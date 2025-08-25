VUELTA 2025 ÉTAPE 3 I Horaires I Profil I Résultats I Classement

Étape 3 – Vuelta 2025
San Maurizio Canavese > Ceres • 134,6 km • 25 août 2025
Dernière étape italienne avant l’entrée en France
📊 Classement général avant l’étape 3
🥇 Leader : Jonas Vingegaard
|Pos.
|Coureur
|Équipe
|Écart
|1
|🇩🇰 Jonas Vingegaard
|Visma-Lease a Bike
|7h 56min 16s
|2
|🇮🇹 Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|+4s
|3
|🇫🇷 David Gaudu
|Groupama-FDJ
|+6s
|4
|🇨🇴 Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|+10s
|5
|🇬🇧 Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|+12s
🎯 Vingegaard, leader malgré les embûches
Jonas Vingegaard a brillamment pris les commandes de cette Vuelta 2025 dès la première étape de montagne à Limone Piemonte. Le Danois de la Visma-Lease a Bike s’est montré le plus fort sur l’ascension finale (9,8 km à 5,1%), devançant Giulio Ciccone et David Gaudu dans un finish serré. Mais cette prise de pouvoir ne s’est pas faite sans difficultés pour le double vainqueur du Tour de France.
En effet, Vingegaard a été victime d’une chute collective spectaculaire lors de l’étape 2, impliquant notamment son équipier Axel Zingle et Tom Pidcock. Malgré cette mésaventure qui aurait pu compromettre ses ambitions, le coureur de 28 ans a montré sa classe en revenant dans le peloton grâce au travail de Victor Campenaerts, avant de s’imposer au sommet. Cette capacité de résilience confirme son statut de grandissime favori pour la victoire finale à Madrid.
🚴♂️ L’étape 3 : dernière danse italienne
📏 Profil de l’étape
- Distance : 134,6 kilomètres
- Départ : San Maurizio Canavese (14h20)
- Arrivée : Ceres (vers 17h30)
- Deux côtes répertoriées
- Sprint intermédiaire : Cuorgnè (km 78,5)
⛰️ Les difficultés du jour
- 1ère côte : Issiglio (Morris)
5,5 km à 6,5% – 360m de dénivelé
- 2ème côte : Ceres
2,6 km à 3,6% – 94m de dénivelé
- Profil : Étape vallonnée propice aux échappées
🎯 Enjeux stratégiques
Cette troisième étape, dernière sur le sol italien, présente un profil vallonné idéal pour une échappée matinale. Avec seulement deux côtes de difficulté modérée, les favoris du classement général devraient se contenter de surveiller sans prendre de risques avant l’entrée en France demain. L’arrivée légèrement montante à Ceres (2,6 km à 3,6%) pourrait néanmoins créer quelques écarts si la course se tend dans le final.
🇫🇷 Les chances françaises
🏆 David Gaudu – la révélation
3ᵉ du classement général à seulement 6 secondes de Vingegaard ! Le grimpeur breton de la Groupama-FDJ réalise un début de Vuelta exceptionnel. Après sa 6ᵉ place l’an passé, il semble avoir franchi un cap et pourrait viser le podium final à Madrid. Sa régularité et son explosivité en montagne en font un sérieux outsider.
🚴♂️ Axel Zingle – l’équipier modèle
Malgré sa chute lors de l’étape 2, le sprinteur français de la Visma-Lease a Bike reste un atout précieux pour Jonas Vingegaard. Polyvalent, il peut aussi tenter sa chance sur des arrivées comme celle d’aujourd’hui à Ceres, où sa pointe de vitesse pourrait faire la différence dans un groupe restreint.
📉 Le revers de la médaille
Guillaume Martin-Guyonnet a dû abandonner dès l’étape 2 suite à sa chute sur route mouillée. Une grosse déception pour le coureur de la Groupama-FDJ qui visait un nouveau top 15 au général. Les autres français comme Julien Bernard (Lidl-Trek) et Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) naviguent plus discrètement.
🏔️ Perspectives pour la suite
🇫🇷 Direction les Alpes françaises
Après cette étape de transition, la Vuelta va prendre une nouvelle dimension avec l’entrée en France lors de l’étape 4 (Susa > Voiron, 188,4 km). Un petit air de Tour de France mais sans la caravane publicitaire. Le peloton franchira les cols mythiques du Galibier et du Lautaret, offrant un premier test grandeur nature pour les favoris du classement général. Jonas Vingegaard, fort de sa prise de leadership réussie, devra confirmer sa domination face à un plateau relevé comprenant Juan Ayuso, João Almeida, Egan Bernal et bien sûr David Gaudu qui surprend déjà.
📊 Les maillots distinctifs
Jonas Vingegaard
Jasper Philipsen
Jonas Vingegaard
Juan Ayuso
🔮 Pronostics et favoris du jour
🎯 Pour la victoire d’étape
• Échappés baroudeurs
• Tom Pidcock (Q36.5)
• Matteo Jorgenson (Visma)
• Valentin Paret-Peintre (Soudal QS)
🛡️ Favoris au général
• Jonas Vingegaard (leader)
• David Gaudu (révélation)
• Juan Ayuso & João Almeida
• Egan Bernal (retour en forme)
💡 Notre analyse
“Cette étape de transition devrait sourire aux échappés. Avec un profil vallonné mais sans grande difficulté, une échappée matinale d’une dizaine de coureurs a de bonnes chances d’aller au bout. Les équipes des sprinteurs n’auront pas intérêt à contrôler sur un final légèrement montant, laissant le champ libre aux baroudeurs et aux puncheurs explosifs comme Tom Pidcock ou Matteo Jorgenson.”
🚴♂️ L’étape 3 du Tour d’Espagne 2025 en direct
Dès le départ réel donné à 14h35, la course s’anime avec plusieurs tentatives d’échappée. Après quelques kilomètres de sélection naturelle, un quatuor se détache avec Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels), Luca Van Boven (Intermarché-Wanty) et Patrick Gamper (Jayco AlUla). L’Italien Verre, déjà porteur du maillot à pois, pourrait renforcer son avance au classement de la montagne sur l’ascension d’Issiglio. Fait notable : Quinn devient leader virtuel du classement général grâce à son retard initial de seulement 1min20s sur Vingegaard. Dans le peloton, l’équipe Lidl-Trek mène le train, laissant présager d’intentions offensives pour Mads Pedersen sur le final légèrement montant vers Ceres. L’écart oscille autour de 1min30s, le peloton contrôlant sans excès cette échappée de transition.
En franchissant en tête le sommet d’Issiglio, Alessandro Verre (Akéa-B&B Hotels) a porté son total à 8 points au classement de la montagne, creusant l’écart avec Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) qui en compte 5. Avec seulement 2 points encore attribuables aujourd’hui, l’Italien s’assure de porter le maillot à pois demain s’il termine l’étape bien sûr. L’échappée s’essouffle : Verre lâche prise à 38 km de l’arrivée, laissant Quinn seul en tête. L’Américain, de retour de blessure après une opération du genou, résiste tant bien que mal mais finit par être repris par le peloton à 19 km du but. Le peloton se prépare au sprint. Les équipes Lidl-Trek (pour Mads Pedersen) et Alpecin-Deceuninck (pour Jasper Philipsen) organisent la chasse. Philipsen, porteur du maillot vert, espère “un sprint avec un groupe réduit” sur cette arrivée difficile. Malheureusement pour lui, il est distancé à moins de kilomètres de l’arrivée. C’est un exceptionnel David Gaudu qui règle le sprint, et s’adjuge la troisième étape de cette Vuelta 2025.
Article publié le 25 août 2025 • Vuelta 2025 – 90ᵉ édition anniversaire
