera de savoir s’il peut encaisser les dix étapes de montagne qui l’attendent. Parmi les jeunes talents à surveiller, Matthew Riccitello, Harold Martin López, Jan Christen ou Ben Tulett seront les attractions de ce millésime 2025. Giulio Pellizzari pourrait prendre le relais de Jai Hindley si ce dernier n’est pas à la hauteur.

Un parcours taillé pour les grimpeurs Ce parcours, qualifié de “sauvage” par les organisateurs, avec plus de 60 000 mètres de dénivelé positif, promet une course usante et spectaculaire. Étapes clés à retenir : Étape 7 (29 août) : Andorre la Vieille > Cerler – première véritable arrivée au sommet

Un plateau d’exception et autant de favoris La startlist de cette Vuelta 2025 est exceptionnelle une nouvelle fois. 23 équipes se retrouveront au départ depuis Turin le samedi 23 août, avec 184 coureurs représentant les 18 équipes WorldTour et cinq équipes professionnelles. Outre les favoris mentionnés, d’autres noms comme Richard Carapaz (vainqueur du Giro 2025), Enric Mas (spécialiste de la Vuelta), Derek Gee ou encore Nairo Quintana pourront jouer les trouble-fêtes dans cette course qui s’annonce plus ouverte que jamais.