Valentin Paret-Peintre triomphe au Mont Ventoux dans l’étape 16

Tour de France 2025 – 16e étape Valentin Paret-Peintre triomphe au Mont Ventoux Première victoire française de l’édition 2025 sur le géant de Provence

Un exploit historique au sommet mythique Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick-Step) s’est imposé au sommet du mythique mont Ventoux lors de la 16e étape partie de Montpellier, mardi 22 juillet 2025, offrant à la France sa première victoire sur cette édition du Tour. Le grimpeur savoyard de 24 ans a remporté un duel épique face à l’Irlandais Ben Healy (EF-Education-Easy Post) dans les derniers mètres de l’ascension légendaire, devenant ainsi le premier Français à s’imposer au sommet du Mont chauve sur le Tour depuis Richard Virenque en 2002. Cette victoire revêt une importance particulière car elle permet de maintenir la série d’au moins une victoire tricolore par édition depuis 1999 qui semblait compromise cette année. Paret-Peintre rejoint ainsi un club très fermé, devenant le 5e français au total après Raymond Poulidor en 1965, Bernard Thévenet en 1972 et Jean-François Bernard en 1987 à s’imposer au sommet du mont Ventoux lors du Tour de France.

Un sprint haletant dans les derniers mètres La fin de course a offert un spectacle grandiose avec un duel intense avec Ben Healy, tant les deux se sont mis aux rupteurs sur les dernières pentes lunaires du Ventoux. L’Irlandais, déjà vainqueur de la 6e étape et ancien porteur du maillot jaune pendant deux jours, semblait tenir la victoire puisqu’il était encore en tête à la sortie de l’ultime virage. Mais Paret-Peintre a puisé dans ses dernières réserves pour réaliser un exploit remarquable. Le Français l’a crucifié dans les derniers mètres au prix d’un énorme effort où il a dépassé les 30 km/h sur les 500 derniers mètres. Après sa victoire, le coureur savoyard a confié son émotion : “J’ai vraiment eu du mal dans les 100 derniers mètres pour le doubler. Je me suis dit : ‘non tu ne peux pas lâcher, c’est incroyable, tu dois le faire'”. Cette victoire, la troisième de sa carrière professionnelle après celle sur le Giro 2024 et celle sur le Tour d’Oman en début d’année, témoigne de la progression constante du jeune grimpeur français. Il a également pu compter sur le soutien précieux de son coéquipier Ilan van Wilder, qui lui a passé un précieux relais dans les 400 derniers mètres.

Pogacar et Vingegaard pulvérisent le record Derrière l’échappée, la bataille entre les favoris du classement général a également offert un spectacle exceptionnel. Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates-XRG) et Jonas Vingegaard (Visma-Lease A Bike) se sont mutuellement attaqués, livrant une explication de très haut niveau sur les pentes du géant provençal. Leur performance a été tout simplement extraordinaire puisqu’ils ont battu de plus d’une minute le record du temps d’ascension depuis Bédoin détenu par Iban Mayo depuis 2004 (55’51). Pogacar a bouclé l’ascension en 54’31 contre 54’33 pour Vingegaard, des chronos qui resteront dans l’histoire du cyclisme moderne. Le Danois, qui a fait rouler ses hommes dans l’ultime ascension, a placé les premières flèches, mais le Slovène n’a pas bronché. Pogacar a finalement répondu en allumant la dernière mèche dans les dernières pentes, pour, au final gratter, deux petites secondes sur son rival et consolider son maillot jaune. Vingegaard reste déterminé : “Il n’a pas bronché aujourd’hui, mais je me suis senti bien et cela me donne de la motivation. Je vais continuer à essayer”.

Bouleversements au classement général Cette étape du mont Ventoux a provoqué quelques changements dans la hiérarchie du classement général, même si l’écart entre Pogacar et Vingegaard reste serré. Le Français Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hôtels), 20e sur la ligne, rétrograde d’un rang au général (6e) au profit de Primoz Roglic (Red-Bull-Bora-hansgrohe), montrant l’impact sélectif de cette montée mythique. Jordan Jegat (Total Energies), 22e du jour, se maintient en 11e position, confirmant sa belle régularité sur ce Tour 2025. Ben Healy, élu combatif du jour, remonte lui d’un rang à la place de Carlos Rodriguez (9e), récompensant son courage et son panache lors de ce duel final mémorable. L’étape a également été marquée par la performance remarquable de Julian Alaphilippe (Tudor), un des grands animateurs d’une journée qui termine dans le top 10 à la 8e place, montrant que le champion du monde 2020 et 2021 retrouve progressivement ses sensations en montagne.

Une revanche pour Soudal-Quick-Step Cette victoire de Paret-Peintre représente bien plus qu’un simple succès d’étape pour l’équipe Soudal-Quick-Step. Pour la formation Soudal-Quick-Step, c’est une sacrée revanche après l’abandon de son leader Remco Evenepoel samedi dernier dans l’étape du Tourmalet, qui avait privé l’équipe belge de son principal atout pour le classement général. Elle compte désormais trois victoires dans cette édition, après les deux au sprint de Tim Merlier, confirmant la polyvalence et la force collective de cette formation. Paret-Peintre succède à Anthony Turgis (TotalEnergies), dernier tricolore vainqueur sur la Grande Boucle l’an passé, à Troyes (9e étape). Cette journée a également été marquée par l’abandon de Mathieu van der Poel avant la 16e étape en raison d’une pneumonie, privant la course de l’un de ses animateurs les plus spectaculaires. Le champion du monde néerlandais avait notamment porté le maillot jaune plus tôt dans ce Tour 2025.

Un malaise inquiétant à l’arrivée L’étape s’est terminée sur une note inquiétante avec le malaise de Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), 8e du général, qui s’est effondré après la ligne d’arrivée, victime d’un malaise. Le coureur norvégien a été placé sous assistance respiratoire avant d’être transporté en ambulance, rappelant la dureté exceptionnelle du mont Ventoux. Heureusement, les nouvelles se sont révélées rassurantes par la suite. Son manager, Thor Hushovd, a expliqué à la chaine norvégienne TV2 : “C’est toujours effrayant comme nouvelle mais heureusement, Tobias va déjà mieux. Il a eu des crampes d’estomac vraiment douloureuses pendant l’ascension du Ventoux”. Cet incident rappelle néanmoins les défis physiologiques extrêmes que représente cette montée légendaire. Le mont Ventoux confirme une fois de plus sa réputation de montagne impitoyable qui ne pardonne aucune faiblesse. Les conditions météorologiques particulières, la longueur de l’ascension et sa régularité en font un défi unique dans le calendrier cycliste mondial, capable de révéler les champions mais aussi de mettre en difficulté même les organismes les mieux préparés.

Une page d’histoire du cyclisme français La victoire de Valentin Paret-Peintre s’inscrit dans la grande histoire du cyclisme français au mont Ventoux. Depuis la première ascension du Tour en 1951, cette montagne mythique a toujours entretenu des liens privilégiés avec les coureurs tricolores. Cette 16e étape du Tour de France 2025 restera gravée comme l’une des plus belles pages écrites par un français sur les pentes du géant de Provence. Au-delà de la dimension sportive, cette victoire revêt une importance symbolique considérable pour le cyclisme français. Elle démontre que la nouvelle génération de coureurs tricolores est capable de rivaliser avec les meilleurs mondiaux sur les terrains les plus exigeants. Paret-Peintre, par son panache et sa détermination, incarne parfaitement l’esprit de conquête qui anime les grimpeurs français depuis des décennies. Cette étape du mont Ventoux 2025 restera donc comme un moment d’exception, où le talent individuel s’est sublimé sur l’une des scènes les plus prestigieuses du cyclisme mondial. Entre l’exploit de Paret-Peintre et la bataille homérique entre Pogacar et Vingegaard, cette journée a offert tout ce qui fait la beauté et la grandeur du Tour de France, confirmant une fois de plus que le mont Ventoux demeure l’un des théâtres les plus spectaculaires de la Grande Boucle.