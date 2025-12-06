Trail et marathon 2026 autour de Luchon Les rendez-vous sportifs des Pyrénées Haut-Garonnaises

2026 s’annonce comme une année riche en rendez-vous de trail et de course en montagne dans les Pyrénées Haut-Garonnaises. Cinq événements majeurs sont désormais programmés, combinant effort sportif, exploration de paysages remarquables et découverte de territoires patrimoniaux. Ces courses permettent des niveaux de pratique variés, du jeune coureur aux ultra-trailers expérimentés.

Trail Commingeois : avril, course patrimoine et nature Date : 19 avril 2026 | Inscriptions : Pyrénées-Chrono Le Trail Commingeois ouvre les festivités de printemps. Implanté le 19 avril 2026, il propose une approche particulière : associer la découverte du patrimoine rural avec l’expérience sportive de la montagne. Le parcours traverse des secteurs peu sollicités du point de vue touristique, révélant un Comminges moins connu. Deux parcours pour deux niveaux Le format propose une accessibilité pensée. Le parcours court, « Le Mont Sec », couvre 15 kilomètres pour 580 mètres de dénivelé positif, adapté à ceux qui débutent en trail ou qui souhaitent une sortie moins exigeante. Le parcours long, « Le Mail du Hard », atteint 25 kilomètres avec 1 280 mètres de dénivelé positif, destiné à des coureurs habitués à l’effort prolongé et à la gestion de pentes soutenues. Convivialité et découverte locale Particularité notable, le Trail Commingeois intègre un marché de producteurs locaux et une restauration sur place. Cela permet de transformer la course en événement communautaire, pas simplement sportif. Les coureurs côtoient les habitants, découvrent les produits du terroir et construisent une expérience partagée.

Trail du Lac d’Oô : juin, au cœur de la vallée Date : 13 juin 2026 | Inscriptions : Chrono-Start Le Trail du Lac d’Oô se déroule le 13 juin, à l’orée du plein été. Cet événement est centré sur l’un des sites majeurs du Luchonnais : le Lac d’Oô, reconnu pour sa cascade spectaculaire et son environnement naturel d’exception. La course suit des sentiers forestiers avant de progresser en montagne, révélant progressivement le paysage. Quatre parcours, quatre expériences « Le Seculejo », court itinéraire de 7 kilomètres pour 575 mètres de dénivelé, initie les coureurs à l’accès au site sans fatigue excessive. « Le Lac d’Oô » en version principale propose 14 kilomètres avec 575 mètres de dénivelé positif et négatif, permettant une expérience complète sans engagement prolongé. Pour les coureurs chevronnés, « La Larboustoise » atteint 24 kilomètres et 1 400 mètres de dénivelé. Enfin, « La Sky d’Oô », parcours exigeant pour ultra-trailers, propose 35 kilomètres et 2 300 mètres de dénivelé, véritablement destiné aux coureurs expérimentés et habitués à la gestion d’une journée complète en montagne. Site remarquable du Luchonnais Le Lac d’Oô demeure un attrait majeur pour qui explore les Pyrénées. La cascade qui le caractérise, la qualité de l’environnement naturel et l’accessibilité modérée rendent ce site populaire auprès des randonneurs traditionnels. Le trail en fait un espace d’expérience sportive.

Trail du Mourtis : mai, depuis la station Date : 2 mai 2026 | Inscriptions : À partir du 3 février 2026 Le Trail du Mourtis s’inscrit au cœur du printemps pyrénéen, le 2 mai 2026. Implanté à la station du même nom, il bénéficie d’une infrastructure logistique avantageuse et d’une proximité aux remontées mécaniques qui servent aussi le secteur l’été. Accessibilité à tous les niveaux « Trail jeunes et enfants » propose une durée courte, entre 500 mètres et 5 kilomètres, permettant d’initier les plus jeunes à une expérience de course en montagne. « Trail des Eterlous » couvre 16 kilomètres pour 880 mètres de dénivelé, format accessible à la majorité des coureurs réguliers. Pour ceux qui recherchent le défi maximal, « Marathon du Mourtis » atteint 48 kilomètres et 3 000 mètres de dénivelé positif. Cet itinéraire convoque les réserves du coureur et son expérience : gérer l’énergie sur une journée complète, naviguer des crêtes exposées, affronter les points de vue élevés. Diversité du massif révélée Les parcours du Mourtis alternent chemins forestiers, crêtes et points de vue élevés. Cette composition permet de révéler progressivement la diversité du massif pyrénéen : boisés denses, accès à l’altitude, largeurs paysagères.

Luchon Aneto Trail : juillet, l’événement majeur Dates : 4, 5 et 6 juillet 2026 | Inscriptions : À partir du 5 décembre 2025 à 13h00 Le Luchon Aneto Trail demeure le point focal de l’été. Réunissant plusieurs milliers de participants sur trois jours, cet événement est devenu un repère incontournable du calendrier trail français. Basé au cœur de Luchon, le LAT traverse les paysages iconiques du massif : crêtes, vallées, sections techniques, zones de haute montagne et le Port de Vénasque mythique. Sept parcours, sept approches « La Dika » initie en 10 kilomètres et 550 mètres de dénivelé. « La K-Bour » monte en 21 kilomètres et 1 300 mètres. « La 40 Oô – Pyrénées » atteint 42 kilomètres et 2 600 mètres, offrant une journée de trail complet. « La Duonasque » propose 45 kilomètres et 2 800 mètres en version duo, permettant aux coureurs de se partager l’effort et la responsabilité. « La Venasque » reprend les 45 kilomètres et 2 800 mètres en format solo, traversant le Port de Vénasque emblématique. « La Rout 3404 » propose 65 kilomètres et 4 400 mètres de dénivelé, véritablement destinée aux ultra-trailers endurcis. Enfin, « Ultra LAT » conclut avec 85 kilomètres et 5 300 mètres, défi ultime pour ceux dont la montagne n’a pas de limite. Expérience sportive et paysagère Le LAT permet à chacun de trouver son niveau. Les coureurs expérimentés côtoient ceux qui cherchent un nouveau défi. Les paysages traversés — crêtes aériennes, vallées profondes, sections techniques et larges panoramas — justifient la réputation de cet événement. Le Port de Vénasque, passage montagnard emblématique, figure dans pratiquement tous les parcours de longueur significative.

Marathon Expérience des Pyrénées Haut-Garonnaises : l’automne Date : 27 septembre 2026 | Inscriptions : Sports N’Connect Nouvelle venue au calendrier, le Marathon Expérience des Pyrénées Haut-Garonnaises se déroule le 27 septembre 2026. Organisé par l’association O.S.E.S, cet événement trace un parcours inédit : de Saint-Bertrand-de-Comminges, cité classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, vers Bagnères-de-Luchon, ville thermale emblématique. Patrimoine et effort sportif Le marathon associe trois dimensions : l’effort sportif, le patrimoine vivant et les panoramas grandioses. Parcourir 42,195 kilomètres entre deux sites patrimoniaux majeurs du territoire offre une expérience particularisée. Saint-Bertrand-de-Comminges, classée au patrimoine mondial, revêt une charge historique certaine. Bagnères-de-Luchon, cité thermale, incarne la montagne bénéfique. Format solo ou duo Le marathon propose deux formats : solo, accessible dès 20 ans, ou relais duo à partir de 18 ans. Cette variante permet de partager l’expérience et l’effort. Le parcours couvre 42,195 kilomètres avec 533 mètres de dénivelé positif, chiffres modérés pour un marathon montagnard. Six postes de ravitaillement jalonnent l’itinéraire, essentiels sur une journée d’effort sportif.

Préparer et organiser sa participation Inscriptions anticipées Les organisateurs recommandent vivement d’anticiper les inscriptions, particulièrement pour les courses estivales où les places se pourvoient rapidement. Chaque événement dispose de sa plateforme dédiée : Pyrénées-Chrono, Chrono-Start, Sports N’Connect. Ces plateformes offrent détails complets des parcours, modalités d’inscription, tarifs et consignes de sécurité. Hébergement et logistique L’hébergement compte parmi les points sensibles, spécialement pour les courses estivales. Luchon, station thermale, dispose d’infrastructure hôtelière variée. Les organisateurs suggèrent de sécuriser un logement concomitamment à l’inscription. Cela vaut particulièrement pour le Luchon Aneto Trail (juillet) où la demande dépasse largement l’offre.

Ravitaillement de qualité et poisson frais Course exigeante signifie besoin calorique élevé. Le ravitaillement ne se limite pas aux plateaux prévus par les organisateurs. Avant la course, une alimentation adaptée renforce le coureur. Après l'effort, une récupération nutritionnelle accélère la restauration musculaire. Le poisson frais y joue un rôle, particulièrement pour la récupération post-effort. Protéiné, léger et aisé à digérer, il constitue un choix optimal pour restaurer les réserves sans surcharger l'appareil digestif fatigué.

2026 : une année de trail et de montagne 2026 offre un calendrier riche et diversifié pour qui aime la course en montagne. Du Trail Commingeois printanier au Marathon Expérience automnal, en passant par le Luchon Aneto Trail estival, ces cinq événements couvrent l’année et offrent des portes d’entrée à des niveaux différents. S’inscrire à l’avance, préparer son entraînement, anticiper l’hébergement et organiser son ravitaillement constituent les points clés d’une participation réussie. Les Pyrénées Haut-Garonnaises attendent les coureurs. À vos baskets.