Trail Adishatz Cancer pour courir solidaire à Luchon

Un événement sportif et caritatif au cœur de Luchon

Le Trail Adishatz Cancer, organisé par l’association Benoît, un sourire pour la vie, s’impose depuis plusieurs années comme un rendez-vous incontournable de solidarité dans les Pyrénées. Cette manifestation sportive et caritative allie sport et générosité, permettant à chacun de contribuer à la lutte contre le cancer tout en découvrant les magnifiques paysages de Luchon. Programmé pour le samedi 11 octobre 2025, cet événement propose plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux, de la randonnée familiale au trail technique, dans un cadre exceptionnel au pied des sommets pyrénéens.

Une association née d’un élan du cœur L’association Benoît, un sourire pour la vie a été créée en décembre 2018 suite au décès de Benoît Gistain. Née de la volonté de ses proches de perpétuer sa mémoire et de donner du sens à sa disparition, cette association s’est fixé des objectifs clairs et ambitieux dans la lutte contre le cancer du péritoine. Elle a pour buts : la recherche, la prévention et l’information ainsi que le soutien aux malades atteints du cancer du péritoine et à leur entourage. Cette maladie rare nécessite des recherches spécialisées et un accompagnement adapté, domaines dans lesquels l’association s’investit pleinement. Les fonds récoltés sont reversés à l’IUCT de l’oncopole (Institut Universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole) pour les recherches effectuées par le Dr Ferron Gwénaël, responsable du centre expert régional RENAPE (Réseau des Maladies Rares du Péritoine).

Des parcours pour tous les goûts Le trail adulte : 16 kilomètres de défi Le parcours principal s’étend sur environ 16 kilomètres avec un dénivelé positif de 1336 mètres, traversant les communes de Luchon, Moustajon et Cazaril. Un défi technique qui séduira les traileurs confirmés en quête de sensations fortes. Le parcours emprunte des itinéraires variés : après le départ de la cité scolaire, les participants rejoignent Moustajon puis Cazaril par le col des Pradets, avant de redescendre vers Luchon par l’avenue Jean Moulin et de remonter vers les granges de Houga. La descente s’effectue par le chemin de Pailhès et la source de Tajan, en empruntant une partie du célèbre GR10 avant de passer sous le télécabine et d’utiliser une portion du chemin de la crémaillère pour rejoindre le parc thermal. Les randonnées pédestres L’événement propose deux randonnées pédestres de 10 kilomètres et 7 kilomètres, parfaites pour les marcheurs souhaitant participer à cette belle initiative sans la contrainte technique du trail principal. La randonnée de 10 kilomètres se déroule sur les communes de Luchon et Saint-Aventin avec un dénivelé de 425 mètres positifs, offrant un parcours accessible tout en permettant de découvrir les paysages pyrénéens. Le trail enfant Un parcours spécialement conçu pour les plus jeunes permet aux familles de participer ensemble à cette journée solidaire. Une belle façon de sensibiliser la nouvelle génération aux valeurs de partage et d’entraide.

Informations pratiques Le Trail Adishatz Cancer se déroulera le samedi 11 octobre 2025. Une journée entière de festivités et de sport attend les participants et leurs accompagnateurs. Le départ du trail principal est fixé à 10h00, permettant aux participants de profiter de conditions matinales idéales pour affronter les dénivelés du parcours. Lieu et accès Les départs et arrivées se font au Parc du Casino, Place Maréchal de Richelieu à Luchon (31110). Un lieu emblématique de la station thermale, facilement accessible et disposant de toutes les commodités nécessaires. Luchon bénéficie d’une situation géographique privilégiée au cœur des Pyrénées, accessible par la route depuis Toulouse (140 km) ou depuis l’Espagne par le col du Portillon. Inscriptions et conditions Les inscriptions sont obligatoires et aucune inscription sur place n’est possible. Il convient donc de s’y prendre à l’avance pour participer à cette manifestation très courue. Toute personne de plus de 20 ans peut participer au trail adulte, sous réserve de présenter un certificat médical de moins d’un an et une licence sportive ou un certificat de participation à un sport similaire (PPS) de moins de 3 mois. Les inscriptions s’effectuent en ligne sur la plateforme dédiée : https://fr.milesrepublic.com/event/trail-adishatz-cancer-3612

Une journée festive et conviviale Des animations et des stands d’informations sont proposés tout au long de la journée, créant une atmosphère chaleureuse et informative autour des enjeux de la lutte contre le cancer. La journée se déroule dans une ambiance conviviale avec des burgers locaux, des animations musicales et un concert. L’occasion parfaite de passer un moment agréable en famille ou entre amis tout en soutenant une cause importante. La musique et les animations sont assurées par des groupes locaux, et des burgers préparés par les éleveurs du pays de Luchon sont proposés sur place le midi, mettant en valeur les produits du terroir local. Pour les plus jeunes, une course enfant est organisée, suivie d’un goûter offert, permettant à toute la famille de participer à cette belle journée solidaire.

Un engagement collectif porteur d’espoir D’après les estimations des organisateurs, l’événement devrait rassembler environ 500 participants et mobiliser 60 bénévoles, témoignant de l’engouement suscité par cette manifestation solidaire. Cette mobilisation exceptionnelle illustre parfaitement la capacité du sport à fédérer autour de causes essentielles. Chaque participant, qu’il soit coureur, marcheur ou simple spectateur, contribue à sa manière à faire avancer la recherche médicale. Le Trail Adishatz Cancer dépasse le simple cadre sportif pour devenir un véritable symbole d’espoir et de solidarité. Il démontre que face à la maladie, l’union fait la force et que chaque geste compte. Au-delà de l’aspect financier, cet événement permet également de sensibiliser le grand public aux enjeux de la recherche sur les cancers rares et de briser l’isolement des patients et de leurs familles.

Profiter du cadre exceptionnel de Luchon Bagnères-de-Luchon, surnommée la “Reine des Pyrénées”, offre un cadre idyllique pour cet événement sportif et solidaire. Cette station thermale historique séduit par son patrimoine architectural, ses parcs verdoyants et sa proximité avec les plus beaux sommets pyrénéens. Les participants pourront prolonger leur séjour en découvrant les thermes de Luchon, réputés depuis l’époque romaine pour leurs vertus curatives, ou en explorant les nombreux sentiers de randonnée qui sillonnent la vallée. La gastronomie locale, avec ses spécialités montagnardes et ses produits du terroir, constituera un autre attrait pour les visiteurs. Restaurants, marchés locaux et producteurs régionaux offrent une palette de saveurs authentiques à découvrir. Pour les familles, de nombreuses activités sont proposées : télécabine de Superbagnères, jardins botaniques, musées locaux ou encore excursions vers l’Espagne toute proche par le col du Portillon.

Des valeurs qui transcendent le sport Le Trail Adishatz Cancer illustre parfaitement comment le sport peut devenir un vecteur de solidarité et d’engagement citoyen. Au-delà de la performance individuelle, c’est l’esprit collectif qui prime dans cette manifestation unique. L’expression “Adishatz”, qui signifie “au revoir” en gascon, prend ici une dimension particulière : c’est un au revoir à la résignation, un au revoir à l’indifférence face à la maladie, pour dire bonjour à l’espoir et à l’action collective. Chaque année, cette manifestation rassemble une communauté diverse : sportifs aguerris et débutants, familles avec enfants, bénévoles dévoués, professionnels de santé, tous unis par une même volonté de faire la différence. Cette diversité fait la richesse de l’événement et démontre que la lutte contre le cancer concerne chacun d’entre nous, indépendamment de l’âge, du niveau sportif ou de la condition sociale.

Se préparer pour le jour J Préparation physique Que vous optiez pour la randonnée ou le trail, une préparation physique adaptée est recommandée. Le terrain montagneux et les dénivelés demandent une condition physique minimum, même pour les parcours les plus accessibles. Les semaines précédant l’événement, n’hésitez pas à effectuer des sorties en montagne pour habituer votre organisme à l’effort en altitude et aux terrains variés. Équipement conseillé Un équipement adapté à la montagne est indispensable : chaussures de trail ou de randonnée, vêtements techniques respirants, protection solaire et hydratation suffisante. En octobre, les conditions météorologiques peuvent être changeantes en montagne. Prévoyez des couches supplémentaires et une protection contre la pluie éventuelle. Esprit et motivation Le plus important reste l’état d’esprit : participer au Trail Adishatz Cancer, c’est avant tout partager un moment de solidarité et de convivialité. L’objectif n’est pas forcément la performance, mais la participation à une cause qui nous dépasse tous.

Rendez-vous le 11 octobre 2025 Le Trail Adishatz Cancer vous attend à Luchon pour une journée inoubliable, mêlant sport, solidarité et découverte des Pyrénées. Une occasion unique de participer concrètement à la lutte contre le cancer tout en vivant une expérience humaine exceptionnelle. Que vous soyez coureur confirmé ou simple amateur de marche, que vous veniez en famille ou entre amis, vous trouverez votre place dans cette belle aventure collective. Ensemble, courons vers l’espoir !

Informations et inscriptions Site web : benoit.page Inscriptions : Miles Republic Date : Samedi 11 octobre 2025 – Départ 10h00 Lieu : Parc du Casino, Luchon (31110)

