Vuelta 2025 Étape 16 entre côte galicienne et sommets

La Vuelta 2025 : l’étape 16 entre côte galicienne et sommets Poio – Castro de Herville : 167,9 km de défi galicien

Le mardi 9 septembre 2025, la seizième étape de la Vuelta propose un parcours exigeant de 167,9 kilomètres entre Poio et Castro de Herville, avec 3 471 mètres de dénivelé positif répartis sur quatre cols répertoriés. Cette journée galicienne s’annonce comme un véritable test pour les coureurs, mêlant beauté des paysages côtiers et difficultés des reliefs intérieurs.

Un profil technique au cœur de la Galice Distance et dénivelé 167,9 kilomètres avec un dénivelé positif de 3 471 mètres, classant cette étape en moyenne montagne mais avec des difficultés significatives. Horaires prévus Départ fictif : 13h05

Arrivée estimée : 17h17 à une vitesse moyenne de 41 km/h Les quatre ascensions répertoriées Alto de San Antoniño (km 82,9) : 9 km à 4% – Catégorie 3

(km 82,9) : 9 km à 4% – Catégorie 3 Alto de Groba (km 109,8) : 11,3 km à 5,4% – Catégorie 1

(km 109,8) : 11,3 km à 5,4% – Catégorie 1 Alto de Prado (km 144,5) : 4,3 km à 8,9% – Catégorie 2

(km 144,5) : 4,3 km à 8,9% – Catégorie 2 Castro de Herville (km 167,9) : 8,2 km à 5,2% – Catégorie 2 (arrivée)

Etape 16 départ Poio : porte d’entrée maritime de l’étape La commune de Poio, située dans la province de Pontevedra, fait ses grands débuts dans l’histoire de la Vuelta en tant que ville de départ. Cette charmante localité côtière galicienne incarne parfaitement l’authenticité de cette région du nord-ouest de l’Espagne, réputée pour ses traditions anciennes et ses paysages à couper le souffle. Un patrimoine maritime préservé Poio s’étend le long des rías galiciennes, ces bras de mer caractéristiques qui donnent à la côte galicienne son identité si particulière. La ville tire sa richesse de la mer, avec une tradition de pêche et de conchyliculture qui perdure depuis des siècles. Les visiteurs peuvent découvrir son port de plaisance, ses plages tranquilles et son architecture traditionnelle qui témoigne de l’histoire maritime de la région. “Poio nous offre un départ en douceur avec ses paysages marins avant de nous emmener vers les reliefs de l’intérieur galicien” –

Marie Gonzalez, guide touristique locale

Castro de Herville : un sommet chargé d’histoire Mos accueille pour la seconde fois une arrivée de la Vuelta, après l’édition 2021 qui avait déjà révélé le caractère sélectif de la montée vers Castro de Herville. Cette commune de la province de Pontevedra offre un cadre exceptionnel pour cette arrivée au sommet. L’ascension finale : un défi technique L’ascension de Castro de Herville s’étend sur 8,2 kilomètres avec un pourcentage moyen de 5,2%, mais les premières rampes atteignent des gradients de 8,6% qui peuvent s’avérer décisifs pour l’issue de l’étape. Cette montée, bien que relativement courte, présente des passages techniques qui favoriseront les puncheurs et grimpeurs explosifs. Le nom “Castro” fait référence aux anciens villages fortifiés celtes qui caractérisaient cette région avant l’arrivée des Romains. Ces sites archéologiques, appelés castros, témoignent de l’occupation de la Galice par les peuples celtes qui vivaient en altitude dans des villages fortifiés, particulièrement nombreux dans cette partie de l’Espagne.

Les enjeux sportifs de cette seizième étape Une étape favorable aux échappées Le terrain sélectif dès la seconde moitié de course et l’accumulation des ascensions risquent de donner une belle opportunité aux échappées, tandis que la difficulté du tracé pourrait piéger les équipes de leaders. Cette configuration tactique promet une course ouverte et spectaculaire. Pour les grimpeurs L’Alto de Groba, seul col de première catégorie, constituera le premier test sérieux. Ses 11,3 kilomètres à 5,4% permettront aux meilleurs grimpeurs de faire la différence. Pour les puncheurs L’Alto de Prado, avec ses 8,9% de moyenne sur 4,3 kilomètres, favorisera les coureurs explosifs capables d’accélérations brutales. “Cette étape rappelle pourquoi la Vuelta est réputée pour ses arrivées en montagne inattendues et ses retournements de situation” –

Carlos Méndez, ancien coureur professionnel

Le parcours kilomètre par kilomètre Première moitié : de la côte vers l’intérieur Le départ depuis Poio s’effectue dans un cadre idyllique le long de la côte galicienne. Les premiers 70 kilomètres suivent un profil plus doux le long des vallées intérieures de la Galice, permettant au peloton de s’organiser avant les premiers reliefs significatifs. Points de passage remarquables Pontevedra (km 3,7) : traversée de cette ville historique, capitale de province

(km 3,7) : traversée de cette ville historique, capitale de province Tui (km 72,7) : ville frontalière avec le Portugal, riche en patrimoine

(km 72,7) : ville frontalière avec le Portugal, riche en patrimoine Baiona (km 98,5) : port historique où accosta la première caravelle revenue d’Amérique

(km 98,5) : port historique où accosta la première caravelle revenue d’Amérique Sprint intermédiaire (km 136,7) : à Couso, avant les dernières difficultés Seconde moitié : l’enchaînement des difficultés La seconde partie de l’étape se caractérise par un terrain impitoyable avec une succession de climbs, de descentes sinueuses et de rampes courtes mais raides qui useront les organismes. C’est dans cette phase que l’étape se jouera vraiment.

La Galice : une région aux mille facettes Cette région du nord-ouest de l’Espagne se distingue par sa gastronomie savoureuse, avec son excellente viande, ses délicieux fruits de mer et des spécialités comme le poulpe “a feira”, le “lacón con grelos” ou la “tarta de Santiago”. La Vuelta offre l’occasion de découvrir ces richesses culinaires qui accompagnent parfaitement les efforts des coureurs. Patrimoine unesco La Galice abrite plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment la tour d’Hercule, les remparts de Lugo et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec sa vieille ville. Ces monuments témoignent de la richesse historique de la région. Paysages naturels Les merveilles naturelles galiciennes incluent les îles Cíes, les falaises de Vixía Herbeira et des monuments de beauté architecturale comme la Ribeira Sacra, offrant des panoramas exceptionnels aux coureurs et spectateurs. “La Galice nous rappelle que le cyclisme, c’est aussi la découverte de territoires authentiques et préservés” –

Ana Pérez, responsable communication Office de Tourisme de Galice

Conditions météorologiques et logistique La Galice est réputée pour son climat océanique, avec des possibilités de précipitations même en septembre. Les organisateurs et équipes devront s’adapter aux conditions météorologiques qui peuvent considérablement influencer le déroulement de l’étape, particulièrement dans les descentes techniques qui suivent chaque ascension. Points d’attention logistiques Routes étroites dans la montée finale vers Castro de Herville

Gestion du public nombreux attendu sur les pentes de l’arrivée

Possibilité de brouillard en altitude, typique de la météo galicienne

Températures plus fraîches en fin d’étape due à l’altitude

Histoire et anecdotes de l’étape Castro de Herville avait déjà accueilli une arrivée de la Vuelta en 2021, offrant un spectacle mémorable aux amateurs de cyclisme. Cette montée, bien que moins célèbre que d’autres cols espagnols, possède ses propres caractéristiques qui en font un juge de paix redoutable. L’héritage celte de la région Le nom “Castro” évoque l’histoire ancienne de la Galice, région où les peuples celtes ont laissé de nombreuses traces sous forme de villages fortifiés construits en altitude. Ces sites archéologiques, visibles depuis le parcours, rappellent que cette terre a toujours été habitée par des populations montagnardes. “Chaque montée en Galice raconte une histoire millénaire, celle d’une terre de passage et de résistance” –

Dr. Roberto Silva, historien spécialiste de la Galice antique

Une étape qui promet du spectacle Cette seizième étape de la Vuelta 2025 incarne parfaitement l’esprit de la course espagnole : des paysages magnifiques, des difficultés inattendues et un final qui peut tout changer. Entre la douceur maritime de Poio et l’exigence montagnarde de Castro de Herville, les coureurs vivront une journée galicienne authentique qui marquera cette édition 2025.