Vuelta 2025 : l’étape 14 défie les Asturies avec l’ascension vers La Farrapona Avilés – La Farrapona. Lagos de Somiedo : 135,9 kilomètres de spectacle en montagne

L’essentiel : Cette quatorzième étape de 135,9 kilomètres entre Avilés et l’Alto de La Farrapona constitue la deuxième journée consécutive de haute montagne dans les Asturies. Trois grands prix de la montagne ponctuent ce parcours redoutable, avec un final en altitude sur 16,9 kilomètres à 5,9% de pente moyenne.

Un parcours piégé pour les favoris Le départ sera donné à 13h30 depuis Avilés, ville portuaire des Asturies qui n’avait plus accueilli la Vuelta depuis 2013. Cette année-là, Kenny Elissonde, alors âgé de seulement 22 ans, avait créé la surprise en s’imposant sur l’Angliru. Aujourd’hui, les organisateurs ont concocté un menu différent mais tout aussi redoutable pour les coureurs. Après le départ d’Avilés, les coureurs affronteront un long secteur assez nerveux, sans côte catégorisée pendant les premiers 63 kilomètres. Cette première partie pourrait laisser croire à une course tranquille, mais c’est sans compter sur la suite du programme. La montée vers l’effort La première difficulté surgit au kilomètre 63,7 avec l’Alto Tenebreo (5,8 kilomètres à 6,5%, maximum à 13,2%). Cette ascension marque le début de la phase décisive de la journée, servant d’échauffement avant les véritables difficultés. L’arrivée en bonification à Entragu au kilomètre 89,9 servira ensuite de tremplin vers le redoutable Puerto de San Lorenzo. Cette ascension de 10,1 kilomètres présente une pente moyenne de 8,5%, mais ce chiffre est trompeur car les cinq premiers kilomètres sont relativement doux. Ce qui fera la différence, ce sont les cinq derniers kilomètres, où la pente ne descend jamais en dessous de 10% avec plusieurs pics à 14%.

La Farrapona, juge de paix des Asturies L’Alto de la Farrapona culmine à 1 708 mètres d’altitude et constitue le point de séparation entre la région asturienne de Somiedo et la région léonaise de Babia. Il s’agit du plus haut col accessible par la route dans les Asturies, offrant un cadre spectaculaire pour l’arrivée de cette étape. Un terrain de jeu historique L’ascension finale du Alto de La Farrapona mesure 16,9 kilomètres, avec une pente moyenne de 5,9% et une pointe à 13%. Les 6 000 derniers mètres de dénivelé seront constants, avec une pente comprise entre 8 et 9%, promettant un spectacle intense pour l’arrivée. Il s’agit de la quatrième arrivée de la Vuelta à cet endroit : Rein Taaramäe (2011), Alberto Contador (2014) et David Gaudu (2020) s’y sont déjà imposés. En 2014, La Farrapona avait été le théâtre d’un duel épique entre Alberto Contador et Chris Froome pour le maillot rouge. Le Britannique avait mené l’allure sur la majeure partie de l’ascension, mais El Pistolero avait lancé une attaque dans le dernier kilomètre, remportant l’étape avec 14 secondes d’avance.

Un écrin naturel d’exception La Farrapona est nichée dans le parc naturel de Somiedo, un cadre somptueux qui promet une arrivée spectaculaire. Les lacs de Saliencia constituent l’un des hauts lieux du paysage asturien, un diamant à l’état brut. Une géographie de carte postale Cette région abrite les lacs de Somiedo, le plus grand ensemble de lacs des Monts Cantabriques, formé par le lac de la Vallée et les lacs de Saliencia. En regardant vers l’ouest depuis l’Alto de la Farrapona, on peut parfaitement voir l’impressionnante vallée glaciaire, et en regardant vers l’est, on distingue clairement le massif d’Ubiñas. Cette montagne offre bien plus qu’un simple défi sportif. Pour atteindre les lacs de Saliencia depuis le parking de l’Alto de la Farrapona, il faut compter au moins six heures aller-retour pour une randonnée de 14 kilomètres. La région constitue un véritable terrain de jeu pour les amoureux de nature, avec la possibilité d’observer des aigles royaux et une géologie remarquable.

Les enjeux stratégiques de l’étape Selon Fernando Escartín, cette étape brève et difficile dans les Asturies sera une journée où l’échappée sera lancée par des cyclistes importants, de bons grimpeurs avec une certaine marge au classement général. L’ascension vers l’Alto de San Lorenzo ajoutera encore de la dureté avant la montée finale vers La Farrapona, où les favoris pourront mesurer leur force. Une course à plusieurs vitesses Après la bataille épique de vendredi sur l’Angliru, João Almeida a récupéré quatre secondes sur le leader Jonas Vingegaard. Ces deux hommes devraient se retrouver en tête-à-tête sur cette nouvelle ascension, avec un point de rupture probable dans les derniers kilomètres de La Farrapona. La dernière fois que la Vuelta a atteint le sommet en 2020, la course s’est jouée entre les meilleurs échappés, David Gaudu et Marc Soler, le Français dominant le sprint final. Cette année, le scénario pourrait être différent compte tenu de l’enjeu du classement général. Les organisateurs n’ont pas fait de cadeau aux coureurs en enchaînant ‘l’Angry Lou’ (l’Angliru) avec cette seconde étape consécutive de haute montagne. Il s’agit d’une nouvelle arrivée au sommet, d’une nouvelle épreuve de vérité, même si c’est une ascension de première catégorie plutôt qu’un hors-catégorie comme l’Angliru.

Les Asturies, terre de cyclisme Pour la première fois de l’histoire, c’est dans cette région que la Vuelta totalise le plus de départs jamais vus, attisant l’effervescence du cyclotourisme local et international. Les Asturies s’imposent progressivement comme l’une des destinations cyclistes les plus prisées d’Europe. Un patrimoine cycliste unique La région offre de nombreux hébergements labellisés “bike-friendly” : espaces sécurisés pour les vélos, réparations, menus glucidiques. L’accueil chaleureux des Asturiens s’accompagne de spécialités gastronomiques comme la fabada, les fromages de Cabrales, et le sidra (cidre artisanal). L’Alto de La Farrapona, comme l’appellent les Espagnols, est un magnifique col dans les montagnes cantabriques. Ceux qui trouvent l’Angliru un peu trop fort peuvent apprécier l’Alto de Farrapona. Cette route parfaitement asphaltée ne devient vraiment raide que dans les derniers kilomètres, offrant un spectacle permanent de la première à la dernière minute.

Les horaires et la diffusion L’étape 14 prendra le départ à 13h30 et la course devrait se terminer vers 17h15, toutes les heures étant locales (CEST). L’heure d’arrivée prévue s’échelonne entre 17h13 et 17h36 selon les différents scénarios de course. Retransmission télévisée La 14e étape sera visible en direct de manière intégrale dès 13h15 sur Eurosport 1 et en streaming sur HBO Max. La diffusion s’étendra de 13h15 à 18h00 sur Eurosport 1 et Discovery+. Après l’étape, les téléspectateurs pourront retrouver ‘La Montonera’, coprésentée par Rubén Fernández et Alberto Contador, avec le meilleur analyse de ‘La Casa del Ciclismo’.

Cette étape 14 s’annonce comme un nouveau test de vérité dans les montagnes asturies. Entre tradition cycliste et paysages d’exception, La Farrapona offrira un écrin naturel grandiose pour un nouveau chapitre de cette Vuelta 2025. Les amateurs de cyclisme et de montagne y trouveront un terrain de jeu exceptionnel, où l’effort rejoint la beauté des paysages cantabriques.

