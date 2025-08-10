VICTOR MCNULTY REMPORTE LE TOUR DE POLOGNE 2025

Le duel de Bukovina : quand l’excellence se mesure au centimètre Sur les pentes de Bukovina Tatrzanska, McNulty a frôlé la victoire tout en continuant à viser le classement général. L’étape reine du Tour de Pologne 2025, longue de 147,6 kilomètres, a offert un spectacle d’anthologie dans l’écrin majestueux des montagnes tatras. Cette sixième étape, ponctuée de six ascensions de première catégorie, était attendue comme le moment décisif de la course. McNulty s’est élancé dans les derniers mètres de l’ascension, espérant décrocher enfin sa première victoire de 2025. Dans une démonstration de puissance pure, l’Américain de 27 ans a imposé un rythme effréné dans la montée finale, distançant progressivement ses rivaux directs. Ses qualités de grimpeur, souvent sous-estimées face à ses talents de rouleur, ont brillé dans cette ascension exigeante. Tout aurait pu basculer en sa faveur sans le sursaut impressionnant de Victor Langellotti, coureur de l’équipe Ineos-Grenadiers. Le Monégasque a su revenir tel un boulet de canon dans les derniers mètres et arracher la victoire sur la ligne. Cette remontée spectaculaire du Monégasque de 30 ans restera gravée dans les annales du Tour de Pologne, marquant la première victoire d’un coureur monégasque dans une course World Tour.