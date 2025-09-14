VUELTA 2025 enfin l’arrivée à Madrid !

Après trois semaines tumultueuses marquées par les manifestations et les tensions, Jonas Vingegaard s’impose finalement dans la capitale espagnole
L’essentiel : La Vuelta 2025 restera dans les mémoires non seulement pour la victoire de Jonas Vingegaard, mais surtout pour les manifestations pro-palestiniennes qui ont perturbé de nombreuses étapes. Après trois semaines de tensions, le peloton a finalement atteint Madrid sous haute surveillance policière ce dimanche 14 septembre.
Une édition sous tension
La 80e édition de la Vuelta a España s’achève enfin ce dimanche à Madrid, après trois semaines particulièrement mouvementées. Ce qui devait être une fête du cyclisme s’est transformé en un parcours du combattant pour les organisateurs, confrontés quotidiennement aux manifestations pro-palestiniennes visant l’équipe Israel-Premier Tech.
Des manifestants anti-israéliens et pro-palestiniens brandissent des drapeaux et crient alors que le peloton passe depuis le début de la course. Les protestations, déjà sources de perturbations lors d’étapes précédentes, ont transformé cette Grande Boucle espagnole en terrain d’expression politique.
Des étapes chamboulées
Les incidents marquants
La semaine précédente, la 11e étape, qui se terminait à Bilbao, avait déjà été neutralisée avant l’arrivée finale en raison de protestations similaires, empêchant de déclarer un vainqueur officiel. Cette annulation restera comme un précédent historique dans l’histoire de la Vuelta.
La 16e étape de la Vuelta a España a été raccourcie mardi de huit kilomètres en raison d’une importante manifestation pro-palestinienne et anti-israélienne près de la ligne d’arrivée, contraignant une nouvelle fois les organisateurs à modifier leur parcours.
Des coureurs en danger
Le coureur italien Simone Petilli (Intermarché-Wanty), provoquée par des manifestants, qui ont traversé la route au moment où le peloton, lancé à vive allure, passait, illustre parfaitement les risques encourus par les coureurs.
Les coureurs ont été soumis à des jets de punaises, dont certaines, en plus de provoquer des perforations, ont touché plusieurs athlètes au visage, témoignant de l’escalade de la violence durant certaines étapes.
🎁 Offre parrainage Melles750.fr
Profitez de notre offre de parrainage exclusive !
✉️ eric@melles750.fr
-10€ pour les nouveaux clients
-15€ jusqu’au 30 octobre 2025
Des coureurs inquiets pour leur sécurité
“Je comprends que la situation n’est pas bonne, mais hier j’ai chuté à cause d’une manifestation sur la route. S’il vous plaît, nous sommes juste des coureurs cyclistes qui faisons notre travail, et si ça continue comme ça, notre sécurité n’est plus garantie. Nous nous sentons en danger. Nous voulons juste courir !”, a déclaré Simone Petilli après sa chute.
“Nous avons peur. On subit des insultes, toutes sortes d’attaques verbales, c’est dur”, a confié Oscar Guerrero, directeur sportif d’Israel-Premier Tech.
Les coureurs ont voté pour la neutralisation (et, par conséquent, l’arrêt) de la course en cas d’incidents graves pouvant mettre en péril leur sécurité. Cette décision collective illustre l’ampleur des préoccupations du peloton.
La position de Jonas Vingegaard
Malgré les tensions, le futur vainqueur de la Vuelta a maintenu une approche mesurée face aux manifestations. “Je pense que les manifestants veulent être entendus, c’est dommage la façon dont cela se passe en pleine course”, a déclaré Jonas Vingegaard.
“Ils ont besoin que les médias leur donnent une chance de s’exprimer, et ils utilisent la Vuelta pour le faire”, a-t-il ajouté, témoignant d’une compréhension des enjeux tout en déplorant les méthodes employées.
🌱 Passez au bio depuis votre canapé
Épicerie en ligne bio La Fourche
Code promo VOWENI52
-20€ sur votre commande
Un dispositif de sécurité exceptionnel pour Madrid
Les autorités de la région de Madrid ont annoncé mercredi le renfort « extraordinaire » de 1500 membres des forces de l’ordre pour les deux dernières étapes du Tour d’Espagne cycliste, une mesure sans précédent dans l’histoire de la Vuelta.
Les effectifs de policiers municipaux seront “presque doublés” pour l’arrivée de la Vuelta, avec près de 800 agents déployés sur le parcours madrilène.
L’objectif des autorités
Le dispositif de sécurité pour les deux dernières étapes de la Vuelta 2025 bénéficiera d’un renfort extraordinaire de la police nationale et de la Garde civile pour “concilier la sécurité de l’évènement sportif et le droit légitime de manifester de tout citoyen”.
Jonas Vingegaard, une victoire méritée
La consécration sur la Bola del Mundo
Jonas Vingegaard is set to win the 2025 Vuelta a Espana! On the final summit finish of the race on stage 20, the Danish leader of Team Visma | Lease a Bike sealed the GC win in style by taking victory on the slopes of the Bola del Mundo.
Jonas Vingegaard cleared the last major hurdle in his quest to win a first Vuelta a España title when he won the critical mountain stage to the Bola del Mundo summit. Le Danois a su faire la différence au moment crucial.
Un parcours difficile mais maîtrisé
General Classification leader Jonas Vingegaard extended his lead on Joao Almeida by four seconds to 44 seconds overall as he claimed a bonus on the intermediate sprint lors de l’avant-dernière étape, démontrant sa stratégie payante.
The Visma-Lease a Bike rider finished 11 seconds clear of teammate Sepp Kuss to extend his overall advantage on main rival João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) to a minute and 16 seconds ahead of Sunday’s final stage into Madrid.
L’apothéose madrilène
Après trois semaines de tensions, la caravane de la Vuelta a finalement atteint Madrid ce dimanche 14 septembre. La dernière étape, qui aura lieu le 14 septembre à Madrid, couronnera le vainqueur dans le Paisaje de la Luz.
Cette étape traversera le Madrid historique, ce qui permettra aux cyclistes de parcourir la Calle Mayor, la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo, la Gran Vía et Callao. Un parcours emblématique pour clôturer cette édition mouvementée.
Un sprint final attendu
The race, as usual, ends in Madrid with a flat day that will give the sprinters a final chance to hunt for a Grand Tour victory in 2025, offrant une dernière opportunité aux sprinteurs après trois semaines dominées par les grimpeurs.
Une Vuelta historique pour de mauvaises raisons
Au-delà de la victoire méritée de Jonas Vingegaard, cette Vuelta 2025 restera dans les annales du cyclisme pour les mauvaises raisons.
Les manifestations quotidiennes, les étapes écourtées, les chutes provoquées par les intrusions sur le parcours et la peur exprimée par les coureurs ont transformé cette Grande Boucle espagnole en un symbole des tensions géopolitiques actuelles.
Ces interruptions répétées soulèvent des préoccupations croissantes sur la sécurité des coureurs et du public, questionnant l’avenir de tels événements sportifs dans un contexte international tendu.
Si Jonas Vingegaard peut savourer sa première victoire sur la Vuelta, l’ensemble du peloton et des organisateurs garderont longtemps en mémoire ces trois semaines où le sport s’est effacé derrière les enjeux politiques. Une leçon pour l’avenir du cyclisme professionnel.