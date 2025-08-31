VUELTA 2025 ÉTAPE 9 I Horaires I Profil I Résultats I Classement

Written by Oslo• 9h39• Cyclisme, Sport, Vuelta

🚴‍♂️ Vuelta 2025 – Étape 9 Alfaro → Estación de esquí de Valdezcaray

Dimanche 31 août 2025 • 195,5 km • 3 311 m de dénivelé Un parcours trompeur vers les hauteurs riojanes

⏰ Horaires de l’étape :

• Départ neutralisé : 12h20 (Alfaro)

• Arrivée estimée : 17h15-17h45 (Valdezcaray)

• Diffusion TV : Eurosport 1 et HBO Max dès 14h45 Le tracé : un “plat espagnol” jusqu’aux portes de la montagne La première semaine de la Vuelta 2025 se clôture par une étape au profil délicat, menant les coureurs d’Alfaro vers les pentes de la station de ski de Valdezcaray en Rioja. Sur le papier, cette neuvième étape semble accessible avec ses 195,5 kilomètres et une seule difficulté majeure répertoriée. Mais attention aux apparences : les organisateurs ont concocté un parcours sournois avec plus de 3 300 mètres de dénivelé positif, loin de la tranquille balade qu’elle pourrait sembler être. Le départ sera donné depuis Alfaro, petite ville de La Rioja qui accueille pour la première fois la Vuelta dans son histoire. Cette cité historique, fondée en 179 avant J.-C. par Tiberius Sempronius Gracchus, est aujourd’hui réputée pour ses vins et sa collégiale du XVIe siècle, remarquable pour ses 700 cigognes nichant sur ses toits. Le parcours emprunte d’abord la vallée de l’Èbre avant de s’orienter vers l’ouest à travers les collines de La Rioja. Les coureurs traverseront plusieurs localités emblématiques comme Arnedo, Nájera et Santo Domingo de la Calzada, ville-étape du chemin de Compostelle où sera jugé le sprint intermédiaire (km 166,1). C’est là que le parcours bifurque vers la vallée de l’Oja pour aborder la montée finale. Point clé Distance restante Altitude Départ Alfaro 195,5 km 298 m Sprint Santo Domingo 29,4 km 638 m Ezcaray (base montée) 16,5 km 860 m Arrivée Valdezcaray 0 km 1 523 m

Valdezcaray : une montée en trompe-l’œil L’ascension finale vers la station de ski de Valdezcaray s’étend sur 13,2 kilomètres avec une pente moyenne de 5%, mais ce chiffre cache une répartition inégale des difficultés. Les organisateurs ont classé cette montée en 1ère catégorie, bien qu’elle soit considérée comme l’une des moins sélectives de cette catégorie. 📊 Profil détaillé de la montée finale 🔥 Premier secteur (km 0-4) : le piège

Les premiers 3,5 kilomètres constituent la partie la plus exigeante avec des pourcentages oscillant entre 7 et 7,5%. C’est ici que se situent les passages les plus raides, avec des pointes à 12% juste après le premier kilomètre. Les coureurs qui souhaitent faire la différence devront attaquer dans cette section. ⚖️ Secteur intermédiaire (km 4-8) : l’équilibre

La pente se stabilise autour de 6% sur la première moitié de l’ascension, permettant aux coureurs de trouver leur rythme sans pour autant relâcher l’effort. 💨 Final (km 8-13,2) : la détente

Paradoxalement, les derniers 4 000 mètres s’adoucissent considérablement avec seulement 2 à 3% de pente moyenne. Cette configuration particulière rend les attaques tardives peu payantes et privilégie les mouvements précoces. 📚 Histoire de Valdezcaray sur la Vuelta :

Septième arrivée à Valdezcaray depuis 1988. Anciens vainqueurs : Simon Clarke (2012), Tony Rominger (1994), Fabio Parra (1991), Jean-François Bernard (1990), Pedro Delgado (1989), Sean Kelly (1988). Entre 1989 et 1991, la montagne accueillait un contre-la-montre individuel. L’ascension finale vers la station de ski de Valdezcaray s’étend sur 13,2 kilomètres avec une pente moyenne de 5%, mais ce chiffre cache une répartition inégale des difficultés. Les organisateurs ont classé cette montée en 1ère catégorie, bien qu’elle soit considérée comme l’une des moins sélectives de cette catégorie.

Les enjeux tactiques et les favoris 🚀 Échappée ou peloton groupé ? Cette étape 9 crie “échappée” aux observateurs avertis. Le profil général, malgré son dénivelé conséquent, ne présente aucune difficulté majeure avant les 13 derniers kilomètres. Cette configuration idéale permettra à un groupe de baroudeurs motivés de prendre le large dès les premiers kilomètres, d’autant que les équipes des sprinteurs n’auront aucune raison de contrôler après la journée d’hier à Saragosse. 🎲 Les difficultés cachées du parcours : Montée de Sorzano (km 121,2) : 1,9 km à 5%

(km 121,2) : 1,9 km à 5% Montée de Daroca de Rioja (km 129,2) : 2,8 km à 4,5% Ces montées non répertoriées pourraient surprendre les moins attentifs et favoriser la formation d’une échappée solide. ⭐ Les favoris de l’étape Catégorie Coureurs Analyse ⭐⭐⭐ Jonas Vingegaard, João Almeida, David Gaudu Les purs grimpeurs capables de faire la différence même sur cette montée modeste ⭐⭐ Antonio Tiberi, Egan Bernal, Giulio Ciccone, Jai Hindley Profil parfait pour ces grimpeurs-rouleurs polyvalents ⭐ Juan Ayuso, Ben O’Connor, Aleksandr Vlasov, Mikel Landa L’outsider principal reste Juan Ayuso, désormais libre de ses mouvements 🦅 L’épée de Damoclès Juan Ayuso :

Après sa défaillance sur l’étape 6 et sa brillante rédemption à Cerler, l’Espagnol d’UAE Emirates-XRG se retrouve dans une position particulière. Avec plus de 10 minutes de retard au général, il dispose d’une liberté totale pour attaquer. Sa présence dans une échappée transformerait automatiquement celle-ci en favori principal, créant un véritable casse-tête tactique pour les équipes de favoris.

Le classement général Vuelta 2025 après l’étape 8 Avant d’aborder cette neuvième étape, le classement général de ce Tour d’Espagne 2025 reste serré entre les principaux prétendants. Le Norvégien Torstein Træen (Bahrain Victorious) continue de porter le maillot rouge conquis lors de la 6e étape à Pal, en Andorre. Position Coureur Équipe Temps/Écart 1er 🔴 Torstein Træen Bahrain Victorious Leader 2e Bruno Armirail Decathlon AG2R La Mondiale + 0’31” 3e Lorenzo Fortunato Astana Qazaqstan Team + 1’45” 4e João Almeida UAE Team Emirates-XRG + 2’15” 5e Jonas Vingegaard Visma-lease a bike + 2’33” 6e Giulio Ciccone Lidl-Trek + 2’45” 7e Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe + 2’52” 8e Sepp Kuss Visma-lease a bike + 3’08” 9e Antonio Tiberi Bahrain Victorious + 3’15” 10e Egan Bernal Ineos Grenadiers + 3’21” 🎭 Les autres maillots distinctifs : 🟢 Maillot vert (points) : Mads Pedersen (Lidl-Trek) – Le Danois consolide sa position après sa tactique payante à Cerler

Mads Pedersen (Lidl-Trek) – Le Danois consolide sa position après sa tactique payante à Cerler 🔵 Maillot à pois (montagne) : Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) – L’Australien renforce son avance après son passage au Coll de l’Espina

Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) – L’Australien renforce son avance après son passage au Coll de l’Espina ⚪ Maillot blanc (jeune) : João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) – Le Portugais de 26 ans reste le meilleur jeune

Les moments clés à surveiller ⚡ La bataille des échappés Dès les premiers kilomètres depuis Alfaro, une bataille s’engagera pour intégrer l’échappée du jour. Les équipes d’UAE Emirates-XRG pourraient tenter de placer Juan Ayuso, désormais libéré de toute contrainte au classement général avec ses 10 minutes de retard. Sa seule présence transformerait immédiatement l’échappée en favorite principale. 🎯 Les candidats à l’échappée : Les baroudeurs classiques : coureurs en quête d’une victoire d’étape sans prétention au général

coureurs en quête d’une victoire d’étape sans prétention au général Les grimpeurs déclassés : notamment Juan Ayuso s’il décide de tenter sa chance

notamment Juan Ayuso s’il décide de tenter sa chance Les chasseurs de points : pour les classements annexes de la montagne et des points 🎲 Le dilemme tactique du peloton Les équipes de favoris se trouvent face à un dilemme classique. D’un côté, cette étape ne semble pas assez sélective pour justifier une bataille entre les prétendants au général. De l’autre, laisser partir une échappée avec des éléments dangereux pourrait s’avérer coûteux, surtout avec la journée de repos prévue lundi. La configuration particulière de l’ascension finale, avec ses difficultés concentrées dans les premiers kilomètres, ne favorise pas les attaques spectaculaires entre favoris. Torstein Træen et ses poursuivants devraient donc arriver groupés, sauf surprise tactique majeure.

L’impact sur le classement général 🔴 Træen, un maillot rouge solide mais fragile Le Norvégien de 30 ans vit un rêve éveillé depuis sa prise de pouvoir à Pal. Avec seulement 31 secondes d’avance sur Bruno Armirail et 2’33” sur Jonas Vingegaard, son avance reste mince face aux monuments du cyclisme qui le suivent au général. Cette étape représente une opportunité de consolider sa position avant la journée de repos, même si le profil ne semble pas propice aux grands écarts. 🏹 Les menaces pour Træen : Bruno Armirail : à 31″, le Français reste en embuscade et pourrait profiter d’une journée d’échappée

à 31″, le Français reste en embuscade et pourrait profiter d’une journée d’échappée Jonas Vingegaard : le double vainqueur du Tour surveille et attend son heure

le double vainqueur du Tour surveille et attend son heure João Almeida : l’ancien maillot rose du Giro reste en position de force 🎪 Les seconds rôles en quête de rachat Plusieurs favoris ont déjà montré des failles dans cette première semaine. David Gaudu (15e général) traverse une période difficile et pourrait tenter un coup d’éclat pour relancer ses ambitions. Mikel Landa, expérimenté dans ce type de configuration, reste un outsider dangereux pour une victoire d’étape depuis une échappée. Situation Coureur Stratégie probable Défenseur Torstein Træen Surveillance passive, économiser les forces Chasseur proche Bruno Armirail Opportunisme selon la composition de l’échappée Favori patient Jonas Vingegaard Attendre les vraies montagnes de la semaine prochaine Libéré Juan Ayuso Recherche d’une seconde victoire d’étape consécutive

Les enjeux de la fin de première semaine 🔄 Avant la journée de repos Cette neuvième étape revêt une importance particulière car elle précède la première journée de repos de la Vuelta 2025, prévue lundi 1er septembre. Les équipes souhaitent aborder cette pause dans les meilleures conditions possibles, tant physiques que morales. Pour certains coureurs, c’est l’occasion de corriger une première semaine décevante. Pour d’autres, comme Juan Ayuso après sa victoire de vendredi à Cerler, il s’agit de confirmer le retour en forme. Les directeurs sportifs devront également peser le pour et le contre entre économiser les forces et saisir une dernière opportunité avant les montagnes basques et asturiennes de la deuxième semaine. 📅 Calendrier après l’étape 9 : Lundi 1er septembre : Journée de repos

Journée de repos Mardi 2 septembre : Étape 10 vers El Ferial Larra Belagua (haute montagne)

Étape 10 vers El Ferial Larra Belagua (haute montagne) Mercredi 3 septembre : Étape 11, contre-la-montre individuel à Bilbao 🎨 L’art de gérer une étape transitoire Valdezcaray incarne parfaitement ces étapes hybrides qui font le sel des grands tours. Ni vraiment plate, ni authentiquement montagne, elle oblige les équipes à des calculs complexes. Les formations d’escapades y voient une aubaine, les sprinteurs une journée de souffrance, et les grimpeurs une répétition générale avant les vraies difficultés. 💭 Citation du jour :

“Cette montée de Valdezcaray n’est pas assez sélective pour voir les leaders se faire la guerre” – analyse du profil par les spécialistes cyclistes.

Focus sur Alfaro et Valdezcaray 🏛️ Alfaro, une première historique La ville de départ mérite qu’on s’y attarde. Alfaro, située dans l’est de La Rioja, vit un moment historique en accueillant pour la première fois la Vuelta. Cette cité de 9 000 habitants, traversée par l’Èbre, est surtout connue pour sa production viticole et sa collégiale baroque, l’un des plus grands édifices religieux de La Rioja. Son histoire remonte à l’Antiquité romaine, et la ville a connu son apogée aux XVIIe et XVIIIe siècles grâce au commerce du vin. Aujourd’hui, elle accueille ce dimanche le peloton de la Vuelta dans un cadre authentique de l’Espagne viticole. 🎿 Valdezcaray, station refuge des Basques À l’arrivée, la station de ski de Valdezcaray présente un visage bien différent. Construite dans les années 1970, elle constitue la station la plus proche pour les habitants de La Rioja, du Pays basque et d’une grande partie de la Navarre. Cette popularité explique sa capacité financière à accueillir régulièrement la Vuelta, malgré une ascension jugée peu sélective par les puristes. 🏔️ Caractéristiques de la station : Altitude : 1 523 mètres

1 523 mètres Création : Années 1970

Années 1970 Particularité : Accès par l’une des routes les plus douces vers une station de ski

Accès par l’une des routes les plus douces vers une station de ski Rayonnement : Station de référence pour le nord de l’Espagne

Analyse technique et météorologique 🌤️ Conditions attendues Les conditions météorologiques promettent d’être clémentes pour cette fin d’août dans La Rioja. Les températures estivales et l’absence de précipitations annoncées devraient permettre un déroulement normal de l’étape, sans les complications climatiques qui ont parfois marqué les étapes précédentes dans les Pyrénées. 🔧 Les aspects techniques Cette étape 9 présente plusieurs défis techniques souvent sous-estimés. Le “plat espagnol” n’en est pas vraiment un, avec ces 3 311 mètres de dénivelé qui s’accumulent insidieusement. Les coureurs devront gérer leur effort sur près de 200 kilomètres avant d’aborder la montée finale, où la gestion du braquet et du rythme sera cruciale dans les premiers kilomètres les plus raides. 🎲 Les pièges du parcours : Faux plat montant permanent : usure progressive des organismes

usure progressive des organismes Vent de face possible : dans les grandes plaines avant Santo Domingo

dans les grandes plaines avant Santo Domingo Montée finale sournoise : début piégeur, fin décevante pour les attaquants

Pronostic et scénarios probables 🎪 Scénario 1 : La victoire d’échappée classique Probabilité : 75%

Un groupe de 8 à 15 coureurs se forme dans les 30 premiers kilomètres. Sans Juan Ayuso ni coureur dangereux au général, le peloton laisse filer avec un contrôle minimal. La victoire se joue dans la montée finale entre puncheurs et grimpeurs légers, avec un avantage aux coureurs capables d’anticiper dans les premiers kilomètres raides. 🌪️ Scénario 2 : L’échappée royale avec Ayuso Probabilité : 20%

Juan Ayuso intègre l’échappée, forçant les équipes de favoris à un dilemme. Soit elles laissent filer et l’Espagnol s’impose logiquement au sommet, soit elles organisent une poursuite qui pourrait déboucher sur une arrivée au sprint entre favoris. 🚀 Scénario 3 : La surprise du peloton groupé Probabilité : 5%

Contrôle total du peloton et arrivée groupée des favoris. Dans ce cas improbable, les derniers mètres à faible pourcentage favoriseraient les puncheurs comme Giulio Ciccone ou Antonio Tiberi. 🏆 Notre pronostic final Vainqueur pressenti : Victoire d’échappée

Maillot rouge : Torstein Træen conserve

Enjeu principal : Dernière cartouche avant la montagne pour certains coureurs

Regard vers la suite de la Vuelta Cette neuvième étape clôture une première semaine riche en enseignements pour la Vuelta 2025. Le maillot rouge de Torstein Træen, conquis quelque peu par surprise, va maintenant être mis à l’épreuve des véritables montagnes qui constituent la colonne vertébrale de cette édition. Cette neuvième étape clôture une première semaine riche en enseignements pour la Vuelta 2025. Le maillot rouge de Torstein Træen, conquis quelque peu par surprise, va maintenant être mis à l’épreuve des véritables montagnes qui constituent la colonne vertébrale de cette édition. La deuxième semaine s’annonce décisive avec le retour vers les montagnes basques et asturiennes. L’étape 10 vers El Ferial Larra Belagua promet déjà un tout autre niveau de difficulté, suivi du contre-la-montre de Bilbao qui pourrait rebattre les cartes du classement général. 🗓️ Les rendez-vous cruciaux à venir : Étape 10 (2 septembre) : Haute montagne vers Larra Belagua

Haute montagne vers Larra Belagua Étape 11 (3 septembre) : Contre-la-montre individuel à Bilbao

Contre-la-montre individuel à Bilbao Étape 13 (5 septembre) : L’Angliru, mythique ascension asturienne

L’Angliru, mythique ascension asturienne Étape 14 (6 septembre) : Lagos de Somiedo, autre sommet asturien 🎯 Les enseignements de cette première semaine Au-delà des résultats d’étapes, cette première semaine a révélé plusieurs tendances importantes. UAE Emirates-XRG montre une forme collective impressionnante avec les victoires de Jay Vine et Juan Ayuso, malgré la défaillance temporaire de ce dernier. Visma-lease a bike, avec Jonas Vingegaard, semble jouer la carte de la patience en attendant les terrains plus favorables. Côté français, le bilan reste mitigé avec la bonne tenue de Bruno Armirail au général, mais les difficultés de David Gaudu qui devra puiser dans ses ressources pour espérer revenir dans le coup. La bataille pour les maillots distinctifs s’intensifie également, avec Mads Pedersen qui domine largement le classement par points et Jay Vine qui creuse l’écart au classement de la montagne.

Le spectacle attendu 🎭 Une étape de transition stratégique Bien que cette étape ne promette pas les feux d’artifice des grands rendez-vous montagneux, elle n’en demeure pas moins cruciale dans l’économie générale de la course. Les équipes devront naviguer entre prudence et ambition, entre économie d’énergie et opportunisme. Le public riojais découvrira pour la première fois le spectacle de la Vuelta, et les organisateurs locaux ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir dignement la caravane publicitaire et le peloton. L’arrivée à la station de Valdezcaray, située à 1 523 mètres d’altitude, offrira un décor montagnard appréciable pour cette fin d’étape. 🎪 Les moments à ne pas manquer : Formation de l’échappée (km 0-30) : qui aura la lucidité de partir ?

(km 0-30) : qui aura la lucidité de partir ? Sprint intermédiaire Santo Domingo (km 166,1) : points importants pour le classement vert

(km 166,1) : points importants pour le classement vert Attaque de l’ascension finale (km 179) : où se dessine la hiérarchie du jour

(km 179) : où se dessine la hiérarchie du jour Premiers kilomètres de Valdezcaray : le moment de vérité pour les échappés 📺 Une étape télévisuelle avant tout Cette neuvième étape s’inscrit parfaitement dans la philosophie moderne des grands tours : offrir du spectacle sans épuiser les organismes avant les moments décisifs. Les téléspectateurs assisteront à une course ouverte, imprévisible, où plusieurs scénarios restent plausibles jusqu’aux derniers kilomètres. La montée vers Valdezcaray, bien que critiquée par les puristes du cyclisme de montagne, possède ses propres atouts télévisuels. Les paysages riojans, entre vignobles et premiers contreforts montagneux, offriront un écrin naturel remarquable pour cette fin d’étape dominicale.