Une Journée Extra Ordinaire à Gourdan-Polignan : vivre ensemble, autrement. Le samedi 24 mai 2025, la commune de Gourdan-Polignan accueillera un événement pas comme les autres. Organisée par la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises (CCPHG), la Journée Extra Ordinaire invite les habitants de tous âges, avec ou sans handicap, à vivre un moment festif, instructif et profondément humain. À travers des spectacles, des ateliers, des conférences et des animations, cette journée célèbre l’inclusion dans toute sa richesse. Une initiative salutaire, au cœur du Projet Éducatif de Territoire, pour construire ensemble une société plus juste et accueillante.

L’inclusion comme cap

L’objectif est clair : sensibiliser le grand public aux réalités du handicap, casser les préjugés et montrer que l’inclusion n’est ni une utopie ni une obligation, mais un choix collectif, bénéfique à toutes et tous. Cette volonté d’ouverture s’inscrit dans un engagement plus large de la CCPHG, qui fait de l’éducation, de la jeunesse et du vivre-ensemble ses priorités. À travers cette journée, la collectivité réaffirme que chacun a sa place, quelles que soient ses capacités, ses particularités ou ses différences.

Un programme riche et accessible

L’événement débutera à 10h à la salle des associations de Gourdan-Polignan. La conférence d’ouverture, animée par Pierre Suc-Mella, auteur de La société inclusive, jusqu’où aller ?, posera d’emblée les bases de la réflexion sur l’inclusion. Ce temps d’échange sera suivi par une série de présentations de partenaires institutionnels impliqués dans l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

L’après-midi sera marquée par une succession de moments forts : un spectacle d’humour signé Pierre Divertito, une conférence sur les TDAH (troubles de l’attention), des témoignages d’acteurs engagés comme Camille Fourré ou encore l’association Sourire est une force.

Sport, culture, loisirs : des animations pour tous les goûts

L’inclusivité de l’événement se traduit aussi dans la diversité des activités proposées. La salle des fêtes, les espaces extérieurs, la médiathèque et même les chapiteaux accueilleront de nombreux ateliers et démonstrations adaptés à tous les publics :

Danse adaptée avec l’association Parallèle

avec l’association Parallèle Cécifoot avec le Toulouse Football Cécifoot

avec le Toulouse Football Cécifoot Boccia , sarbacane , carabine laser avec le CDH 31

, , avec le CDH 31 Médiation animale, quilles traditionnelles, escape game dès la maternelle, ludothèque mobile, histoires contées pour les petits…

Côté culture, l’artiste Denfima, rappeur engagé, viendra clôturer la journée en musique avec un concert à 17h. Un moment fort, à la fois festif et porteur de sens, à l’image de l’ensemble de la manifestation.

Sensibiliser dès le plus jeune âge

Parmi les points forts de cette journée, on note une véritable volonté de transmettre aux jeunes générations une culture de l’inclusion. Des élèves, comme une collégienne de la cité scolaire de Luchon, interviendront pour partager leurs engagements. Des ateliers sensoriels, de lecture pour malvoyants ou encore des espaces Snoezelen seront aussi accessibles aux plus jeunes.

Ces dispositifs participent à forger dès l’enfance une vision du monde plus ouverte, plus solidaire, et surtout plus lucide sur les défis quotidiens que rencontrent les personnes en situation de handicap.

Une démarche collective

Cette journée est rendue possible grâce à la mobilisation d’une trentaine d’acteurs du territoire : institutions (PRH 31, SIAM, ESAT, EPNAK…), associations (Handi’Ludic, Youzoo, Écoute-moi grandir, Médiation Équine Pyrénées…), clubs sportifs, établissements éducatifs, structures culturelles, et bien sûr les jeunes bénévoles de la Mission Locale, du Club de Prévention Jeunesse et de la MJC de Luchon.

Cette synergie témoigne d’un territoire uni autour d’un projet de société, qui dépasse le simple événementiel pour toucher au cœur du lien social.

Une journée qui fait sens

La Journée Extra Ordinaire, ce n’est pas seulement une programmation variée et inclusive. C’est un manifeste en actes, une démonstration que l’on peut concilier plaisir, apprentissage et engagement citoyen. C’est aussi une réponse concrète à un enjeu de société : comment faire en sorte que chaque personne, quelle que soit sa singularité, puisse participer pleinement à la vie collective ?

Dans un monde où l’on parle de plus en plus de performance, d’efficacité et de normalisation, cette journée nous rappelle que la richesse d’une société se mesure aussi à sa capacité à accueillir la diversité. Et que le handicap n’est pas une faiblesse, mais une différence qui, intégrée avec bienveillance, devient une force.

Infos pratiques

Quand : samedi 24 mai 2025 à partir de 10h

Où : salle des associations, 1 rue du parc, 31210 Gourdan-Polignan

Entrée libre et gratuite – restauration et buvette sur place

Plus d’informations sur le site internet de la CCPHG.