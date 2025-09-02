VUELTA 2025 ÉTAPE 10 I Horaires I Profil I Résultats I Classement

Written by Oslo• 9h40• Cyclisme, Fil, Sport, Vuelta

Étape 10 de la Vuelta 2025 Retour dans les Pyrénées avec l’ascension vers Larra-Belagua

Le parcours du jour Parque de la Naturaleza Sendaviva → El Ferial Larra-Belagua

175,3 kilomètres • 3 082 mètres de dénivelé positif • Départ : 12h55 • Arrivée estimée : 17h18-17h44 Après une journée de repos bien méritée, le peloton de la Vuelta 2025 reprend sa route vers Madrid avec une étape qui ramène les coureurs dans l’univers impitoyable des Pyrénées navarraises. Cette dixième étape, longue de 175,3 kilomètres, propose un défi de taille avec une arrivée au sommet de Larra-Belagua, une montée déjà gravée dans les mémoires du cyclisme espagnol. Le tracé de cette journée se divise clairement en deux parties distinctes. Les premiers 120 kilomètres serpentent à travers les plaines navarraises, offrant un terrain relativement clément qui permettra aux différents groupes de se former. Ce n’est qu’au kilomètre 120 que les choses sérieuses commencent avec l’Alto de las Coronas (8,3 km à 4,4%), une montée de troisième catégorie qui servira d’échauffement avant le plat principal.

Larra-Belagua : un sommet emblématique des Pyrénées L’ascension finale vers El Ferial Larra-Belagua (9,4 km à 6,3%) constitue le cœur battant de cette étape. Cette montée, utilisée pour la dernière fois en 2023 lors d’un mémorable épisode où Remco Evenepoel avait brillé, se caractérise par sa régularité et sa difficulté progressive. Larra-Belagua est une station de ski de fond située dans le massif éponyme des Pyrénées espagnoles, en Navarre, près de la ville d’Isaba dans la vallée de Roncal. Ce massif calcaire s’élève à plus de 2 000 mètres d’altitude, offrant un cadre naturel exceptionnel aux coureurs qui s’y aventurent. Le profil de l’ascension Les sept premiers kilomètres présentent des pentes toujours supérieures à 7% avec des pointes à 10%, suivis de 1000 mètres à 4-5% avant un tronçon final plus accessible jusqu’à la ligne d’arrivée. Cette configuration rend l’ascension particulièrement sélective dans sa première partie, où les écarts peuvent se creuser de manière décisive. Le cadre naturel de cette arrivée ajoute une dimension épique à l’étape. La zone haute du massif présente un grand lapiaz, paysage karstique où l’eau a creusé des crevasses profondes, créant un véritable parc spéléologique. Cette “éponge rocheuse” draine la rivière Belagua, formant des paysages d’une beauté saisissante que découvriront les coureurs dans leur effort vers le sommet.

Enjeux tactiques et favoris Cette première arrivée au sommet depuis le début de la course promet une bataille intense entre les favoris du classement général. Le profil de l’étape, avec ses 58 premiers kilomètres sans la moindre difficulté, laisse présager la formation d’une échappée matinale qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le dénouement. Les candidats à la victoire d’étape Plusieurs profils de coureurs peuvent prétendre au succès sur ce terrain. Juan Ayuso pourrait une nouvelle fois se démarquer dès le départ, et s’il parvient dans l’échappée, il sera l’homme à abattre. Le Barcelonais, auteur d’une superbe victoire à Cerler lors de la 7e étape, possède les qualités nécessaires pour briller sur ce type d’ascension. Ramses de Bruyne (Alpecin-Deceuninck) apprécie ce genre de départ et pourrait tenter sa chance, même s’il devra se défaire de coureurs comme Raúl García Pierna, meilleur grimpeur mais plus surveillé au classement général. La révélation pourrait venir de Markel Beloki, fils de Joseba. Le pensionnaire d’EF Education-EasyPost, invité surprise de l’étape dominicale parmi le groupe des leaders, affiche une forme grandissante depuis sa victoire au Tour d’Alsace.

Le classement général avant l’étape Le Norvégien Torstein Træen (Bahrain Victorious) aborde cette étape paré du maillot rouge pour la quatrième journée consécutive, avec désormais 37 secondes d’avance sur Jonas Vingegaard après la spectaculaire démonstration du Danois à Valdezcaray lors de la 9e étape. Top 10 du classement général Position Coureur Équipe Écart 1. 🇳🇴 Torstein TRÆEN Bahrain Victorious Leader 2. 🇩🇰 Jonas VINGEGAARD Visma-Lease a Bike +0’37 3. 🇬🇧 Tom PIDCOCK INEOS Grenadiers +1’01 4. 🇵🇹 João ALMEIDA UAE Team Emirates-XRG +1’01 5. 🇮🇹 Giulio CICCONE Lidl-Trek +2’18 6. 🇫🇷 David GAUDU Groupama-FDJ +2’18 7. 🇦🇺 Jay VINE UAE Team Emirates-XRG +2’43 8. 🇮🇹 Antonio TIBERI Bahrain Victorious +3’21 9. 🇪🇸 Mikel LANDA Soudal Quick-Step +3’45 10. 🇪🇸 Juan AYUSO UAE Team Emirates-XRG +4’12 Træen, grâce à un finish remarquable, a réussi à rattraper le groupe des hommes du classement qui poursuivaient Vingegaard lors de la 9e étape, limitant ainsi ses pertes face au double vainqueur du Tour de France. Le Norvégien de 30 ans, qui découvre les joies du leadership sur un Grand Tour, sait que ses jours en rouge sont désormais comptés face à la montée en puissance des favoris.

L’analyse du jour Cette étape marque un tournant potentiel dans la course au maillot rouge. Vingegaard va-t-il passer à l’offensive pour récupérer définitivement le leadership, ou attendra-t-il son heure dans les étapes plus décisives à venir ? La question tactique est cruciale pour la suite de la Vuelta. L’histoire récente de Larra-Belagua plaide pour un scénario ouvert. En 2023, les leaders du classement général avaient décidé de se neutraliser, permettant à Remco Evenepoel de briller avec une attaque à 3,9 kilomètres de l’arrivée. Cette fois-ci, les enjeux semblent différents avec un maillot rouge accessible et des écarts encore réduits. Les conditions météorologiques Les coureurs bénéficieront d’un vent favorable d’Ouest-Sud-Ouest, passant de 5 km/h au départ à 10 km/h à l’arrivée, des conditions qui pourraient favoriser les tentatives d’échappée et rendre la course plus rapide dans sa première partie. La position de Træen reste précaire mais pas désespérée. Le Norvégien a bénéficié d’aide extérieure lors de la 9e étape, notamment de la part de Sepp Kuss et Ben Tulett, peut-être soucieux de ne pas voir Vingegaard reprendre trop facilement le maillot. Ces alliances de circonstance pourraient encore jouer un rôle dans l’ascension vers Larra-Belagua.

Informations pratiques Horaires clés Départ fictif : 12h55 Départ réel : 13h08 Sprint intermédiaire (Isaba) : vers 16h46 Arrivée estimée : 17h18-17h44 Points clés du parcours Alto de las Coronas : km 47,6 (8,3 km à 4,4%) Sprint intermédiaire : Isaba (km 153) Début ascension finale : km 165,9 Larra-Belagua : 9,4 km à 6,3% Diffusion télévisée : La couverture intégrale de l’étape débutera à 14h45 sur Eurosport et se poursuivra jusqu’à 18h00, permettant de suivre l’intégralité de l’ascension finale vers Larra-Belagua.

Vers un nouveau chapitre de la Vuelta 2025 Cette dixième étape s’annonce comme un moment charnière de la Vuelta 2025. Entre les ambitions d’échappés en quête de gloire et la bataille naissante entre les prétendants au classement général, Larra-Belagua promet de livrer ses premiers verdicts sur les véritables rapports de force de cette édition. Dans ce cadre grandiose des Pyrénées navarraises, où se mêlent tradition montagnarde et exigence sportive, les coureurs découvriront un territoire à la fois sauvage et accueillant. Le refuge de Belagua, rénové et rouvert en 2020, témoigne de cette harmonie entre respect de l’environnement et développement d’un cyclisme responsable, valeurs chères aux amateurs de vélo et de montagne. Rendez-vous est pris pour une étape qui pourrait bien redistribuer les cartes de cette Vuelta 2025, dans l’un des plus beaux écrins naturels que puissent offrir les Pyrénées espagnoles. Entre tradition cycliste et innovation tactique, Larra-Belagua s’apprête à accueillir un nouveau chapitre de l’histoire du Tour d’Espagne.

