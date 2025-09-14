VUELTA 2025 enfin l’arrivée à Madrid !

Les incidents marquants

La semaine précédente, la 11e étape, qui se terminait à Bilbao, avait déjà été neutralisée avant l’arrivée finale en raison de protestations similaires, empêchant de déclarer un vainqueur officiel. Cette annulation restera comme un précédent historique dans l’histoire de la Vuelta.

La 16e étape de la Vuelta a España a été raccourcie mardi de huit kilomètres en raison d’une importante manifestation pro-palestinienne et anti-israélienne près de la ligne d’arrivée, contraignant une nouvelle fois les organisateurs à modifier leur parcours.

Des coureurs en danger

Le coureur italien Simone Petilli (Intermarché-Wanty), provoquée par des manifestants, qui ont traversé la route au moment où le peloton, lancé à vive allure, passait, illustre parfaitement les risques encourus par les coureurs.

Les coureurs ont été soumis à des jets de punaises, dont certaines, en plus de provoquer des perforations, ont touché plusieurs athlètes au visage, témoignant de l’escalade de la violence durant certaines étapes.