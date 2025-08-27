Vuelta 2025 – Étape 5 – CLM par équipe David Gaudu en maillot rouge face au défi du contre-la-montre par équipes

Le rêve continue pour David Gaudu. Après sa victoire spectaculaire sur la 3ᵉ étape et sa prise du maillot rouge hier à Voiron, le coureur breton de la Groupama-FDJ s’apprête à vivre ce mercredi 27 août sa première expérience en tant que leader d’un Grand Tour. Mais l’étape 5, un contre-la-montre par équipes de 24,1 kilomètres autour de Figueres, s’annonce comme le premier véritable test pour sa tunique rouge.

Un rêve devenu réalité pour David Gaudu L’émotion était palpable hier soir à Voiron lorsque David Gaudu a endossé pour la première fois de sa carrière le maillot rouge de leader d’un Grand Tour. “C’est une émotion, c’est sûr. Surtout quand on est en France, dans son pays. Ça reste que la Vuelta, je ne peux même pas imaginer ce que c’est sur le Tour de France, mais c’est vraiment beaucoup d’émotions” , confiait le Breton, visiblement touché par ce moment historique. Cette prise de maillot rouge est l’aboutissement d’un début de Vuelta exceptionnel pour le grimpeur de 28 ans. Après avoir terminé 3ᵉ de la 2ᵉ étape à Limone Piemonte, il a créé la surprise lundi en s’imposant brillamment à Ceres devant Mads Pedersen et Jonas Vingegaard. Un finish époustouflant où sa prise de risques dans les derniers virages, notamment l’ultime courbe négociée par l’intérieur, lui a permis de dépasser tout le groupe de tête. Le symbole d’une renaissance “C’est sûr que c’est très symbolique, je gagne sur la Vuelta en Italie après avoir raté mon Giro, et je vais porter le maillot de leader en France” , soulignait Gaudu. Cette déclaration résume parfaitement la portée de ce moment pour un coureur qui a connu une saison difficile, plombée par les chutes à répétition.

L’étape 5 : un CLM par équipe Ce mercredi, le peloton de la Vuelta découvre enfin le territoire espagnol avec cette 5ᵉ étape, un contre-la-montre par équipes de 24,1 kilomètres autour de Figueres, en Catalogne. Un exercice redoutable qui pourrait bien redistribuer les cartes du classement général dès les premiers kilomètres chronométrés. Le parcours en détail Le départ sera donné depuis le musée Dalí à Figueres, avec la première équipe qui s’élancera à 16h37 et la dernière à 18h05. Le parcours, quasi-plat avec seulement 86 mètres de dénivelé positif, propose un tracé technique qui empruntera d’abord la direction du nord vers Cabanes, puis reviendra vers Figueres par un parcours sinueux passant par Peralada et Vilanova la Muga. Particularité notable : l’arrivée se fera sur une légère montée d’environ 4 %, ce qui pourrait faire la différence entre les équipes dans les derniers hectomètres de l’effort. Pour David Gaudu et sa formation Groupama-FDJ, l’enjeu est énorme. Partir en dernier avec le maillot rouge représente certes un honneur, mais aussi une pression supplémentaire. L’équipe française, sans être spécialisée dans l’exercice chronométré, devra puiser dans ses ressources pour limiter les dégâts face aux formations réputées redoutables contre-la-montre.

Les équipes favorites et les enjeux tactiques Dans cet exercice si particulier qu’est le contre-la-montre par équipes, plusieurs formations sortent du lot et pourraient bien faire mal aux ambitions de David Gaudu. En tête des favoris, l’équipe Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard apparaît comme la principale menace. Avec des coureurs habitués à rouler ensemble comme Vingegaard, Jorgenson et Kelderman, la formation néerlandaise possède la cohésion et la puissance nécessaires pour exceller dans l’exercice. La hiérarchie des favoris Équipes 3 étoiles : UAE Team Emirates et Visma-Lease a Bike s’imposent comme les formations les plus redoutables, capables de creuser des écarts significatifs. Équipes 2 étoiles : Lidl-Trek, Soudal Quick-Step et INEOS Grenadiers devraient également tirer leur épingle du jeu grâce à leurs collectifs expérimentés. Équipes 1 étoile : EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ et Bahrain Victorious devront se contenter de limiter les dégâts dans un exercice qui ne correspond pas forcément à leurs points forts. Pour David Gaudu, la stratégie sera claire : limiter au maximum la perte de temps face aux spécialistes. “Nous avons une équipe forte pour le contre-la-montre. Cela aurait été la même chose sans le maillot : nous poussons, nous faisons de notre mieux et nous verrons après l’arrivée si nous obtenons un bon résultat” , déclarait le Français avec un réalisme teinté d’optimisme.

Un maillot rouge difficile à conserver Soyons réalistes : les chances de David Gaudu de conserver son maillot rouge à l’issue de cette 5ᵉ étape semblent minces. Face à des équipes rompues à l’exercice du contre-la-montre par équipes, la Groupama-FDJ risque de concéder des secondes, voire des minutes précieuses. Jonas Vingegaard, qui ne compte que quelques secondes de retard au classement général, pourrait bien récupérer sa tunique de leader. Les dangers pour le maillot rouge Plusieurs éléments jouent contre Gaudu dans cette étape. D’abord, la Groupama-FDJ n’est pas réputée pour être une équipe de spécialistes du contre-la-montre. Ensuite, partir en dernier avec le maillot rouge ajoute une pression psychologique non négligeable. Enfin, la concurrence est rude avec des formations comme Visma-Lease a Bike ou UAE Team Emirates qui possèdent des coureurs expérimentés dans cet exercice si particulier où la coordination et la puissance collective sont primordiales. Mais David Gaudu l’a bien compris et l’assume pleinement. Son objectif ne sera pas de garder coûte que coûte le maillot rouge, mais plutôt de limiter les dégâts pour rester dans la course au classement général. Avec encore seize étapes au programme après celle-ci, dont plusieurs arrivées au sommet qui devraient mieux lui convenir, le Breton garde toutes ses chances de briller sur cette Vuelta 2025.

L’état d’esprit d’un leader confiant Malgré les difficultés qui l’attendent, David Gaudu aborde cette étape avec sérénité. Le coureur de 28 ans sait pertinemment qu’il ne fait pas partie des favoris pour ce type d’exercice, mais il compte sur l’expérience et la solidarité de son équipe pour traverser cette épreuve dans les meilleures conditions possibles. “On verra si on peut le garder demain, on a bien travaillé le contre-la montre par équipes, mais en tout cas, on a réussi l’objectif de la journée” , expliquait-il hier soir, montrant qu’il garde les pieds sur terre tout en savourant pleinement ce moment unique dans sa carrière. Une équipe mobilisée La Groupama-FDJ peut compter sur des coureurs expérimentés comme Bruno Armirail, qui s’est d’ailleurs illustré hier en tentant une échappée solitaire, ou encore sur la combativité de coureurs comme Clément Champoussin. L’objectif sera de maintenir un rythme soutenu tout au long du parcours pour éviter les chutes de régime qui peuvent coûter très cher dans ce type d’exercice. Cette approche pragmatique témoigne de la maturité de David Gaudu, qui a appris de ses expériences passées et ne veut pas brûler ses cartouches trop tôt dans ce Tour d’Espagne. Porter le maillot rouge, même brièvement, restera un moment inoubliable de sa carrière et une source de motivation supplémentaire pour la suite de la course.

Les enjeux de cette journée particulière Au-delà de l’enjeu personnel de David Gaudu, cette 5ᵉ étape revêt une importance capitale pour l’ensemble du classement général. Les écarts qui se créeront aujourd’hui pourraient avoir des répercussions importantes sur la suite de la course, surtout quand on sait que cette Vuelta 2025 propose pas moins de dix arrivées au sommet. Pour les spécialistes du contre-la-montre comme Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) ou Stefan Küng (Groupama-FDJ), cette étape représente une occasion en or de marquer des points décisifs. Inversement, les purs grimpeurs comme Mikel Landa ou Thomas Pidcock risquent de concéder du temps précieux qu’il leur faudra regagner dans les montagnes. Un retour en Espagne symbolique Cette étape marque également le retour du peloton sur le sol espagnol après quatre journées passées dans les Alpes franco-italiennes. Figueres, ville natale de Salvador Dalí, offre un cadre artistique et culturel unique pour cette première étape chronométrée de la Vuelta 2025. Le départ depuis le musée Dalí ajoute une dimension culturelle à cette journée sportive intense.

Un jour J déterminant David Gaudu s’apprête donc à vivre l’une des journées les plus importantes de sa carrière. Porter le maillot rouge lors d’un contre-la-montre par équipes dans un Grand Tour représente un défi unique, que peu de coureurs français ont eu l’occasion de relever ces dernières années. Qu’il conserve ou non sa tunique de leader à l’issue de cette 5ᵉ étape, le Breton aura marqué cette Vuelta 2025 de son empreinte. Sa victoire à Ceres et sa prise du maillot rouge à Voiron resteront des moments forts de ce début de Tour d’Espagne, témoignant de sa renaissance après une période difficile. Rendez-vous ce mercredi à partir de 16h37 pour vivre en direct ce premier grand tournant de la Vuelta 2025, avec un David Gaudu déterminé à défendre ses couleurs et à écrire une nouvelle page de sa carrière dans les rues catalanes de Figueres.

Infos pratiques – Étape 5 Distance : 24,1 kilomètres Type : Contre-la-montre par équipes Dénivelé positif : 86 mètres Départ : Musée Dalí, Figueres – 16h37 (première équipe) Arrivée : Figueres – 18h30 (dernière équipe) Diffusion : Eurosport à partir de 16h27