

🇪🇸 VUELTA 2025 ÉTAPE 2 I Horaires I Profil I Résultats I Classement 🇪🇸



ÉTAPE 2 | ALBA – LIMONE PIEMONTE

Dimanche 24 août 2025 | 159,6 km | Dénivelé : 1 884 m



🏔️ PREMIÈRE ARRIVÉE EN ALTITUDE

Après l’ouverture en fanfare réservée aux sprinteurs hier à Novara, la Vuelta 2025 révèle ses premières intentions ce dimanche 24 août avec l’étape 2 entre Alba et Limone Piemonte. Cette première arrivée en altitude marque l’entrée dans le vif du sujet pour les candidats au classement général, avec une montée finale de 9,8 kilomètres à 5,1 % qui pourrait déjà dessiner les premiers rapports de force. Le parcours de 159,6 kilomètres et ses 1 884 mètres de dénivelé positif s’annonce comme le premier véritable test de cette édition. Jasper Philipsen, porteur du maillot rouge depuis hier, devra céder sa tunique de leader à l’un des grimpeurs-puncheurs capables de briller sur ce type de terrain. Les regards se tournent naturellement vers Jonas Vingegaard, grand favori de l’épreuve, et le duo UAE Emirates composé de Juan Ayuso et João Almeida. Cette étape s’inscrit parfaitement dans l’ADN de La Vuelta, réputée pour ses arrivées en côte piégeuses. Avec 10 arrivées au sommet programmées sur les 21 étapes de cette 80e édition, chaque opportunité de prendre des secondes compte. La station de ski de Limone Piemonte, perchée à 1 383 mètres d’altitude, accueille pour la première fois La Vuelta après avoir été le théâtre de victoires mémorables sur le Giro d’Italia.

⏰ HORAIRES DE L’ÉTAPE 2

Événement Heure locale Heure française Départ fictif (Alba) 13h35 13h35 Départ réel 13h55 13h55 Sprint intermédiaire (Busca) 15h20-15h28 15h20-15h28 Pied de la montée finale 17h08-17h26 17h08-17h26 Arrivée à Limone Piemonte 17h21-17h40 17h21-17h40

Horaires calculés selon trois vitesses moyennes (42-46 km/h)



📈 PROFIL DÉTAILLÉ DE L’ÉTAPE



🗺️ Caractéristiques techniques



Distance totale : 159,6 km

Dénivelé positif : 1 884 mètres

Type d’étape : Plat avec arrivée en altitude

Altitude de départ : 172 mètres (Alba)

Altitude d’arrivée : 1 383 mètres (Limone Piemonte)

🏔️ La montée finale décisive



Limone Piemonte (2e catégorie)

📏 Distance : 9,8 km

📊 Pourcentage moyen : 5,1 %

🏔️ Dénivelé : 503 mètres

🎯 Profil : Difficile dans les 5 derniers kilomètres

💪 Pentes maximales : 7-8 % dans les 2 derniers kilomètres



📍 Parcours étape par étape



• Alba (0 km) – Départ en terrain vallonné

• Savigliano (31,3 km) – Traversée de la plaine

• Cuneo (83,9 km) – Chef-lieu de province

• Busca (67 km) – Sprint intermédiaire

• Vernante (146 km) – Dernière ville avant la montée

• Pied de la montée (149,7 km) – Début des hostilités

• Limone Piemonte (159,6 km) – Arrivée à 1 383 m d’altitude

🎯 Analyse tactique



Le parcours se divise en trois parties distinctes. D’abord 45 kilomètres légèrement montants par Bergoglio et Savigliano, puis un long plateau de 60 kilomètres propice aux échappées à travers Cuneo. Enfin, les 50 derniers kilomètres deviennent vallonnés avec le passage du Colle del Morte avant la montée finale. La montée débute en pentes modérées (3-4 %) sur une route large, avant de se durcir progressivement. Les 5 derniers kilomètres atteignent 6-7 % de moyenne avec des passages à 8 % dans les 2 derniers kilomètres, suffisants pour créer les premiers écarts au classement général.

🌟 FAVORIS POUR LA VICTOIRE D’ÉTAPE



🥇 Super-favoris

🇩🇰 Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)

Grand favori de la Vuelta, le double vainqueur du Tour de France possède le profil idéal pour ce type d’arrivée. ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇵🇹 João Almeida (UAE Team Emirates-XRG)

Vainqueur cette année du Tour de Suisse et du Tour de Romandie, il arrive en grande forme après son abandon au Tour. ⭐⭐⭐⭐⭐

🥈 Outsiders sérieux



• 🇪🇸 Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) – L’atout espagnol, co-leader avec Almeida

• 🇮🇹 Giulio Ciccone (Lidl-Trek) – Récent vainqueur de la Clasica San Sebastian

• 🇬🇧 Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) – Le puncheur britannique sur son terrain

• 🇦🇺 Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) – Vainqueur du Giro 2022

🥉 Cartes à jouer



• 🇺🇸 Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) – Le lieutenant de luxe de Vingegaard

• 🇪🇸 Mikel Landa (Soudal Quick-Step) – L’expérience espagnole

• 🇨🇴 Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – À la recherche du rachat

• 🇮🇹 Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) – La révélation italienne

• 🇫🇷 David Gaudu (Groupama-FDJ) – Sixième de la Vuelta 2024

🎲 Outsiders pour l’étape



Le profil relativement accessible de la montée finale pourrait sourire aux puncheurs-grimpeurs comme Guillaume Martin (Cofidis), Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) ou encore Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Une échappée matinale pourrait également tirer son épingle du jeu si le peloton se neutralise dans l’optique du classement général.



🧠 ENJEUX TACTIQUES



🔄 Changement de maillot rouge



Jasper Philipsen devrait logiquement céder le maillot rouge qu’il porte depuis hier. Cette première arrivée en altitude va révéler le nouveau leader de la course, probablement l’un des favoris du classement général. Les bonifications (10″, 6″, 4″) seront cruciales pour prendre quelques secondes d’avance.

⚔️ Guerre psychologique



Cette étape constitue la première confrontation directe entre Vingegaard et le duo Ayuso-Almeida. UAE Emirates dispose de deux cartes pour déstabiliser le Danois, mais devra gérer la cohabitation entre ses deux leaders qui ne s’apprécient pas forcément. “Si nous pouvons jouer avec deux cartes pour fatiguer Vingegaard, ce sera un gros avantage”, confie Almeida.

📊 Gestion des écarts



Avec une pente moyenne de 5,1 % sur 9,8 km, les écarts ne devraient pas dépasser 30-45 secondes entre les meilleurs. Cependant, chaque seconde compte dans une Vuelta qui s’annonce serrée. Les équipes devront doser leurs efforts pour ne pas hypothéquer les étapes de haute montagne à venir.

🌤️ Conditions météorologiques



Des pluies localisées sont annoncées vers midi, mais le temps devrait s’améliorer l’après-midi avec un ciel ensoleillé. Le vent faible (8-9 km/h) ne devrait pas influencer le scénario. La température fraîche en altitude pourrait favoriser les grimpeurs purs.



📚 LIMONE PIEMONTE ET SON HISTOIRE



🏔️ Station de ski prestigieuse



Limone Piemonte est une station de ski réputée des Alpes maritimes italiennes, située à 1 383 mètres d’altitude. Cette commune de 1 500 habitants accueille pour la première fois La Vuelta, mais elle est familière du cyclisme international grâce à ses passages réguliers sur le Giro d’Italia.

🚴‍♂️ Précédents cyclistes



En 2002, lors du Giro d’Italia, Stefano Garzelli s’était imposé à Limone 1400 devant Santiago Pérez, Gilberto Simoni et Francesco Casagrande. Cette arrivée avait vu les 17 premiers coureurs se tenir dans les 17 secondes, preuve de la sélectivité modérée de cette montée. Fait marquant : les cinq premiers de cette étape 2002 n’ont pas terminé le Giro !

🏠 L’enfant du pays



Matteo Sobrero (Red Bull-BORA-hansgrohe) est né à Limone Piemonte et connaît parfaitement cette montée. Le spécialiste du contre-la-montre italien, qui a déjà brillé sur La Vuelta (2e place d’étape en 2023), pourrait créer la surprise sur ses routes de jeunesse.

🎿 Patrimoine naturel



La station, frontalière avec la France, est réputée pour ses 80 kilomètres de pistes de ski et son patrimoine naturel exceptionnel. Elle fait partie du réseau des “Perles des Alpes”, destinations touristiques durables. Son altitude et ses paysages alpins offriront un cadre spectaculaire pour cette première bataille de la montagne.



🏁 RÉSULTATS DE L’ÉTAPE 2



⏳ RÉSULTATS EN ATTENTE Cette section sera complétée après l’étape avec :

• Le vainqueur de l’étape

• Le classement complet

• Les écarts entre favoris

• Les bonifications attribuées

• Le nouveau porteur du maillot rouge



⚡ TEMPS FORTS DE L’ÉTAPE 2



📝 RÉSUMÉ À COMPLÉTER Cette section détaillera chronologiquement :

• La formation de l’échappée matinale

• Le déroulé de la course jusqu’au pied de la montée

• Les attaques dans l’ascension finale

• Le sprint pour la victoire

• Les écarts entre les favoris du général



🏆 CLASSEMENT GÉNÉRAL



🔴 Nouveau maillot rouge en attente

Position Coureur Équipe Temps Écart 1 À déterminer — —

🔴 Maillot rouge : Nouveau leader du classement général

🟢 Maillot vert : Leader du classement par points

🔵⚪ Maillot à pois : Leader du classement de la montagne

⚪ Maillot blanc : Leader du classement des jeunes (moins de 25 ans)



📺 INFORMATIONS PRATIQUES



📺 Diffusion télévisée



• Eurosport Max 1 : Direct dès 13h25

• Application Eurosport : Streaming en direct

• Eurosport.fr : Suivi en ligne avec live-text

• Couverture intégrale : 13h25-18h00

🌐 Suivi digital



• Site officiel : lavuelta.es

• Hashtag officiel : #LaVuelta25

• Applications mobiles : iOS et Android

• Réseaux sociaux : Twitter, Instagram, Facebook

📊 Données de course



• Distance : 159,6 kilomètres

• Durée estimée : 3h45 à 4h05

• Vitesse moyenne prévue : 40-43 km/h

• Montée finale : 9,8 km à 5,1 %

• Altitude finale : 1 383 mètres

🎯 Points d’intérêt



• Premier test pour les favoris du général

• Changement probable de maillot rouge

• Décor alpin exceptionnel à l’arrivée

• Matteo Sobrero court “à la maison”

• Limone Piemonte découvre La Vuelta



🔮 PERSPECTIVES ET ENJEUX



🎬 Première confrontation majeure



Cette étape 2 marque le début de la véritable Vuelta 2025. Après l’échauffement de Novara, les grands favoris vont se jauger pour la première fois. Jonas Vingegaard, grand absent du sprint inaugural, retrouve enfin son terrain de prédilection face au redoutable duo UAE Emirates.

🏔️ La montagne, juge de paix



Avec 10 arrivées au sommet sur 21 étapes, cette Vuelta 2025 s’annonce comme l’une des plus montagneuses de l’histoire. Chaque étape d’altitude compte, et celle-ci permettra d’établir les premières hiérarchies. Les écarts restront modestes, mais psychologiquement importants.

🇮🇹 L’Italie, terre d’accueil parfaite



Pour la première fois de son histoire, La Vuelta découvre l’Italie et le Piémont offre un cadre somptueux pour ces premières hostilités. Après Turin hier, Limone Piemonte perpétue cette découverte mutuelle entre le Tour d’Espagne et la péninsule transalpine.

⚖️ Équilibre des forces



La bataille s’annonce plus ouverte qu’prévu. Si Vingegaard part favori, l’absence de Pogačar et la présence de nombreux prétendants (Ayuso, Almeida, Ciccone, Pidcock, Bernal…) promet des confrontations passionnantes. Le maillot rouge pourrait changer de porteur plusieurs fois dans les jours à venir.

🎯 Suite du programme



Demain, l’étape 3 entre San Maurizio Canavese et Ceres (134,6 km) offrira un nouveau test avec le col d’Issiglio. Mardi, la 4e étape rejoindra la France via le col du Lautaret et Montgenèvre pour une arrivée à Voiron. L’Italie aura offert un Grand Départ mémorable à cette 80e édition anniversaire.



LA VUELTA 2025 | ÉTAPE 2 – DIMANCHE 24 AOÛT

Alba – Limone Piemonte | 159,6 km – 1 884 m D+

Première arrivée en altitude | Station de ski à 1 383 m Alba – Limone Piemonte | 159,6 km – 1 884 m D+Première arrivée en altitude | Station de ski à 1 383 m Prochaine étape : Lundi 25 août

San Maurizio Canavese – Ceres | 134,6 km

Moyenne montagne avec le col d’Issiglio Suivez toute l’actualité sur lavuelta.es

#LaVuelta25 | 80e édition – 90e anniversaire