VUELTA 2025 ÉTAPE 7 I Horaires I Profil I Résultats I Classement

Written by Oslo• 6h54• Cyclisme, Sport, Vuelta

🚴‍♂️ Vuelta 2025 – Étape 7 Andorre-la-Vieille → Cerler : le marathon pyrénéen de tous les dangers

Vendredi 29 août 2025 – Après la première bataille de haute montagne à Pal, la Vuelta livre sa seconde étape pyrénéenne consécutive avec un parcours d’une redoutable exigence. Cette septième étape entre Andorre-la-Vieille et Cerler s’annonce comme un véritable marathon vertical avec ses 188 kilomètres et près de 5 300 mètres de dénivelé positif. Une journée qui pourrait déjà dessiner les contours de la victoire finale.

📊 Fiche technique de l’étape Distance Dénivelé positif Gradient moyen Nb de côtes 188 km 5 309 m 2,83 % 4 cols Horaires : Départ neutralisé 11h55 – Départ réel 12h17 – Arrivée estimée entre 17h13 et 17h48

🗺️ Analyse détaillée du parcours de l’étape 7 Le départ andorran et la longue neutralisation Une particularité marque cette étape : un départ neutralisé exceptionnellement long depuis Andorre-la-Vieille jusqu’à la frontière espagnole. Les coureurs ne prendront véritablement le départ officiel qu’après avoir traversé le tunnel et regagné le territoire espagnol, soit après plusieurs kilomètres de transfert. Cette neutralisation prolongée permettra au peloton de se rassembler avant d’affronter l’une des journées les plus redoutables de cette Vuelta 2025. Port del Cantó : le géant précoce (Hors Catégorie) Dès le kilomètre 13, les coureurs s’attaqueront au mastodonte de cette étape : le Port del Cantó depuis Adrall. Avec ses 24,7 kilomètres pour 1 082 mètres de dénivelé à 4,4 % de moyenne, cette ascension hors catégorie constitue l’épreuve de vérité précoce. Le profil se décompose en trois sections distinctes : les premiers 5,9 kilomètres très exigeants à 7,9 %, suivis de 8 kilomètres plus réguliers, puis une section finale redoutable de 3,8 kilomètres à 6,8 % jusqu’au Mirador de la Creu de Gulls. Cette montée autoroute, moins technique que spectaculaire, favorisera les échappées ambitieuses et pourrait déjà écrémer le peloton. La traversée catalane et les cols intermédiaires Après la descente du Cantó, le parcours traverse la Catalogne via La Pobla de Segur avec une succession de tunnels éclairés. Deux cols de deuxième catégorie jalonnent cette partie médiane : la Creu de Perves depuis Senterada (5,7 km à 6,3 %) puis le Coll de L’Espina depuis Noales (7,1 km à 5,5 %). Ces ascensions, loin d’être anodines, useront les organismes et sélectionneront les échappés avant l’entrée en Aragon et la montée finale vers Cerler.

🏔️ Cerler : l’ascension finale de première catégorie La montée vers Cerler depuis Benasque représente l’apothéose de cette étape marathon. Longue de 12,1 kilomètres pour 707 mètres de dénivelé à 5,8 % de moyenne, cette ascension de première catégorie se révèle particulièrement vicieuse par sa structure en trois parties distinctes. Première section : l’attaque dans les prairies Les premiers 3,9 kilomètres traversent prairies et petits villages à un pourcentage impitoyable de 9,2 %. Cette rampe d’entrée constitue un piège redoutable pour les coureurs ayant déjà 170 kilomètres dans les jambes. Deuxième section : les lacets forestiers Après une brève descente, la route se cabre à nouveau sur 2,7 kilomètres à 9,8 % à travers les lacets boisés. Cette section technique favorisera les grimpeurs purs capables d’exploser le rythme dans les épingles. Section finale : l’épreuve de vérité Les derniers 3 kilomètres à 7 % précèdent un dernier kilomètre plus clément, laissant place aux stratégies finales et aux derniers coups d’éclat. Cette configuration atypique pourrait favoriser les attaquants de loin plutôt que les finisseurs habituels des arrivées au sommet. 🎯 Point clé : Cerler-Ampriu retrouve la Vuelta après 18 ans d’absence. Cette station aragonaise avait accueilli la course 12 fois entre 1987 et 2007.

⚡ Enjeux tactiques et scénarios L’échappée, grande favorite Avec 5 300 mètres de dénivelé répartis sur 188 kilomètres, cette étape semble taillée pour une échappée victorieuse. La longueur du Port del Cantó en début d’étape favorisera la formation d’un groupe de fuyards étoffé, d’autant que les équipes de sprinters n’auront aucun intérêt à contrôler sur ce terrain montagneux. Les coureurs en retard au classement général, comme Ben O’Connor ou Mikel Landa, pourraient se montrer particulièrement offensifs pour récupérer du temps. Les favoris en mode gestion Après l’explication de la veille à Pal, les leaders du classement général privilégieront probablement une course de surveillance mutuelle. Cette étape, malgré son dénivelé colossal, arrive peut-être trop tôt dans la course pour voir des écarts significatifs entre les purs grimpeurs. Torstein Traeen, nouveau maillot rouge, bénéficiera du travail de ses équipiers de Bahrain Victorious pour contrôler les attaques des poursuivants. Les conditions météorologiques, facteur clé Les prévisions annoncent des températures contrastées : plus de 25°C au départ pour descendre à 10°C en altitude. Cette amplitude thermique, combinée aux risques de pluie sur certaines sections, compliquera la gestion de l’équipement et de l’alimentation. Les descentes techniques pourraient devenir périlleuses en cas d’intempéries.

🏆 Les hommes à suivre Statut Coureur Profil ★★★ Lorenzo Fortunato Le grimpeur italien d’Astana pourrait profiter de sa liberté tactique pour aller chercher une victoire d’étape spectaculaire depuis l’échappée. ★★★ Marc Soler L’Espagnol d’UAE connaît parfaitement ces routes pyrénéennes et dispose de la puissance nécessaire pour faire la différence dans les longs cols. ★★ Jonas Vingegaard Le double vainqueur du Tour pourrait tester ses rivaux dans la montée finale, même si la tactique privilégiera probablement l’attente. ★★ Santiago Buitrago Résident andorran, le Colombien connaît parfaitement le terrain et pourrait créer la surprise depuis l’échappée matinale. ★ Bruno Armirail Deuxième du général, le Français d’AG2R pourrait tenter un coup tactique pour récupérer le maillot rouge de son coéquipier d’échappée.

📚 Historique et patrimoine Cerler, une station aux racines profondes Située dans les Pyrénées aragonaises, Cerler allie un centre médiéval parfaitement conservé à des infrastructures modernes quelque peu anachroniques. Cette station de ski, la plus haute d’Aragon, avait disparu du calendrier de la Vuelta depuis 2007 après avoir été un passage obligé entre 1987 et cette date. Son retour marque la renaissance de l’intérêt de la course espagnole pour les Pyrénées aragonaises, longtemps délaissées au profit des Asturies et de la Galice. Le défi du dénivelé extrême Avec 5 309 mètres de dénivelé positif, cette étape frôle le record de l’étape reine de cette Vuelta 2025, qui culmine à seulement 16 mètres supplémentaires. Cette proximité statistique illustre l’exigence exceptionnelle de cette septième journée, qui pourrait se révéler plus sélective qu’attendu malgré l’absence d’un col hors catégorie en fin de parcours. 💡 Le saviez-vous ? Cerler tire son nom de “Cer” (sommet) et “ler” (lieu élevé) en langue aragonaise ancienne, témoignant de sa situation géographique exceptionnelle à 1 540 mètres d’altitude.

📈 Impact attendu sur le classement général Cette deuxième étape de montagne consécutive arrive dans un moment charnière de la course. Après les premiers écarts creusés à Pal, les coureurs abordent Cerler avec des jambes déjà sollicitées et des écarts naissants au classement général. La configuration de cette étape, avec ses difficultés réparties sur l’intégralité du parcours, pourrait surprendre et rebattre les cartes de la hiérarchie établie. Torstein Traeen à l’épreuve du feu Le nouveau leader norvégien de Bahrain Victorious vivra son premier grand test en maillot rouge. Sa capacité à gérer la pression et les attaques répétées de ses poursuivants directs, notamment Bruno Armirail (à 31”) et Lorenzo Fortunato (à 1’01”), déterminera sa crédibilité pour les semaines à venir. L’équipe bahreïnie devra montrer sa capacité à protéger son atout dans un terrain particulièrement exposé. Les outsiders à l’affût Jonas Vingegaard, relégué à 2’33” après sa prudence de la veille, pourrait hausser le rythme pour tester la résistance du groupe de tête. Sa connaissance des grands tours et sa science tactique font de lui l’homme le plus dangereux pour les échappés comme pour les leaders actuels. João Almeida et Giulio Ciccone, également en embuscade, disposent des qualités nécessaires pour briller sur ce terrain de prédilection.

📺 Informations pratiques Chaîne Horaires Couverture Eurosport 1 / Max 14h45 – 17h30 Direct intégral de la fin d’étape La Vuelta Live 12h17 – 18h00 Couverture complète en streaming 🌡️ Conditions météo : 25°C au départ, 10°C à l’arrivée – Risques d’averses isolées

⏰ Premiers coureurs attendus : entre 17h13 et 17h48 selon l’allure moyenne

🏁 Le verdict attendu Cette septième étape s’annonce comme l’une des plus exigeantes de cette Vuelta 2025. Entre marathon pyrénéen et test de vérité pour les favoris, elle pourrait redistribuer les cartes du classement général ou au contraire confirmer la hiérarchie établie à Pal. Une chose est certaine : les 188 kilomètres et 5 309 mètres de dénivelé positif ne laisseront personne indifférent. Les Pyrénées aragonaises retrouvent leurs lettres de noblesse avec un final à Cerler qui promet des étincelles dans l’univers feutré des stations de ski hors saison.