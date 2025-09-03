VUELTA 2025 ÉTAPE 11 I Horaires I Profil I Résultats I Classement

La onzième étape de la Vuelta 2025 marque l’entrée du peloton dans les terres basques avec un parcours en circuit autour de Bilbao qui s’annonce particulièrement sélectif. Cette journée de moyenne montagne, programmée le mercredi 3 septembre, propose un tracé de 157,4 kilomètres ponctué de sept difficultés répertoriées qui devraient créer des écarts significatifs au classement général.

Loin d’être une simple étape de transition, ce parcours en “montagnes russes” typique du Pays basque pourrait bien rebattre les cartes entre les favoris, notamment grâce à un final explosif autour de la métropole biscayenne.