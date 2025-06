Triathlon de Luchon 2025 pour un triple défi Pyrénéen

Written by Oslo• 18h34• Evènements, Luchon, Pyrénées, Sport, Triathlon

TRIATHLON DE LUCHON 2025 4ème édition – Samedi 14 juin 2025 Lac de Badech, Luchon – Pyrénées

🏆 Triathlon de Luchon 2025 Après le succès de la 3ème édition, nous vous donnons rendez-vous pour la 4ème édition du Triathlon de Luchon le samedi 14 juin 2025. Cette année, l’aventure sera 100% renouvelée avec de nouveaux parcours vélo et course à pied qui vous feront découvrir des paysages pyrénéens à couper le souffle. « Le relief de la vallée va rendre l’épreuve aussi magnifique que difficile. Il faudra arriver préparé au départ pour profiter pleinement des nombreux paysages que vous propose le parcours complet. » — Organisation Triathlon de Luchon Le Triathlon de Luchon s’impose comme l’un des événements sportifs les plus prestigieux des Pyrénées. Situé dans la célèbre station thermale de Luchon, surnommée la “Reine des Pyrénées”, cet événement combine défi sportif et découverte touristique exceptionnelle.

📏 Distances et Tarifs 2025 🏊‍♂️ FORMAT HALF 🏊‍♂️ NATATION 1 200m • Lac de Badech Sortie australienne au 800ᵉ mètre 🚴‍♀️ VÉLO 90km • 2 111m D+ Cols Portillon et Peyresourde • Altiport Peyragudes 🏃‍♂️ COURSE À PIED 17km • 1 200m D+ 2 boucles ville/montagne 💶 TARIFS Individuel : 115€ → 128€ Relais 2 : 148€ → 168€ Relais 3 : 178€ → 198€ Pour triathlètes expérimentés 🚴‍♀️ COURTE DISTANCE 🏊‍♂️ NATATION 400m • Lac de Badech Ligne droite 🚴‍♀️ VÉLO 47km • 1 100m D+ Ascension col de Peyresourde 🏃‍♂️ COURSE À PIED 8,5km • 600m D+ Parcours urbain/forestier 💶 TARIFS Individuel : 58€ → 70€ Relais 2 : 76€ → 85€ Relais 3 : 94€ → 105€ Découverte du triathlon montagne 🎁 Votre inscription comprend Cadeau d’accueil • Ravitaillements sur parcours • Cadeau finisher • Repas post-course

Reportage photo/vidéo professionnel • Assistance médicale complète • Chronométrage officiel ⏰ Tarifs préférentiels jusqu’au 31 mars 2025

🗺️ Les parcours du triathlon 🌟 Points forts des parcours 🏔️ Cols mythiques Col du Portillon et col de Peyresourde par l’ancienne route historique, passages légendaires du Tour de France ✈️ Altiport de Peyragudes Montée spectaculaire vers l’altiport pour un panorama exceptionnel sur les Pyrénées 🏊‍♂️ Lac de Badech Natation en eau libre dans un cadre naturel préservé avec sortie australienne technique 🌲 Sentiers & Ville Course à pied alternant passages urbains sur les allées d’Étigny et sentiers forestiers 🏊‍♂️ NATATION Départ depuis le lac de Badech dans un cadre naturel exceptionnel. Format Half avec sortie australienne technique au 800ᵉ mètre, format Court en ligne droite. Eaux cristallines dans un environnement sécurisé et professionnel, digne de la réputation thermale millénaire de Luchon. 🚴‍♀️ CYCLISME Parcours 100% renouvelé sur les routes mythiques qui ont fait la renommée de Luchon dans le cyclisme international. Cols légendaires du Portillon et de Peyresourde. Montée vers l’Altiport de Peyragudes avec panoramas à couper le souffle sur les Pyrénées. 🏃‍♂️ COURSE À PIED Parcours entièrement repensé alternant entre passages urbains sur les allées d’Étigny et sentiers forestiers de montagne. Arrivée grandiose promise dans un cadre spectaculaire. Le relief transforme cette course en voyage initiatique pyrénéen.

📅 Programme du Week-end 🗓️ VENDREDI 13 JUIN 2025 16h30 Ouverture du retrait des dossards 19h00 Briefing de course + Apéritif convivial 21h00 Fermeture du retrait des dossards 🏁 SAMEDI 14 JUIN 2025 FORMAT HALF 08h15 – Départ de course 14h15 – Premier arrivant estimé 20h00 – Dernière arrivée COURTE DISTANCE 09h30 – Départ de course 13h30 – Premier arrivant estimé 19h00 – Fermeture zones

⚠️ Défi exigeant ! Le relief de la vallée rendra l’épreuve aussi magnifique que difficile. Une préparation sérieuse est indispensable pour profiter pleinement de cette aventure pyrénéenne. 🏊‍♂️ Natation en altitude L’entraînement pour le Triathlon de Luchon doit intégrer la gestion de l’effort en altitude (630m). Les conditions peuvent surprendre les nageurs non habitués à l’air plus raréfié des Pyrénées. Conseil : arrivez à Luchon 2-3 jours avant pour vous acclimater aux conditions locales. 🚴‍♀️ Cyclisme en montagne Les routes autour de Luchon présentent des pourcentages significatifs. Le nouveau parcours vélo exploite le relief pyrénéen avec 2111m de dénivelé pour le Half. Préparation : intégrez des séances de côtes longues et préparez un braquet adapté au relief de Luchon. 🏃‍♂️ Course Trail La course à pied emprunte des chemins de montagne exigeants. L’entraînement trail devient indispensable pour aborder sereinement cette épreuve finale. Focus : renforcez les chevilles, travaillez la proprioception et habituez-vous aux dénivelés typiques de Luchon. 📅 Planning de préparation recommandé 1 semaine avant Arrivée à Luchon et activation Stages d’entraînement organisés à Luchon sur demande

🎯 Inscriptions ouvertes Plateforme officielle d’inscription 🌐 pyreneeschrono.fr 📧 contact@triathlondeluchon.com 📞 Téléphone 06 75 85 19 09 📍 Lieu de départ Lac de Badech, Luchon 🏢 Organisateur 23 allée d’Étigny, Luchon

🎒 Informations pratiques 🏨 Hébergement Luchon propose une offre d’hébergement exceptionnelle : grands hôtels Belle Époque du centre-ville, gîtes de montagne authentiques, chambres d’hôtes de charme. Trouvez votre location de vacances à Luchon. Services spécialisés pour triathlètes : espaces de stockage vélos, menus adaptés, proximité avec les sites de départ. ⚠️ Réservation indispensable pour le week-end du Triathlon 🚗 Accès et transport Luchon : accès privilégié au cœur des Pyrénées. 1h30 de Toulouse par l’A64 et la D125. Aéroport de Toulouse-Blagnac pour les participants internationaux. Plan de circulation spécifique. Parkings périphériques avec navettes gratuites vers le centre-ville. Navettes gratuites • Parkings sécurisés vélos • Accès PMR 🍽️ Gastronomie Cuisine de montagne raffinée, parfaite pour la récupération. Spécialités : fromages AOP des Pyrénées, charcuteries artisanales, agneau de lait, bières de la Brasserie du Vénasque. Menus spéciaux triathlètes dans les restaurants partenaires 🚨 À retenir Circulation Dès le vendredi 13 juin : stationnement interdit avenue d’Étigny Affluence Plus de 2000 visiteurs convergent vers Luchon le week-end du triathlon

🏛️ Découvrir Luchon 🏺 Station Thermale Millénaire Luchon possède une histoire thermale exceptionnelle qui remonte à l’époque romaine. Les Thermes de Luchon sont reconnus pour leurs propriétés curatives uniques au monde. La réputation internationale de Luchon comme “Reine des Pyrénées” s’est forgée au fil des siècles. 🚴‍♂️ Capitale cycliste Luchon occupe une place légendaire dans l’histoire du Tour de France. Ville-étape mythique, Luchon a vu passer les plus grands champions. Le Triathlon de Luchon s’inscrit dans cette tradition cycliste prestigieuse. Luchon : le cadre parfait pour un triathlon d’exception alliant performance sportive et découverte culturelle. 🏔️ Luchon-Superbagnères Route spectaculaire vers la station de Luchon-Superbagnères avec panoramas exceptionnels sur les Pyrénées. Montée mythique du Tour de France accessible depuis Luchon. 🌊 Thermes Après l’effort du Triathlon de Luchon, profitez des célèbres Thermes de Luchon. Récupération optimale dans un cadre architectural remarquable. 🏰 Patrimoine Architecture Belle Époque préservée. Les allées d’Étigny témoignent du passé prestigieux de cette station pyrénéenne qui a accueilli l’aristocratie européenne.

📰 Actualités du Triathlon 🚗 Info circulation À partir du vendredi 13 juin, le stationnement sera interdit sur l’avenue d’Étigny. Mesure mise en place dans le cadre de l’organisation du triathlon. Prévoyez vos déplacements à l’avance ! 📰 La Presse en parle Les médias locaux et nationaux s’intéressent de près à notre événement. Découvrez les articles qui mettent en lumière le Triathlon de Luchon. Suivez notre actualité médiatique

💬 Ils ont participé ⭐⭐⭐⭐⭐ “Une expérience absolument magique ! Les paysages sont à couper le souffle et l’organisation parfaite. Le nouveau parcours vélo m’a fait découvrir des coins que je ne connaissais pas.” — Marie, Format Half 2024 ⭐⭐⭐⭐⭐ “Mon premier triathlon en montagne et quelle découverte ! Le défi est relevé mais l’ambiance pyrénéenne rend tout possible. L’arrivée était grandiose !” — Thomas, Courte Distance 2024 ⭐⭐⭐⭐⭐ “Après 15 ans de triathlon, je peux dire que Luchon offre quelque chose d’unique. La beauté des Pyrénées combinée à un défi sportif de haut niveau.” — Julien, Vétéran Format Half

🤝 Nos partenaires Le triathlon de Luchon est fier de bénéficier du soutien de partenaires prestigieux qui partagent notre passion pour le sport et l’excellence 🏛️ Ville de Luchon 🌴 Région Occitanie 💧 Thermes de Luchon ⛰️ Pyrénées Haut-Garonnaises 🏃‍♂️ ACAPL

🏔️ Rejoignez l'aventure ! Ne manquez pas la 4ème édition du Triathlon de Luchon le samedi 14 juin 2025. Que vous soyez triathlète aguerri ou amateur passionné, vivez une aventure sportive unique dans la magnifique station thermale de Luchon ! 📝 Récapitulatif inscription 🌐 Site officiel www.triathlondeluchon.com 📧 Inscriptions pyreneeschrono.fr 06 75 85 19 09 💶 Tarifs Jusqu'au 31 mars 2025 Format Half : 115€ → 128€ • Courte Distance : 58€ → 70€ 🏆 Je m'inscris maintenant ! 📸 Revivez les éditions précédentes sur www.triathlondeluchon.com/videos/





Intégration progressive du dénivelé

2 mois avant Stage de reconnaissance à Luchon