VUELTA 2025 CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

L’essentiel : Jonas Vingegaard remporte sa première Vuelta avec 1’16” d’avance sur João Almeida. Tom Pidcock complète le podium pour son premier top 3 en Grand Tour. Une édition 2025 marquée par l’intensité des dernières étapes de montagne.

Le triomphe de Jonas Vingegaard

La 80e édition de la Vuelta España s’est achevée dans l’euphorie madrilène avec la consécration de Jonas Vingegaard. Le coureur danois de Visma-Lease a Bike a définitivement scellé sa victoire lors de l’étape reine au Bola del Mundo, s’imposant en solitaire et repoussant tous ses adversaires. Cette première victoire sur un Grand Tour espagnol vient compléter un palmarès déjà impressionnant pour le double vainqueur du Tour de France (2022, 2023). Vingegaard a décidé de l’issue de la course dans le kilomètre final de l’ascension du Bola del Mundo, attaquant ses rivaux directs avec une puissance remarquable. Cette offensive décisive lui a permis de creuser un écart définitif sur ses poursuivants et de s’assurer la victoire finale avant même l’étape protocolaire vers Madrid.

Le classement général final : top 10 complet

Podium et top 10 de la Vuelta 2025 🥇 1er – Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)

Temps total : 72h 53′ 57” 🥈 2e – João Almeida (UAE Team Emirates-XRG)

+ 1’16” 🥉 3e – Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team)

+ 3’11” 4e – Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 3’41” 5e – Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) + 5’55” 6e – Giulio Pellizzari + 7’23” 7e – Sepp Kuss + 7’45” 8e – Felix Gall + 7’50” 9e – Torstein Træen (Bahrain Victorious) + 9’48” 10e – Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) + 12’16”

La bataille pour le podium

João Almeida : un dauphin courageux

Le Portugais d’UAE-Emirates-XRG, malade, a tenté sa chance lors de la 20e étape mais a fini par lâcher prise dans le final, concédant 22 secondes à l’arrivée. Malgré cette défaillance physique en fin de course, Almeida termine sur la deuxième marche du podium, son meilleur résultat en Grand Tour. Tout au long de ces trois semaines, le coureur lusitanien a démontré une constance remarquable, ne perdant jamais contact avec les meilleurs. Sa polyvalence lui a permis de briller aussi bien dans les étapes de transition que lors des arrivées au sommet, confirmant son statut de coureur de Grand Tour accompli.

Tom Pidcock : un premier podium historique

Le Britannique de Q36.5 Pro Cycling Team a perdu du temps face à Vingegaard mais a maintenu sa troisième place pour ce qui sera son premier podium en Grand Tour. Cette performance représente un tournant majeur dans la carrière du double champion olympique de VTT. “Je suis vraiment fier de moi, c’est la plus grande performance de ma carrière”, a déclaré Pidcock, qui a quitté Ineos pour un nouveau départ avec l’équipe suisse Q36.5 cette saison. Son adaptation remarquable au cyclisme sur route confirme son talent exceptionnel.

Les acteurs du top 10

La lutte pour les places d’honneur

Derrière le podium, la bataille s’est intensifiée pour les places d’honneur. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) a terminé à seulement 30 secondes de Pidcock en quatrième position, démontrant une forme ascendante dans les dernières étapes. Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) complète le top 5 avec un retard de 5’55”, consolidant sa cinquième place dans les derniers kilomètres de montagne. Le jeune coureur s’est révélé comme l’un des outsiders les plus réguliers de cette édition 2025.

La contribution de Visma-Lease a Bike

L’équipe néerlandaise a brillamment contrôlé cette Vuelta avec deux coureurs dans le top 10. Outre la victoire de Vingegaard, Matteo Jorgenson ferme la marche du classement des dix premiers avec un retard de 12’16”. Sepp Kuss, vainqueur de l’édition 2023, termine septième, confirmant la profondeur d’effectif de l’équipe. Cette domination collective témoigne de la stratégie parfaitement orchestrée par l’équipe dirigée par Grischa Niermann, qui a su placer ses coureurs aux moments décisifs tout en protégeant efficacement son leader.

Une édition mémorable

Un parcours exigeant et spectaculaire

Cette 80e édition restera dans les mémoires pour son parcours particulièrement exigeant, traversant quatre pays (Italie, France, Andorre et Espagne) sur 3 151 kilomètres. Les dix arrivées en altitude ont créé des différences significatives et offert un spectacle de haute qualité aux amateurs de cyclisme. La troisième semaine s’est révélée décisive, avec des étapes mythiques comme l’Angliru et le Bola del Mundo qui ont départagé les meilleurs grimpeurs mondiaux. L’intensité de ces dernières journées a confirmé le niveau exceptionnel de cette génération de coureurs.

Les enseignements de cette Vuelta 2025

Au-delà des performances individuelles, cette Vuelta 2025 met en lumière l’évolution du cyclisme professionnel. La montée en puissance de certaines formations, comme Q36.5 Pro Cycling Team avec Pidcock, démontre que le cyclisme mondial traverse une période de renouvellement particulièrement dynamique. Les stratégies d’équipe se sont également affinées, avec des approches tactiques de plus en plus sophistiquées. L’utilisation des données de course et l’analyse en temps réel permettent aux directeurs sportifs d’optimiser constamment leurs décisions, rendant les courses plus imprévisibles et spectaculaires.