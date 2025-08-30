VUELTA 2025 ÉTAPE 8 I Horaires I Profil I Résultats I Classement

Samedi 30 août 2025 – Après les ascensions pyrénéennes des derniers jours, la Vuelta 2025 offre enfin une opportunité aux sprinteurs avec l’étape 8. Ce parcours de 163,5 kilomètres entre Monzón Templario et Saragosse traverse les vastes plaines d’Aragon, promettant un final en ligne droite dans la quatrième ville d’Espagne. Une étape de transition cruciale avant le retour des difficultés montagneuses.

Le parcours : traversée des plaines aragonaises L’étape 8 de la Vuelta 2025 marque une transition spectaculaire dans le profil de la course. Après les cols pyrénéens qui ont secoué le peloton, les coureurs découvrent un terrain radicalement différent avec cette traversée des plaines d’Aragon. Le départ sera donné à 13h40 depuis Monzón Templario, petite ville historique dominée par son château templier, pour une arrivée prévue vers 17h20 dans les rues de Saragosse. Le profil de l’étape présente 1 236 mètres de dénivelé positif répartis sur 163,5 kilomètres, soit une moyenne qui reste accessible aux sprinteurs. Ce dénivelé provient principalement du terrain vallonné caractéristique de cette région située au sud des Pyrénées, sans véritable difficulté classée. Les organisateurs n’ont d’ailleurs prévu aucun point de montagne (KOM) sur ce parcours, confirmant son statut d’étape de plaine. Les points clés du parcours Départ (km 0) : Monzón Templario – Ville templière au patrimoine remarquable

: Monzón Templario – Ville templière au patrimoine remarquable Km 60 : Passage par Huesca – Capitale provinciale et point de bascule du parcours

: Passage par Huesca – Capitale provinciale et point de bascule du parcours Km 121 : Sprint intermédiaire à Peñaflor – Première confrontation entre sprinteurs

: Sprint intermédiaire à Peñaflor – Première confrontation entre sprinteurs Km 140 : Entrée dans l’agglomération de Saragosse

: Entrée dans l’agglomération de Saragosse Derniers 23,4 km : Circuit local dans Saragosse avec passage devant la ligne d’arrivée

Monzón Templario : sur les traces des chevaliers La ville de départ mérite qu’on s’y attarde. Monzón Templario, capitale du Cinca Medio dans la province de Huesca, tire son nom de son prestigieux château templier. Cette forteresse, initialement construite par les Musulmans au Xe siècle, fut transformée en quartier général des Templiers d’Aragon. C’est entre ces murs que le futur roi Jacques Ier d’Aragon reçut son éducation, marquant l’histoire de la reconquête chrétienne. Aujourd’hui, le château abrite un Centre d’interprétation templier qui permet de découvrir cette page fascinante de l’histoire médiévale. La ville conserve également la mémoire de Joaquín Costa, figure centrale du régénérationnisme espagnol, dont la maison familiale a été transformée en musée. Parmi les monuments remarquables, la co-cathédrale Sainte-Marie et la Casa Pano témoignent de la richesse architecturale locale. Il s’agit de la deuxième visite de la Vuelta à Monzón, après une première étape en 1977. La ville offre également de nombreux itinéraires naturels praticables en VTT, s’inscrivant parfaitement dans cette philosophie de cyclisme de montagne qui caractérise les Pyrénées aragonaises.

Stratégie de course : le piège du vent Si cette étape semble a priori favorable aux sprinteurs, elle recèle plusieurs pièges tactiques qui pourraient bouleverser le scénario attendu. Le facteur vent représente la principale inconnue de cette journée. Les vastes plaines aragonaises offrent peu d’abri naturel, exposant le peloton aux caprices météorologiques. Les prévisions suggèrent des vents de nord-ouest qui évolueront au fil du parcours. Dans les 60 premiers kilomètres jusqu’à Huesca, les coureurs affronteront un vent de face défavorable aux échappées. Mais c’est après le virage vers le sud-ouest, en direction de la vallée du Gallego, que la situation pourrait devenir explosive. Le vent latéral puis de trois-quarts arrière dans les 40 derniers kilomètres pourrait provoquer des bordures redoutables. Zones à risque pour les échelons Km 60 à 100 : Traversée de la vallée du Gallego avec vent latéral

: Traversée de la vallée du Gallego avec vent latéral Km 100 à 135 : Section la plus exposée avec vent de trois-quarts arrière

: Section la plus exposée avec vent de trois-quarts arrière Km 135 à 140 : Zone critique avant l’entrée dans Saragosse L’expérience de 2023, lorsque Sebastián Molano s’était imposé au sprint devant Kaden Groves et Boy Van Poppel, pourrait se répéter. Mais les équipes de sprinteurs devront rester vigilantes pour éviter le piège des bordures qui pourrait éliminer leurs leaders avant même l’arrivée.

Les favoris : bataille royale attendue Cette étape représente l’une des dernières occasions pour les sprinteurs de s’illustrer dans cette Vuelta 2025, avant la longue série d’étapes de montagne qui caractérise la suite du parcours jusqu’à Madrid. Les équipes de vitesse ont donc tout intérêt à contrôler fermement cette journée. Jasper Philipsen : le favori logique Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) part naturellement favori. Le Belge, vainqueur de l’étape inaugurale et porteur du maillot rouge, a montré quelques signes de faiblesse depuis, mais peut compter sur l’un des meilleurs trains de la course. Son leadout, avec des hommes comme Mathieu van der Poel en soutien, constitue un atout majeur pour négocier les derniers kilomètres. Mads Pedersen : l’expérience danoise Le champion du monde 2019 Mads Pedersen (Lidl-Trek) représente le principal rival du Belge. Le Danois a déjà mobilisé son équipe sur les étapes de plaine précédentes sans succès, mais l’expérience acquise pourrait porter ses fruits à Saragosse. Sa capacité à gérer les situations compliquées et son punch final en font un candidat crédible à la victoire. Les outsiders à surveiller Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) – Le Britannique en grande forme

(Israel-Premier Tech) – Le Britannique en grande forme Ben Turner (INEOS Grenadiers) – Déjà vainqueur d’étape sur ce Tour

(INEOS Grenadiers) – Déjà vainqueur d’étape sur ce Tour Elia Viviani – L’expérience italienne au service de la vitesse

– L’expérience italienne au service de la vitesse Juan Sebastián Molano – Le défenseur du titre 2023

Saragosse : capitale aragonaise et terre de cyclisme Saragosse, quatrième ville d’Espagne avec plus de 700 000 habitants, accueille la Vuelta avec l’expérience d’une cité habituée aux grands événements sportifs. Située stratégiquement à mi-chemin entre Madrid et Barcelone, la capitale aragonaise a toujours occupé une place particulière dans l’histoire du Tour d’Espagne. Après Madrid, aucune autre ville n’a accueilli autant d’étapes de la Vuelta. L’histoire moderne de Saragosse s’est construite autour de l’industrie automobile, avec notamment l’usine Opel qui constitue le fleuron industriel local. Cette croissance économique, initiée sous le régime franquiste comme centre de développement, s’est poursuivie jusqu’à la crise de 2008, doublant la population en moins d’un demi-siècle. Le circuit final : 23,4 kilomètres de spectacle L’arrivée se déroulera après un circuit local de 23,4 kilomètres dans les rues de Saragosse. Ce parcours urbain, avec un passage devant la ligne d’arrivée avant le tour final, permettra au public aragonais de voir passer plusieurs fois le peloton. Les derniers kilomètres emprunteront le Paseo María Agustín, avenue large et rectiligne idéale pour un sprint massif. Données pratiques de l’étape Distance totale : 163,5 km

: 163,5 km Dénivelé positif : 1 236 m

: 1 236 m Départ fictif : 13h40 (heure locale)

: 13h40 (heure locale) Arrivée prévue : 17h20 (heure locale)

: 17h20 (heure locale) Type de terrain : Plaine avec terrain vallonné

: Plaine avec terrain vallonné Points KOM : Aucun

Enjeux et perspectives pour la suite Cette étape 8 représente bien plus qu’une simple journée de transition dans l’économie générale de la Vuelta 2025. Pour les sprinteurs, c’est la dernière occasion de briller avant une série d’étapes montagneuses qui s’étendra pratiquement jusqu’à l’arrivée à Madrid. L’étape suivante vers Sierra de Cazorla remettra immédiatement les grimpeurs au premier plan. Pour les favoris du classement général, cette journée offre une opportunité de récupération relative après les efforts pyrénéens. Cependant, le risque d’échelons impose une vigilance constante, particulièrement aux équipes dont les leaders ne bénéficient pas d’un entourage suffisant pour faire face aux bordures. Impact sur la course au maillot rouge Si le classement général ne devrait pas connaître de bouleversements majeurs, cette étape pourrait influencer la hiérarchie par petites touches. Les bonifications (10, 6 et 4 secondes) à l’arrivée et au sprint intermédiaire de Peñaflor représentent des enjeux non négligeables pour les coureurs séparés par quelques secondes au général. L’expérience montre également que les journées supposées tranquilles peuvent réserver des surprises. La combinaison entre terrain exposé, vent potentiel et enjeu limité pour les favoris du général pourrait créer les conditions d’une course plus animée que prévu, particulièrement si une échappée matinale parvient à creuser un écart significatif.

Rendez-vous à 17h20 pour le verdict Entre stratégie de course, gestion du vent et bataille finale, cette étape 8 promet d’offrir le spectacle d’un sprint massif dans les rues de Saragosse. Une journée qui pourrait bien marquer l’une des dernières joies des équipes de sprinteurs avant les difficultés à venir.