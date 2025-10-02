Visorando lance le traçage automatique d’itinéraires La plateforme française simplifie la planification des sorties en pleine nature Depuis juin 2025, la plateforme Visorando propose une fonctionnalité qui change la donne pour tous les amateurs de balades et d’escapades. Fini le temps où il fallait placer minutieusement chaque point d’un parcours sur une carte. Désormais, quelques clics suffisent pour obtenir un tracé complet qui épouse parfaitement les sentiers existants. Cette nouveauté technique répond à une demande forte des utilisateurs et s’inscrit dans un contexte où la randonnée connaît un succès sans précédent en France. Jusqu’à présent, créer un itinéraire personnalisé sur Visorando nécessitait de positionner manuellement tous les points constituant le parcours. Cette méthode, bien que précise, demandait du temps et une certaine habitude de l’outil cartographique. Le nouveau système fonctionne de manière intuitive. L’utilisateur définit simplement un point de départ et, s’il le souhaite, quelques étapes intermédiaires. L’algorithme calcule instantanément le meilleur tracé en suivant les chemins réels répertoriés dans les bases de données cartographiques. Le résultat s’affiche accompagné d’informations pratiques essentielles : distance totale à parcourir, temps estimé de marche et dénivelé cumulé. OpenStreetMap et cartes IGN : le meilleur des deux mondes La force de cette nouveauté réside dans son utilisation des données cartographiques OpenStreetMap. Cette base collaborative recense avec une grande précision les sentiers, chemins et voies accessibles aux piétons. L’algorithme de Visorando exploite cette richesse pour proposer des tracés qui collent au plus près de la réalité du terrain. L’outil fonctionne aussi bien sur les fonds de carte classiques OpenStreetMap que sur les cartes topographiques de l’Institut national de l’information géographique et forestière. Cette polyvalence représente une particularité notable, Visorando étant à ce jour le seul service web et mobile à proposer le traçage automatique sur tous types de fonds cartographiques. 🐟 Offre partenaire Poiscaille Profitez d’une remise exclusive sur les paniers de la mer !

Avec le code parrain eric@melles750.fr, bénéficiez de 10€ de réduction sur votre première commande, et même 15€ jusqu’au 30 octobre 2025. Poissons, coquillages et crustacés frais livrés directement chez vous depuis les ports français. Découvrir l’offre Poiscaille → Un déploiement progressif sur web et mobile Lancée début juin 2025 sur le site web de Visorando, la fonctionnalité de traçage automatique a rapidement séduit la communauté. Les premiers retours d’expérience ont permis aux équipes de Soultz-Haut-Rhin d’affiner le système et de corriger les ajustements nécessaires avant son extension vers d’autres plateformes. Sur le site internet, accessible à tous gratuitement, l’outil permet de créer des parcours sur l’ensemble des fonds de carte disponibles, y compris les précieuses cartes IGN. Cette gratuité d’accès constitue un choix fort de la part de Visorando, qui maintient ainsi son engagement initial de rendre la randonnée accessible au plus grand nombre. Sur mobile, une fonction Premium Quelques semaines après le lancement web, le traçage automatique a été intégré aux applications mobiles iOS et Android. Sur smartphone et tablette, cette fonction est réservée aux abonnés Visorando Premium, dont la cotisation annuelle s’élève à 25 euros. Cet abonnement donne également accès à d’autres services comme les cartes IGN hors connexion, le partage de position en temps réel, la météo détaillée heure par heure ou encore l’organisation des randonnées en dossiers personnalisés. Une histoire de famille et de passion Derrière Visorando se cache une belle histoire de famille et de passion pour la nature. Tout commence en 2007, lors d’un repas familial réunissant deux cousins alsaciens : Arnaud, autodidacte du web, et Fabien, accompagnateur en moyenne montagne. Ce dernier fait part à son cousin du manque d’outils pratiques pour préparer et partager ses randonnées. De cette discussion naît l’idée de créer une plateforme collaborative dédiée aux amateurs de plein air. Trois ans plus tard, en 2010, Visorando voit officiellement le jour. Installée à Soultz-Haut-Rhin, au pied des Vosges, l’entreprise est aujourd’hui animée par une équipe d’une quinzaine de personnes à temps plein, épaulée par une communauté de modérateurs bénévoles qui vérifient la qualité des itinéraires proposés. Plus de 4 millions d’utilisateurs Quinze ans après sa création, la plateforme revendique plusieurs millions d’utilisateurs actifs. Les fondateurs évoquent une communauté de plus de 4 millions de personnes qui utilisent régulièrement le service pour trouver, créer et partager des parcours. Le catalogue compte désormais plus de 40 000 itinéraires référencés en France métropolitaine, dans les collectivités d’Outre-mer et à l’étranger. Cette réussite s’explique par une approche collaborative où chacun peut contribuer. Des milliers d’utilisateurs, particuliers passionnés ou professionnels du tourisme, enrichissent quotidiennement la base de données en partageant leurs découvertes, leurs conseils pratiques et leurs retours d’expérience. 🥬 Passez au bio depuis votre canapé Découvrez La Fourche, l’épicerie bio en ligne !

Des produits biologiques de qualité livrés directement chez vous. Avec le code promo VOWENI52, profitez de 20€ de réduction sur votre première commande. Alimentation saine, circuits courts et prix justes pour consommer mieux au quotidien. Profiter de l’offre La Fourche → La randonnée, premier loisir des Français Le succès de Visorando s’inscrit dans un contexte particulièrement favorable. La randonnée s’impose comme l’activité sportive la plus pratiquée en France, loin devant le vélo ou la natation. Selon une étude menée fin 2021 par Union Sport et Cycle pour la Fédération française de randonnée, 56 % des Français de plus de 18 ans, soit environ 27 millions de personnes, ont déclaré avoir randonné au cours des douze derniers mois. Cette progression spectaculaire témoigne d’un changement profond des habitudes. En 2014, seuls 37 % des adultes pratiquaient cette activité, soit 18 millions de personnes. L’augmentation de près de 10 millions de pratiquants en sept ans révèle un engouement massif et durable. Une pratique régulière ancrée dans le quotidien Loin d’être une mode passagère, la randonnée s’ancre solidement dans le quotidien des Français. Près de la moitié des pratiquants (46 %) déclarent sortir au moins une fois par semaine. L’activité séduit toutes les générations, avec une image particulièrement positive : 89 % des Français la considèrent comme adaptée à notre époque, 86 % la jugent accessible à tous et 87 % la perçoivent comme intergénérationnelle. Cette dimension familiale et conviviale constitue l’un des attraits majeurs. Les trois quarts des pratiquants privilégient les sorties en groupe plutôt qu’en solitaire, que ce soit en famille (42 %), en couple (39 %) ou avec des amis (39 %). Les GR de plus en plus populaires La notoriété des sentiers de Grande Randonnée, ces fameux GR balisés de marques blanc et rouge, ne cesse de progresser. En 2021, 69 % des Français déclaraient les connaître, contre seulement 50 % en 2014. Parmi les parcours les plus emblématiques, le GR20 en Corse arrive en tête, suivi du GR34 (le sentier des douaniers breton) et du GR10 qui traverse les Pyrénées d’ouest en est. La technologie au service de la nature Avec le lancement du traçage automatique, Visorando franchit une nouvelle étape dans sa mission : rendre la randonnée plus accessible sans sacrifier la qualité de l’expérience. Les fondateurs l’affirment depuis quinze ans, leur vocation reste inchangée. Il s’agit de partager la passion pour la marche en pleine nature tout en facilitant la pratique grâce aux outils numériques. Cette philosophie transparaît dans les choix de l’entreprise. En maintenant l’accès gratuit au traçage automatique sur le site web, en incluant les cartes IGN sans surcoût, et en proposant un abonnement Premium à tarif modéré (25 euros par an), la plateforme cherche à toucher le plus large public possible. Une communauté active et bienveillante Au-delà des fonctionnalités techniques, Visorando se distingue par l’esprit qui anime sa communauté. Entraide, partage et bienveillance se concrétisent quotidiennement dans les commentaires laissés sous les itinéraires, les conseils prodigués aux débutants, les signalements de modifications sur le terrain ou les photos partagées. Un sentier légèrement raide, un point de vue à ne pas manquer, une source d’eau bienvenue en été, un passage délicat après les pluies : autant d’informations précieuses qui s’accumulent grâce aux contributions de chacun. Ces retours d’expérience permettent aux futurs randonneurs de mieux préparer leurs sorties et d’adapter leurs projets à leur niveau. Les perspectives d’amélioration Le traçage automatique ne représente qu’une étape dans le développement continu de Visorando. Les équipes travaillent activement à l’amélioration du système, aussi bien sur le site web que sur les applications mobiles. Les retours des utilisateurs, sollicités dès le lancement de la fonctionnalité, permettent d’identifier les axes de progrès et de construire un outil toujours plus adapté aux pratiques réelles. Parmi les pistes envisagées figurent une meilleure distinction entre les différents types de chemins, un affinement des algorithmes selon la pratique (marche, course, vélo), ou encore des options d’édition plus poussées pour modifier facilement un tracé généré automatiquement. En cette fin d’année 2025, alors que la randonnée continue de séduire toujours plus de Français en quête de bien-être et de reconnexion avec la nature, Visorando se positionne comme un compagnon de route indispensable pour préparer, vivre et partager ses aventures en plein air. À propos de Visorando Créée en 2010 à Soultz-Haut-Rhin (Alsace), Visorando est la plateforme collaborative de référence pour la randonnée en France. Elle propose plus de 40 000 itinéraires vérifiés et des outils innovants pour planifier ses sorties en pleine nature, disponibles sur web et mobile.