Avec son calme
|
Brandon McNulty au Tour de Pologne 2025
L’exploit historique d’un champion américain
|
Histoire écrite ! Brandon McNulty a accompli l’exploit tant attendu en remportant le Tour de Pologne 2025, devenant le premier Américain à triompher sur cette épreuve légendaire. Son chrono impérial de 14 minutes et 31 secondes sur les 12,5 kilomètres de Wieliczka a scellé une victoire qui restera gravée dans les annales du cyclisme international.
|
Le duel de Bukovina : quand l’excellence se mesure au centimètre
Sur les pentes de Bukovina Tatrzanska, McNulty a frôlé la victoire tout en continuant à viser le classement général. L’étape reine du Tour de Pologne 2025, longue de 147,6 kilomètres, a offert un spectacle d’anthologie dans l’écrin majestueux des montagnes tatras. Cette sixième étape, ponctuée de six ascensions de première catégorie, était attendue comme le moment décisif de la course.
McNulty s’est élancé dans les derniers mètres de l’ascension, espérant décrocher enfin sa première victoire de 2025. Dans une démonstration de puissance pure, l’Américain de 27 ans a imposé un rythme effréné dans la montée finale, distançant progressivement ses rivaux directs. Ses qualités de grimpeur, souvent sous-estimées face à ses talents de rouleur, ont brillé dans cette ascension exigeante.
Tout aurait pu basculer en sa faveur sans le sursaut impressionnant de Victor Langellotti, coureur de l’équipe Ineos-Grenadiers. Le Monégasque a su revenir tel un boulet de canon dans les derniers mètres et arracher la victoire sur la ligne. Cette remontée spectaculaire du Monégasque de 30 ans restera gravée dans les annales du Tour de Pologne, marquant la première victoire d’un coureur monégasque dans une course World Tour.
|
Portrait d’un champion : Brandon McNulty, l’étoile montante d’Arizona
Brandon McNulty (born 1998-04-02 in Phoenix) is a professional road racing cyclist from United States, currently riding for UAE Team Emirates – XRG. Né dans les terres arides de l’Arizona, McNulty incarne parfaitement l’évolution du cyclisme américain moderne. Avec ses 1,83 mètre pour 69 kilogrammes, ce coureur au physique longiligne possède les caractéristiques idéales pour exceller dans les épreuves de contre-la-montre et les ascensions de moyenne montagne.
His best results are winning GC Tour de Pologne and winning GC Volta a la Comunitat Valenciana. Champion du monde junior de contre-la-montre, McNulty a rapidement gravi les échelons du cyclisme professionnel depuis ses débuts chez Rally Cycling en 2017. Sa progression constante l’a mené vers UAE Team Emirates, où il évolue désormais aux côtés des plus grands champions de la planète cycliste. Sa victoire au Tour de Pologne 2025 constitue désormais le sommet de son palmarès.
Les statistiques de McNulty révèlent un athlète d’exception : 2024 – 15 podiums / 73 jours de course / 10.511 km / 2262 pts UCI. Cette régularité remarquable dans les résultats illustre la maturité d’un coureur qui a su transformer son potentiel juvénile en performances concrètes au plus haut niveau international. Son expertise dans l’effort solitaire du contre-la-montre fait de lui l’un des spécialistes les plus redoutés de la discipline.
|
Stratégie et calculs : l’art de la guerre cycliste moderne
McNulty, bien conscient de la stratégie à adopter, a su tirer parti de cette étape pour accumuler des secondes précieuses sur ses adversaires. Dans le cyclisme contemporain, chaque seconde compte et McNulty l’a parfaitement compris. Sa performance sur l’étape de Bukovina illustre cette intelligence tactique qui caractérise les grands champions.
En récupérant trois secondes lors d’un sprint intermédiaire, et huit autres sur l’ensemble de ses concurrents principaux, l’Américain s’affiche comme un challenger sérieux pour le contre-la-montre final. Cette approche méthodique démontre une maturité tactique remarquable. McNulty ne s’est pas contenté de subir les événements ; il les a anticipés et exploités à son avantage.
La gestion des écarts au classement général révèle toute la complexité de la stratégie cycliste moderne. À seulement sept secondes de Langellotti, mais avec un avantage de 13 secondes sur son rival direct Antonio Tiberi, McNulty se positionne idéalement avant l’ultime épreuve. Cette position intermédiaire, ni trop exposée ni trop éloignée, illustre parfaitement l’art délicat du placement tactique dans une course par étapes.
|
L’apothéose de Wieliczka : quand le chrono fait justice
Jour de vérité sur le Tour de Pologne 2025 ! Avant-dernier coureur à s’élancer, l’Américain a tué tout suspense dès le premier intermédiaire, écrasant la concurrence lors des 6 premiers kilomètres vallonnés avec plus de 20 secondes de marge sur tous ses rivaux. Cette démonstration de puissance pure sur les 12,5 kilomètres du contre-la-montre final autour de la mine de sel de Wieliczka a confirmé tous les pronostics. McNulty, grand favori de l’épreuve, n’a laissé aucune place au doute.
Un écart abyssal qui s’est certes légèrement réduit à l’arrivée, mais son temps canon de 14 minutes et 31 secondes lui suffit largement pour comme prévu tout rafler : l’étape et le classement général ! Cette performance chronométrique exceptionnelle illustre parfaitement le niveau de forme de l’Américain et sa supériorité dans cette discipline. Sur un parcours débutant par une montée de 1300 mètres à 5,8%, McNulty a immédiatement imposé sa marque.
Brandon McNulty a remporté le chrono final du Tour de Pologne disputé ce dimanche. Impérial, le coureur de la formation UAE Emirates fait coup double en s’adjugeant dans le même temps le classement final de l’épreuve. Cette victoire marque l’aboutissement d’une semaine parfaitement maîtrisée par l’Américain et son équipe UAE Team Emirates-XRG, qui avaient placé leurs pions dès les premières étapes.
|
Vers un exploit historique : l’Amérique à la conquête de la Pologne
En cas de victoire, McNulty réaliserait un exploit inédit en devenant le premier Américain à monter sur le podium final du Tour de Pologne. Cette perspective historique ajoute une dimension supplémentaire à l’enjeu sportif. Depuis la création de l’épreuve en 1928, aucun coureur américain n’a jamais triomphé sur les routes polonaises, faisant de cette opportunité un moment potentiellement historique pour le cyclisme américain.
Pour un événement proche d’un siècle de tradition, ce serait un moment historique. Le Tour de Pologne, épreuve emblématique du calendrier World Tour, a vu défiler les plus grands champions du cyclisme mondial. Des légendes comme Peter Sagan, Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard ont inscrit leur nom au palmarès de cette course prestigieuse.
L’impact d’une victoire américaine dépasserait le simple cadre sportif. Elle marquerait la continuité de l’influence croissante du cyclisme américain sur la scène internationale, après les exploits de Greg LeMond, Lance Armstrong (victoires annulées), et plus récemment Tyler Farrar ou Tejay van Garderen. McNulty incarnerait ainsi la nouvelle génération de coureurs américains, formés dans un système modernisé et professionnalisé.
|
L’état d’esprit du champion : entre détermination et accomplissement
Avant l’épreuve de vérité, McNulty avait déclaré avec son calme habituel : « Je prendrai cette épreuve comme n’importe quel autre contre-la-montre. Je donnerai le meilleur de moi-même, et j’espère que cela suffira à faire la différence. » Cette promesse, il l’a tenue au-delà de toutes les espérances. Sa performance du dimanche 10 août 2025 restera comme l’une des démonstrations les plus impressionnantes du cyclisme moderne.
Cette philosophie de l’effort, basée sur la préparation méthodique et la concentration absolue, a parfaitement fonctionné. McNulty a transformé la pression en motivation, l’attente en énergie positive. Son approche mentale, héritée de sa formation américaine et perfectionnée au sein d’UAE Team Emirates, illustre l’évolution moderne du cyclisme de haut niveau.
Le suspense tant attendu s’est finalement résolu en faveur du favori, mais la manière dont McNulty a dominé ce contre-la-montre final dépasse toutes les prévisions. Avec plus de 20 secondes d’avance au premier pointage intermédiaire, l’Américain a écrit une page d’anthologie du cyclisme contre-la-montre, confirmant son statut de spécialiste d’exception dans cette discipline exigeante.
|
Le contexte pyrénéen : résonnances montagnardes d’un exploit polonais
Ce dénouement haletant du Tour de Pologne résonne particulièrement dans nos vallées pyrénéennes, où l’esprit de combat et la détermination face à l’adversité sont des valeurs cardinales. Les montagnes, qu’elles soient tatras ou pyrénéennes, forgent le caractère des hommes et révèlent leur vraie nature. McNulty, par sa persévérance face à la défaite de Bukovina, incarne cet esprit de résilience si cher aux habitants des massifs montagneux.
La bataille entre Langellotti et McNulty illustre parfaitement cette philosophie du dépassement de soi, si chère aux amoureux de nos montagnes. Dans nos vallées pyrénéennes, nous connaissons la valeur de l’effort soutenu, de la patience face aux éléments et de la détermination face à l’adversité. Ces qualités, McNulty les a démontrées tout au long de cette semaine polonaise.
Dans un sport où chaque seconde compte, où la technique se mêle à la force mentale, ce contre-la-montre final promet un spectacle digne des plus belles échappées de nos cols pyrénéens. L’authenticité de l’effort cycliste trouve dans ces moments de vérité sa plus belle expression. Que ce soit sur les pentes du Tourmalet ou dans les rues de Wieliczka, l’excellence sportive révèle toujours la même exigence de perfection.
|
L’exploit accompli : victoire historique pour le cyclisme américain
Brandon McNulty a donc réalisé l’exploit tant attendu en devenant le premier Américain à remporter le Tour de Pologne. Cette victoire historique couronne une semaine parfaite pour l’Américain, qui a su tirer parti de chaque opportunité offerte par le parcours. Leader du classement général depuis sa victoire lors de la deuxième étape, le Français Paul Lapeira n’a pas été en mesure de résister à la puissance de McNulty dans l’ultime épreuve de vérité.
Pour un événement de près d’un siècle de tradition, cette victoire américaine marque un tournant historique. Le Tour de Pologne, créé en 1928, n’avait jamais vu un coureur des États-Unis triompher au classement général. McNulty s’inscrit ainsi dans la lignée des grands vainqueurs de l’épreuve, rejoignant un palmarès prestigieux qui compte notamment Peter Sagan, Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard.
L’impact de cette victoire dépasse largement le cadre individuel. Elle confirme l’émergence d’une nouvelle génération de coureurs américains sur la scène internationale et valide la stratégie de développement mise en place par UAE Team Emirates. Pour McNulty, cette première victoire sur course par étapes World Tour constitue un jalon majeur dans sa carrière et ouvre de nouvelles perspectives pour l’avenir.
|
Classement général final du Tour de Pologne 2025
🏆 Brandon McNulty devient le premier Américain vainqueur du Tour de Pologne dans l’histoire de l’épreuve
|
Article publié sur Melles750.fr – Votre magazine des Pyrénées et de la vie en montagne