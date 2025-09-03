VUELTA 2025 ÉTAPE 11 I Horaires I Profil I Résultats I Classement

Vuelta 2025 – Étape 11 : le circuit piégeur de Bilbao
Mercredi 3 septembre • 157,4 kilomètres • 3 185 mètres de dénivelé positif
La onzième étape de la Vuelta 2025 marque l’entrée du peloton dans les terres basques avec un parcours en circuit autour de Bilbao qui s’annonce particulièrement sélectif. Cette journée de moyenne montagne, programmée le mercredi 3 septembre, propose un tracé de 157,4 kilomètres ponctué de sept difficultés répertoriées qui devraient créer des écarts significatifs au classement général.
Loin d’être une simple étape de transition, ce parcours en “montagnes russes” typique du Pays basque pourrait bien rebattre les cartes entre les favoris, notamment grâce à un final explosif autour de la métropole biscayenne.
Un parcours en circuit aux allures de classique ardennaise
Cette étape propose un format original avec un circuit partant et arrivant à Bilbao, capitale économique du Pays basque espagnol. Le départ sera donné à 13h30 depuis le centre-ville, pour une arrivée estimée vers 17h20 selon les moyennes de course habituelles.
Le tracé emprunte les routes sinueuses de la province de Biscaye, offrant aux téléspectateurs des paysages verdoyants caractéristiques de cette région atlantique. Avec ses 3 185 mètres de dénivelé positif répartis sur 157,4 kilomètres, cette étape affiche une moyenne de dénivelé de plus de 20 mètres par kilomètre, témoignant de sa difficulté constante.
Les données clés de l’étape
- Distance : 157,4 kilomètres
- Dénivelé positif : 3 185 mètres
- Difficultés répertoriées : 7 côtes
- Catégorie d’étape : Moyenne montagne
- Départ : 13h30 à Bilbao
- Arrivée estimée : 17h20 à Bilbao
Sept difficultés pour un parcours sans répit
Dès les premiers kilomètres, le peloton devra affronter l’Alto de Laukiz (km 5), une côte de 3e catégorie longue de 3,9 kilomètres à 4,7% de pente moyenne. Cette première difficulté, située près de l’aéroport de Bilbao, pourrait permettre à une échappée matinale de se former sans que les équipes de favoris ne s’inquiètent outre mesure.
La suite du parcours enchaîne les montagnes russes avec l’Alto de Sollube au kilomètre 26,2, une ascension de 7,2 kilomètres à 4,2% qui mène les coureurs vers la côte cantabrique. Cette côte de 3e catégorie traverse des paysages verdoyants typiques de cette région où l’océan Atlantique rencontre les premiers contreforts pyrénéens.
Le triptyque décisif du final
Les trois dernières difficultés concentrent l’essentiel des enjeux tactiques de cette journée :
Alto del Vivero (2e catégorie)
Position : kilomètres 104,4 et 133,3
Profil : 4,2 kilomètres à 8,3%
Particularité : escaladé deux fois dans l’étape
Alto de Pike (3e catégorie)
Position : kilomètre 149,6
Profil : 2,3 kilomètres à 8,9%
Particularité : rampe de lancement finale, déjà empruntée lors du Circuit de Getxo
Une étape aux multiples scénarios tactiques
L’échappée matinale, une option crédible
La configuration de cette étape, avec ses difficultés échelonnées sur l’ensemble du parcours, offre de belles opportunités aux baroudeurs. Les équipes de sprinteurs, conscientes de l’inadéquation du terrain avec leurs qualités, pourraient laisser filer un groupe d’échappés dès les premiers hectomètres.
Cependant, les enjeux du classement général et la proximité de côtes répertoriées compliqueront la tâche des fuyards. Les formations des favoris devront surveiller attentivement la composition de toute tentative d’échappée, particulièrement si des coureurs bien classés tentaient leur chance.
Le double passage au Vivero, clé de voûte de l’étape
La particularité de cette étape réside dans le double passage à l’Alto del Vivero, escaladé aux kilomètres 104,4 et 133,3. Cette côte de 2e catégorie, avec ses 4,2 kilomètres à 8,3%, représente la difficulté la plus sérieuse du jour. Son second passage, situé à seulement 24 kilomètres de l’arrivée, pourrait servir de rampe de lancement aux équipes souhaitant placer leurs leaders en bonne position pour l’assaut final.
Bilbao, métropole emblématique du Pays basque
Bilbao, avec ses 350 000 habitants, constitue la dixième plus grande ville d’Espagne et le cœur économique du Pays basque. Située sur les rives du fleuve Nervión, cette métropole industrielle s’est considérablement transformée ces dernières décennies, devenant une destination touristique majeure grâce notamment au musée Guggenheim, véritable symbole de sa modernité.
Pour la Vuelta, Bilbao représente un lieu chargé d’histoire : la ville a déjà accueilli 34 départs d’étape et 44 arrivées depuis la création de l’épreuve. Le dernier vainqueur à s’être imposé dans la capitale biscayenne était Marc Soler en 2022, témoignant de l’exigence particulière de ces arrivées basques.
Un patrimoine cycliste riche
Les routes autour de Bilbao sont familières aux amateurs de cyclisme, notamment grâce au Circuit de Getxo, épreuve traditionnelle du calendrier basque. La côte de Pike, point culminant de cette étape 11, avait d’ailleurs été le théâtre de démonstrations mémorables lors des précédentes éditions, confirmant son statut de juge de paix pour les puncheurs et grimpeurs légers.
Décryptage technique : un final explosif garanti
L’Alto de Pike, rampe de lancement décisive
Située à seulement 7,8 kilomètres de l’arrivée, l’Alto de Pike constitue le moment clé de cette étape. Avec ses 2,3 kilomètres à 8,9% de pente moyenne, cette côte de 3e catégorie présente des caractéristiques parfaites pour une attaque décisive des favoris.
Les pourcentages dépassant régulièrement les 10% dans certaines sections transforment cette ascension en véritable sélecteur naturel. Les équipes devront positionner idéalement leurs leaders au pied de cette difficulté, car toute perte de position pourrait s’avérer fatale pour les ambitions d’étape ou de classement général.
La descente finale, élément tactique crucial
Après le sommet de Pike, les coureurs devront négocier une descente technique de près de 8 kilomètres avant l’arrivée à Bilbao. Cette portion du parcours pourrait permettre aux descendeurs habiles de creuser un écart définitif, ou au contraire, offrir une chance de retour aux groupes de poursuivants organisés.
Les virages serrés et la proximité de l’arrivée rendront cette descente particulièrement nerveuse, d’autant que les enjeux de l’étape et du classement général s’entremêleront dans ces derniers kilomètres décisifs.
Conditions météorologiques
Les prévisions annoncent un vent de nord-ouest de 10 km/h sur la région bilbataise. Cette brise atlantique, bien que modérée, pourrait influencer la course dans les secteurs exposés, notamment lors des passages dans les zones côtières entre Bermeo et Mundaca. L’orientation du vent sera défavorable dans l’Alto del Vivero mais favorable dans la côte de Pike, créant des conditions différenciées selon les moments de l’étape.
Des enjeux majeurs pour le classement général
Un piège pour les favoris distraits
Cette étape intervient à un moment charnière de la Vuelta 2025, après la première véritable étape de montagne à El Ferial Larra Belagua et avant les redoutables journées asturiennes vers l’Angliru. Les leaders du classement général pourraient être tentés de gérer cette journée, mais le profil accidenté ne pardonnera aucun relâchement.
Les coureurs en méforme depuis le début de l’épreuve disposent ici d’une ultime occasion de limiter les dégâts avant les étapes de haute montagne. À l’inverse, les favoris en confiance pourraient profiter de ce terrain favorable aux puncheurs pour prendre des bonifications et creuser de premiers écarts psychologiques.
L’effet “classique”, facteur d’imprévisibilité
Le caractère répétitif des côtes, rappelant les classiques ardennaises, favorise l’émergence de scénarios inattendus. Contrairement aux étapes de haute montagne où la hiérarchie s’établit généralement selon les qualités pures d’escalade, ce type de parcours privilégie l’explosivité, le placement tactique et la capacité à répéter les efforts.
Ces caractéristiques pourraient permettre à des coureurs moins en vue dans les cols de haute montagne de jouer les trouble-fêtes, compliquant les calculs des équipes principales et ouvrant la voie à des coups tactiques audacieux.
Quels profils de coureurs peuvent briller ?
Les puncheurs, grands favoris du jour
Ce type de parcours convient parfaitement aux coureurs explosifs capables d’enchaîner les efforts courts et intenses. Les spécialistes des classiques ardennaises ou des circuits vallonnés trouvent ici un terrain de jeu idéal, loin des longues ascensions qui favorisent les grimpeurs purs.
La succession de côtes courtes mais raides privilégie les coureurs dotés d’un punch important et d’une excellente récupération entre les efforts. La capacité à anticiper les mouvements adverses et à se placer dans les roues sera déterminante sur ce parcours où les écarts peuvent se créer rapidement.
Les grimpeurs légers, outsiders sérieux
Les escaladeurs de petit gabarit, particulièrement à l’aise sur les pourcentages raides, pourraient également tirer leur épingle du jeu. Leur ratio poids-puissance avantageux sur les pentes les plus sévères leur permettra de suivre, voire devancer, les puncheurs traditionnels.
Cette catégorie de coureurs bénéficie également de l’accumulation des difficultés, leur endurance supérieure leur permettant de maintenir un niveau élevé tout au long de l’étape, contrairement aux sprinteurs ou aux rouleurs qui accuseront progressivement le coup.
Les coureurs locaux, facteur émotionnel
Les cyclistes basques et espagnols en général pourraient bénéficier d’un surcroît de motivation sur ces routes qu’ils connaissent parfaitement. La connaissance du terrain, des difficultés et des conditions climatiques locales représente un avantage non négligeable sur ce type de parcours technique où chaque détail compte.
Références historiques et précédents
Les leçons du Tour de France 2023
Cette étape présente des similitudes frappantes avec la première étape du Tour de France 2023, qui s’était également déroulée autour de Bilbao. Tadej Pogačar, Victor Lafay et Jonas Vingegaard s’étaient alors illustrés sur un final similaire, démontrant que ce type de terrain favorise les coureurs polyvalents capables d’allier puissance et explosivité.
Cette référence récente offre des indices précieux sur les dynamiques de course possibles. L’Alto de Pike, déjà emprunté lors de cette étape historique, avait permis aux favoris du Tour de s’affronter dans un duel spectaculaire, préfigurant les batailles des semaines suivantes.
Marc Soler, dernier vainqueur bilbatais
En 2022, l’Espagnol Marc Soler s’était imposé lors de la dernière arrivée de la Vuelta à Bilbao, confirmant la tradition qui veut que ce type de finale convienne particulièrement aux coureurs hispaniques. Cette victoire avait récompensé une attaque parfaitement calibrée dans les dernières difficultés, illustrant l’importance du placement tactique sur ces terrains accidentés.
L’impact sur l’évolution générale de la Vuelta
Une étape charnière avant les grandes manœuvres
Positionnée stratégiquement avant les étapes décisives des Asturies, cette onzième journée pourrait redistribuer les cartes du classement général. Les écarts créés ici, même limités, prendront une dimension particulière à l’approche des ascensions mythiques de l’Angliru et de la Farrapona.
Pour les favoris actuellement distancés au général, cette étape représente une opportunité précieuse de revenir dans la course avant que les véritables explications n’aient lieu en haute montagne. Inversement, les leaders devront faire preuve de vigilance pour ne pas compromettre leur position avant les rendez-vous cruciaux.
Gestion des équipes et stratégies
Les directeurs sportifs devront trouver le juste équilibre entre préservation des forces pour les étapes décisives à venir et nécessité de ne pas laisser filer d’opportunités sur ce terrain favorable. Cette équation complexe influencera grandement les alliances et les stratégies de course.
Les formations disposant de plusieurs cartes à jouer pourraient profiter de la configuration de l’étape pour tenter des coups tactiques, forçant les équipes rivales à s’user prématurément dans la poursuite ou la surveillance de multiples menaces.
Pronostics et scénarios envisageables
Scénario 1 : la victoire d’échappée
Un groupe de baroudeurs profite du manque d’entente dans le peloton pour s’imposer au terme d’une journée mouvementée. Ce scénario nécessiterait que les équipes de favoris se neutralisent mutuellement, permettant aux fuyards de conserver leur avance malgré l’accumulation des difficultés.
Probabilité estimée : 35% – Ce scénario reste crédible compte tenu de la longueur de l’étape et de la multiplicité des difficultés qui peuvent user le peloton principal.
Scénario 2 : l’explication entre favoris
Les leaders du classement général s’affrontent dans l’Alto de Pike, créant des écarts significatifs qui pourraient influencer la suite de la course. Ce scénario impliquerait une course agressive dès les premières difficultés, avec une sélection progressive du peloton.
Probabilité estimée : 45% – Le profil de l’étape et la proximité des étapes décisives rendent ce scénario très plausible.
Scénario 3 : la surprise d’un outsider
Un coureur inattendu profite de la configuration particulière de l’étape pour créer la surprise, à l’image des victoires souvent imprévisibles sur les terrains basques. Ce scénario nécessiterait une parfaite lecture de course et un placement idéal dans le final.
Probabilité estimée : 20% – Bien que moins probable, ce scénario reste envisageable sur ce type de parcours favorable aux coups tactiques.
Découverte du patrimoine basque
Un territoire entre mer et montagne
Le parcours de cette étape 11 offre une vitrine exceptionnelle du Pays basque espagnol, territoire unique où se mélangent traditions maritimes et culture montagnarde. De Bilbao aux villages côtiers de Bermeo et Mundaca, en passant par les collines verdoyantes de l’arrière-pays, les téléspectateurs découvriront la diversité paysagère de cette région atlantique.
Les passages par Gernika, ville symbolique de l’histoire basque, et les panoramas sur la côte cantabrique depuis les différents sommets, illustrent parfaitement la richesse patrimoniale de ce territoire. Cette dimension touristique constitue l’un des atouts majeurs de la Vuelta, qui valorise chaque année des régions méconnues du grand public international.
Architecture et modernité bilbataisse
L’arrivée dans Bilbao permettra aux caméras de sublimer l’architecture contemporaine de la ville, notamment le célèbre musée Guggenheim conçu par Frank Gehry. Cette métropole industrielle reconvertie dans les services et le tourisme illustre parfaitement la capacité de transformation des villes européennes au tournant du XXIe siècle.
Informations pratiques et diffusion
Programme horaire détaillé
Cette étape bénéficie d’un horaire favorable pour le public européen, avec un départ en début d’après-midi qui permet une arrivée en prime time télévisuel. Les différentes moyennes de course prévues (41, 43 et 45 km/h) situent l’arrivée entre 17h20 et 17h41, selon l’intensité des débats en course.
Départ neutralisé : 13h30 à Bilbao
Départ réel : vers 13h35
Sprint intermédiaire : Alameda de Rekalde (km 119,6)
Arrivée estimée : 17h20-17h41
Retransmission télévisée
Les amateurs français pourront suivre l’intégralité de cette étape sur Eurosport 1 et Eurosport Max dès 13h15, soit quinze minutes avant le départ officiel. Cette couverture complète permettra d’appréhender toutes les subtilités tactiques de cette journée prometteuse, depuis la formation des premiers groupes jusqu’aux explications finales dans les rues de Bilbao.
Une étape à ne pas sous-estimer
Cette onzième étape de la Vuelta 2025 s’annonce comme l’une des journées les plus imprévisibles de cette édition. Son profil unique, mêlant caractère accidenté et distance substantielle, en fait un piège potentiel pour tous les candidats au classement général.
Loin des schémas classiques des étapes de montagne, ce circuit bilbatais privilégiera l’intelligence tactique, la forme du moment et la capacité d’adaptation aux conditions de course. Les équipes qui sauront le mieux décrypter les intentions adverses et placer leurs atouts au bon moment prendront un avantage psychologique non négligeable avant les grands rendez-vous montagnards des jours suivants.
Dans le contexte d’une Vuelta 2025 particulièrement exigeante, cette étape pourrait bien s’avérer plus décisive qu’il n’y paraît, marquant un tournant dans la hiérarchie générale de cette 80e édition du Tour d’Espagne.