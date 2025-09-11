Vuelta 2025 Étape 18 Le contre la montre de Valladolid

Un parcours urbain de 27,2 kilomètres qui pourrait redistribuer les cartes du classement général

Ce jeudi 11 septembre, la Vuelta 2025 propose son unique contre-la-montre individuel dans les rues de Valladolid. Cette 18e étape sera un contre-la-montre individuel de 26 kilomètres avec un départ et une arrivée à Valladolid, offrant aux spécialistes de l’exercice solitaire une dernière chance de bouleverser la hiérarchie avant l’arrivée à Madrid.

Un parcours technique au cœur de la capitale castillane

L’étape 18 de la Vuelta 2025 propose un tracé de 27,2 kilomètres entièrement urbain qui serpente à travers Valladolid, capitale historique de Castille-et-León. La rampe de salida Plaza San Pablo donnera le coup d’envoi à 14h12 pour les premiers coureurs, avec une arrivée prévue à 17h30 sur la Meta Valladolid Plaza Zorrilla.

Les points clés du parcours Le tracé emprunte les artères principales de la ville, passant notamment par le stade José Zorrilla, domicile du Real Valladolid, club de Liga, avant de poursuivre leur route vers le quartier de Parquesol. Les coureurs découvriront également le Puente Isabel la Catolica et traverseront différents quartiers emblématiques de cette cité chargée d’histoire.

Plate, avec peu de virages, elle est idéale pour les puristes du contre-la-montre. Ce profil relativement simple avec seulement 140 mètres de dénivelé positif devrait favoriser les rouleurs purs et les spécialistes de la discipline chronométrée. Le parcours sera une copie conforme du contre-la-montre individuel de La Vuelta d’il y a deux ans. À l’époque, Filippo Ganna devançait Remco Evenepoel de 16 secondes.

Valladolid, une ville au riche patrimoine historique

Valladolid est une ville et une commune du nord-ouest de l’Espagne, capitale de la province de Valladolid. Elle est située à la confluence du Pisuerga et de l’Esgueva. Elle compte une population de 297 775 habitants en 2021. Cette cité castillane offre un cadre majestueux pour cette épreuve contre la montre décisive.

Un patrimoine architectural exceptionnel La ville se distingue par un important patrimoine architectural, et notamment de magnifiques édifices religieux et demeures seigneuriales. La province a servi de capitale de la cour castillanne et d’ancienne capitale de l’Empire durant les règnes de l’empereur Charles Quint, et des rois Philippe II et Philippe III, ce qui explique la richesse de son héritage monumental. Parmi les joyaux architecturaux que longeront les coureurs, on peut citer la cathédrale, le collège San Gregorio (siège actuel du musée national de sculpture) ou l’église San Pablo. Le parcours permettra également d’apercevoir l’hôtel de ville, un bâtiment du début du XXe siècle reconnaissable à sa tour de l’horloge.

C’est à Valladolid que s’est joué le genre de tout un peuple, puisque c’est en ces lieux que s’est déroulé la célèbre controverse de Valladolid, au XVIe siècle. Cette dimension historique unique ajoute une profondeur culturelle à cette étape sportive majeure.

Un enjeu capital pour le classement général

Cette 18e étape intervient à un moment crucial de la Vuelta 2025. À la veille d’un contre-la-montre individuelle qui pourrait déjà être décisif, les écarts peuvent considérablement évoluer entre les prétendants au podium final. L’unique exercice chronométré individuel de cette édition 2025 représente une opportunité en or pour les spécialistes de la discipline.

Les favoris de l’exercice Historiquement, ce type de parcours urbain et relativement plat convient parfaitement aux chronométreurs confirmés. Les spécialistes du contre-la-montre auront l’occasion de grappiller de précieuses secondes, voire minutes, sur leurs rivaux moins à l’aise dans cet exercice particulier. Le référent reste la performance de Filippo Ganna qui devançait Remco Evenepoel de 16 secondes lors de la précédente édition sur ce même tracé.

La stratégie sera primordiale : les équipes devront parfaitement reconnaître le parcours, optimiser les positions aérodynamiques et gérer l’effort sur ces 27,2 kilomètres où chaque seconde compte. L’arrivée sera située sur le Passeo Zorrilla, à côté du Campo Grande, un grand parc public au cœur de la ville.

Un dispositif de sécurité exceptionnel

Les autorités de Valladolid ont mis en place des mesures de sécurité particulièrement strictes pour cette étape. 300 agents de la police nationale – en uniforme comme en civil – et 150 gardes civils seront mobilisés sur le parcours de 27 kilomètres. Ce dispositif exceptionnel témoigne de l’importance accordée à cet événement sportif majeur.

Un contexte particulier La Vuelta 2025 a été marquée par des manifestations pro-palestiniennes depuis son départ le 23 août dernier, ce qui explique les précautions renforcées prises par les autorités locales pour garantir le bon déroulement de cette étape cruciale dans les rues de Valladolid.

Valladolid, terre de cyclisme et de tradition sportive

Connue pour son impressionnant patrimoine architectural historique, Valladolid est également une ville moderne et dynamique. Avec le développement de sa stratégie de promotion de la mobilité durable, la ville met en place diverses initiatives permettant de développer et encourager les transports éco-responsables et partagés.

L’accueil du cyclisme professionnel s’inscrit parfaitement dans cette démarche. Biki, le nouveau système de vélopartage de Valladolid, s’intègre parfaitement dans les objectifs de mobilité durable de la ville, créant un lien naturel entre l’événement sportif et les pratiques quotidiennes des habitants.

La province de Valladolid a des équipes professionnelles dans cinq sports : le football, le baseball, le basket-ball, le rugby et le handball. En football, le Real Valladolid est une équipe historique de La Liga. Cette tradition sportive locale offre un contexte favorable à l’accueil de grandes compétitions cyclistes internationales.

L’impact sur la suite de la course

Située à trois jours de l’arrivée finale à Madrid, cette 18e étape pourrait considérablement redessiner la physionomie du classement général. Le seul et unique contre-la-montre individuel de ce Tour d’Espagne sera parfait pour les rouleurs, offrant une ultime opportunité de modifier la hiérarchie avant les dernières étapes de transition.

Les différences chronométriques enregistrées à Valladolid pourraient s’avérer déterminantes pour l’attribution du maillot rouge final. Cette étape représente donc un tournant majeur de la Vuelta 2025, où la stratégie, la préparation technique et la forme physique du moment se conjugueront pour offrir un spectacle de haute volée.

Informations pratiques Date : Jeudi 11 septembre 2025

Jeudi 11 septembre 2025 Distance : 27,2 kilomètres

27,2 kilomètres Dénivelé : 140 mètres positifs

140 mètres positifs Premier départ : 14h12

14h12 Dernière arrivée prévue : 17h30

17h30 Type : Contre-la-montre individuel urbain

Cette 18e étape de la Vuelta 2025 à Valladolid promet d’être un moment clé de cette 80e édition du Tour d’Espagne. Entre patrimoine historique exceptionnel et enjeux sportifs majeurs, cette épreuve contre la montre offre tous les ingrédients d’un spectacle mémorable dans l’une des plus belles villes de Castille-et-León.