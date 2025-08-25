VUELTA 2025 ÉTAPE 3 I Horaires I Profil I Résultats I Classement

Dès le départ réel donné à 14h35, la course s’anime avec plusieurs tentatives d’échappée. Après quelques kilomètres de sélection naturelle, un quatuor se détache avec Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels), Luca Van Boven (Intermarché-Wanty) et Patrick Gamper (Jayco AlUla). L’Italien Verre, déjà porteur du maillot à pois, pourrait renforcer son avance au classement de la montagne sur l’ascension d’Issiglio. Fait notable : Quinn devient leader virtuel du classement général grâce à son retard initial de seulement 1min20s sur Vingegaard. Dans le peloton, l’équipe Lidl-Trek mène le train, laissant présager d’intentions offensives pour Mads Pedersen sur le final légèrement montant vers Ceres. L’écart oscille autour de 1min30s, le peloton contrôlant sans excès cette échappée de transition.

En franchissant en tête le sommet d’Issiglio, Alessandro Verre (Akéa-B&B Hotels) a porté son total à 8 points au classement de la montagne, creusant l’écart avec Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) qui en compte 5. Avec seulement 2 points encore attribuables aujourd’hui, l’Italien s’assure de porter le maillot à pois demain s’il termine l’étape bien sûr. L’échappée s’essouffle : Verre lâche prise à 38 km de l’arrivée, laissant Quinn seul en tête. L’Américain, de retour de blessure après une opération du genou, résiste tant bien que mal mais finit par être repris par le peloton à 19 km du but. Le peloton se prépare au sprint. Les équipes Lidl-Trek (pour Mads Pedersen) et Alpecin-Deceuninck (pour Jasper Philipsen) organisent la chasse. Philipsen, porteur du maillot vert, espère “un sprint avec un groupe réduit” sur cette arrivée difficile. Malheureusement pour lui, il est distancé à moins de kilomètres de l’arrivée. C’est un exceptionnel David Gaudu qui règle le sprint, et s’adjuge la troisième étape de cette Vuelta 2025.