Trail du lac d’Oô 2026 : rendez-vous sportif au premier site naturel de Haute-Garonne Le lac d’Oô, situé à 1 507 mètres d’altitude, représente la première destination nature de Haute-Garonne. Chaque année, des milliers de visiteurs empruntent le sentier qui mène à ce lac glaciaire et sa cascade de 275 mètres. C’est dans ce décor que se déroule le Trail du lac d’Oô, une manifestation sportive qui attire coureurs débutants et athlètes confirmés depuis plusieurs années. Organisée par l’association Trail du lac d’Oô, cette course nature propose quatre parcours adaptés à différents niveaux. L’édition 2026 se tiendra le samedi 13 juin, avec des départs échelonnés tout au long de la matinée depuis le village d’Oô. Les inscriptions sont gérées par Chrono-Start, partenaire de l’événement. Un lieu emblématique des Pyrénées Le lac d’Oô doit son nom au gascon « iu » ou « èu », qui signifie « lac de haute montagne ». Son appellation constitue donc une répétition étymologique, puisque « lac d’Oô » signifie littéralement « lac du lac ». Avant le XIXe siècle, il était connu sous le nom de lac de Séculéjo. Les cruciverbistes connaissent particulièrement bien ce site, dont le nom court facilite les grilles de mots croisés. Ce plan d’eau de 42 hectares présente une profondeur maximale de 67 mètres. Initialement formé par un glacier, il a été modifié par la construction d’un barrage qui alimente aujourd’hui la centrale hydroélectrique d’Oô, d’une puissance de 30 mégawatts. La Neste d’Oô traverse le lac, qui se trouve au cœur d’une estive utilisée par les éleveurs locaux. Les ovins disposent d’environ 1 800 hectares, tandis que les bovins pâturent sur 700 hectares. Le site bénéficie d’une double protection Natura 2000. La Haute vallée d’Oô est classée en zone spéciale de conservation depuis 2007, avec une superficie de 3 407 hectares. Les Vallées du Lis, de la Pique et d’Oô constituent quant à elles une zone de protection spéciale depuis 2006, s’étendant sur 10 515 hectares. Ces classements témoignent de la richesse écologique du secteur et justifient certaines restrictions, comme l’interdiction de la baignade dans le lac. 🍫 Nutrition sportive O.K.R. (ex Feed.) Profitez de 10% de réduction sur toute la boutique avec le code MELLES750

Barres protéinées, compléments alimentaires et nutrition adaptée aux sports d’endurance. Découvrir l’offre → Une randonnée accessible depuis les Granges d’Astau L’accès au lac d’Oô débute aux Granges d’Astau, situées à environ 15 kilomètres au sud-ouest de Bagnères-de-Luchon. Un parking permet de stationner avant d’emprunter le sentier balisé aux couleurs du GR10, marqué de traits blanc et rouge. Le chemin numéro 41 serpente d’abord en forêt sur une large piste, avant de devenir plus caillouteux à l’approche du lac. La durée de marche varie entre une heure et une heure trente selon le rythme. Le sentier traverse un gué puis franchit une barrière. Sur le parcours, les randonneurs peuvent observer la cascade de la chevelure de Madeleine ainsi que la roche soufrée, située à 1 300 mètres d’altitude. À une intersection, il convient de poursuivre sur la gauche pour continuer vers le lac. L’arrivée offre une vue sur la cascade qui alimente le plan d’eau, créant un tableau naturel qui attire photographes et promeneurs. En saison estivale, une navette relie le centre de Luchon aux Granges d’Astau, facilitant l’accès au site pour ceux qui préfèrent éviter la voiture. Le refuge situé près du lac propose restauration et hébergement pendant la période d’ouverture. Les randonneurs peuvent prolonger leur sortie vers le lac d’Espingo, accessible en une heure trente supplémentaire via le col d’Espingo qui culmine à 1 967 mètres. L’hiver, le parcours devient plus technique en raison de la neige et du verglas. Certains passages présentent des risques d’avalanche, rendant la randonnée déconseillée pendant cette période pour les personnes non expérimentées. La pêche à la truite est autorisée sur les berges du lac, attirant les amateurs de cette activité qui apprécient le cadre préservé. La marque drômoise spécialiste de l’outdoor

Chaussures de randonnée, vêtements techniques et accessoires pour la montagne. Qualité et durabilité au service de vos aventures. Visiter la boutique Cimalp → Quatre courses pour tous les niveaux Le Trail du lac d’Oô propose quatre parcours distincts, permettant à chacun de trouver un défi adapté à ses capacités. Les organisateurs ont conçu ces courses pour valoriser le terrain naturel, avec des chemins et sentiers forestiers qui respectent l’environnement. Le Seculejo : l’initiation Cette course de 7 kilomètres avec 575 mètres de dénivelé positif constitue une entrée en matière idéale pour découvrir le trail en montagne. Le départ est prévu à 9 heures. Le parcours emprunte des chemins forestiers et offre une première approche du terrain pyrénéen. Les coureurs moins expérimentés ou ceux qui souhaitent participer en famille apprécient particulièrement cette distance. Le Lac d’Oô : le parcours signature Avec 14 kilomètres et 575 mètres de dénivelé positif et négatif, cette épreuve qui donne son nom à l’événement démarre à 9h30. Le tracé permet aux participants de découvrir les paysages qui font la réputation du site. Cette distance intermédiaire attire les coureurs réguliers qui recherchent un effort soutenu sans basculer dans l’extrême. La Larboustoise : le défi sportif Cette course de 24 kilomètres totalise 1 400 mètres de dénivelé positif et négatif. Le départ est fixé à 8 heures. Le parcours exige une bonne condition physique et une pratique régulière de la course nature. Les coureurs expérimentés y trouvent un terrain technique qui sollicite endurance et capacité d’adaptation au relief. La Sky d’Oô : l’épreuve reine Format le plus exigeant de la manifestation, cette course de 35 kilomètres accumule 2 300 mètres de dénivelé positif et négatif. Le départ à 7h15 permet aux athlètes de profiter des premières heures de la journée. Ce parcours demande une préparation spécifique et une expérience confirmée du trail longue distance. Les participants parcourent des secteurs variés et découvrent des points de vue remarquables sur la vallée. 🌱 Épicerie bio en ligne La Fourche Code promo : VOWENI52

Produits bio et écoresponsables livrés chez vous. Alimentation saine pour accompagner votre pratique sportive. Une épicerie engagée pour une consommation plus responsable. Organisation et informations pratiques L’association Trail du lac d’Oô coordonne l’événement avec le soutien de plusieurs partenaires locaux. Le chronométrage est confié à Chrono-Start, qui gère également les inscriptions en ligne via sa plateforme. Les coureurs peuvent retirer leur dossard le vendredi 12 juin entre 16h30 et 21h30 à la salle des fêtes d’Oô, ou le samedi matin à partir de 6h45 sur le site de départ. Les départs sont échelonnés pour éviter l’encombrement sur les sentiers. La Sky d’Oô ouvre le bal à 7h15, suivie par la Larboustoise à 8h00. Le Seculejo s’élance à 9h00, tandis que le Lac d’Oô ferme la marche des départs à 9h30. Cette organisation permet une meilleure gestion des flux et garantit la sécurité de tous les participants. Le règlement de la course impose le port de chaussures adaptées au trail et recommande l’emport de matériel de sécurité selon les distances. Les organisateurs insistent sur le respect de l’environnement et demandent aux coureurs de ne laisser aucun déchet sur le parcours. Des points de ravitaillement sont disposés stratégiquement le long des différents tracés, approvisionnés en eau et produits énergétiques. Pour toute question concernant l’événement, les participants peuvent contacter l’association par téléphone au 05.61.79.14.30 ou par courriel à traildulacdoo@gmail.com. Le site Internet oo.fr fournit également des informations complémentaires sur l’historique de la manifestation et les éditions passées. Les parcours détaillés sont disponibles au téléchargement sur la plateforme Chrono-Start, permettant aux coureurs de préparer leur course en étudiant le profil et les points clés de chaque tracé. 🐟 Poiscaille : poissons frais et circuits courts 10€ de réduction sur votre premier panier

Poissons frais issus de la pêche durable, livrés directement chez vous. Une alimentation de qualité pour votre récupération sportive. Profiter de l’offre → Préparer sa participation au Trail du lac d’Oô La préparation à une course nature en montagne nécessite une approche progressive. Pour les distances courtes comme le Seculejo, quelques semaines d’entraînement régulier suffisent généralement. Les parcours plus longs demandent une préparation plus poussée, incluant des sorties longues et du renforcement musculaire. L’équipement joue un rôle déterminant dans le confort et la performance. Des chaussures de trail adaptées au terrain montagneux sont indispensables. Elles doivent offrir un bon amorti tout en garantissant l’adhérence sur les sentiers caillouteux. Des vêtements techniques permettent une meilleure régulation thermique et évacuent efficacement la transpiration. Une gourde ou un système d’hydratation constitue également un élément essentiel, particulièrement sur les formats longs. L’alimentation avant et pendant la course influence directement les performances. Les jours précédant l’événement, privilégier des repas équilibrés riches en glucides complexes aide à constituer des réserves énergétiques. Le matin de la course, un petit-déjeuner digeste pris deux à trois heures avant le départ permet d’éviter les troubles digestifs. Sur les longues distances, emporter des barres énergétiques ou des fruits secs permet de maintenir le niveau d’énergie. La reconnaissance du parcours, lorsqu’elle est possible, apporte un avantage certain. Connaître les passages techniques, les zones de montée et les opportunités de récupération permet d’optimiser sa gestion de course. Les profils disponibles sur le site des organisateurs donnent une première indication du profil altimétrique et des difficultés à prévoir. Le trail nature, une pratique en développement La course nature en montagne connaît un engouement croissant depuis plusieurs années. Les pratiquants apprécient le contact direct avec l’environnement et l’aspect ludique d’un parcours varié. Contrairement à la course sur route, le trail sollicite l’ensemble du corps et demande une adaptation constante au terrain. Les Pyrénées offrent un terrain de jeu particulièrement propice à cette discipline. La diversité des reliefs, la qualité des sentiers et la beauté des paysages créent des conditions idéales. De nombreuses courses se sont développées dans le massif, contribuant au dynamisme touristique des vallées tout en valorisant le patrimoine naturel. L’aspect communautaire de ces événements renforce leur attractivité. Les participants partagent une passion commune et les échanges entre coureurs créent une ambiance conviviale. Les bénévoles locaux contribuent largement au succès de ces manifestations, assurant la logistique, la sécurité et l’accueil. Le respect de l’environnement constitue une préoccupation centrale pour les organisateurs et les pratiquants. Les courses nature mettent en place des mesures pour limiter leur impact : balisage biodégradable, ramassage des déchets, sensibilisation des participants. Cette démarche s’inscrit dans une vision durable du sport en montagne, cherchant à préserver les espaces naturels pour les générations futures. Un rendez-vous à ne pas manquer Le Trail du lac d’Oô représente bien plus qu’une simple compétition sportive. C’est une invitation à découvrir ou redécouvrir un site naturel remarquable, dans des conditions qui permettent de l’apprécier sous un angle différent. Les quatre formats proposés garantissent que chacun peut trouver un défi adapté à son niveau et à ses objectifs. L’édition 2026 se profile déjà comme une belle réussite. Les inscriptions ouvriront plusieurs mois avant l’événement, permettant aux coureurs de planifier leur participation et leur préparation. Le mois de juin offre généralement de bonnes conditions météorologiques, même si la montagne réserve toujours quelques surprises. Au-delà de la course elle-même, le week-end constitue l’occasion de profiter du Luchonnais et de ses nombreux attraits. La vallée propose de multiples possibilités de randonnées, des sites historiques et une gastronomie locale qui méritent le détour. Les accompagnateurs trouveront de quoi occuper leur journée pendant que les coureurs sont sur les parcours. Que vous soyez coureur débutant cherchant un premier objectif en montagne ou athlète confirmé à la recherche d’un parcours exigeant, le Trail du lac d’Oô mérite votre attention. L’association organisatrice met tout en œuvre pour garantir une expérience réussie, dans le respect des participants et de l’environnement. Rendez-vous le 13 juin 2026 pour partager cette aventure sportive au cœur du premier site naturel de Haute-Garonne. Informations pratiques Date : Samedi 13 juin 2026

Lieu : Oô, Haute-Garonne

Contact : 05.61.79.14.30 – traildulacdoo@gmail.com

Site web : oo.fr

Inscriptions : chrono-start.com