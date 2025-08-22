Written by Oslo• 10h19• Cyclisme, Sport, Vuelta

🚴‍♂️ Vuelta 2025 : J-1 avant le grand départ de Turin La 90ème édition du tour d’Espagne s’élance demain depuis l’Italie dans un contexte particulier 📅 23 août — 14 septembre 2025 | 🏁 23 équipes • 184 coureurs | 🌍 3 180 km

À moins de 24 heures du départ, la 90ème édition de la Vuelta a España s’apprête à révéler ses premiers secrets. Entre forfaits de dernière minute, polémiques sur les priorités nationales et favoris affamés de victoires, cette édition 2025 s’annonce d’ores et déjà historique. Tour d’horizon complet d’un plateau exceptionnel et des enjeux qui transcendent le sport.

🏆 Jonas Vingegaard : l’homme à battre face au défi espagnol Le double vainqueur du Tour de France (2022-2023) arrive à Turin avec l’étiquette de grand favori, dans une démarche de reconquête après sa deuxième place derrière Tadej Pogačar sur la Grande Boucle 2025. À 28 ans, le Danois de la Visma | Lease a Bike vise son premier Tour d’Espagne, un objectif qu’il poursuit avec détermination. Entouré d’une équipe de luxe comprenant l’ancien vainqueur Sepp Kuss et Matteo Jorgenson, Vingegaard bénéficie d’un soutien tactique et logistique optimal. « La victoire générale est notre grand objectif, il n’y a pas besoin d’être timide à ce sujet », a confirmé Grischa Niermann, directeur sportif de l’équipe. 🎯 Objectif : Devenir le rare coureur à réussir le doublé Tour de France – Vuelta dans la même saison

❌ Les forfaits qui redistribuent les cartes Enric Mas : la thrombophlébite met fin aux rêves espagnols Triple deuxième de la Vuelta (2018, 2021, 2022), Enric Mas devait être l’un des animateurs principaux de cette édition à domicile. Victime d’une thrombophlébite après son abandon du Tour de France, le leader de Movistar manquera à l’appel, privant l’équipe espagnole de son principal atout pour le classement général. Richard Carapaz : de l’infection à la déception Vainqueur du Giro 2025 et détenteur du maillot à pois du Tour de France 2024, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a déclaré forfait après une infection gastro-intestinale contractée en Équateur. « Je ne pouvais pas m’entraîner plus de deux ou trois jours d’affilée », a-t-il expliqué, préférant se concentrer sur les Championnats du monde au Rwanda. Nairo Quintana : l’ancien vainqueur absent Surprise chez Movistar : Nairo Quintana, vainqueur de l’édition 2016, ne figurera pas au départ. L’équipe dirigée par Eusebio Unzué privilégie d’autres objectifs, laissant le Colombien poursuivre sa récupération après sa chute.

⚔️ UAE Emirates vs Visma : le troisième round de la rivalité Après s’être partagé les victoires au Giro (UAE avec Simon Yates pour Visma) et au Tour (UAE avec Pogačar), les deux formations s’affrontent pour la troisième fois en 2025. 🔴 UAE Emirates-XRG João Almeida et Juan Ayuso forment un duo redoutable. Le Portugais, fiable et expérimenté, s’associe au jeune prodige espagnol de 22 ans, qui court « à la maison » et n’a jamais fait pire que 4ème sur un Grand Tour. 🟡 Visma-Lease a Bike Jonas Vingegaard peut compter sur une équipe rodée avec Sepp Kuss (vainqueur 2023), Matteo Jorgenson, et un casting de luxe pour tous les terrains.

🌟 Les outsiders qui peuvent créer la surprise Egan Bernal (INEOS) De retour en forme, le Colombien vise un nouveau Grand Tour après son Giro 2021. Tom Pidcock (Q36.5) Première Vuelta pour le Britannique, explosif et polyvalent. Jai Hindley (Red Bull-Bora) L’Australien cherche à retrouver son niveau de vainqueur du Giro 2022. Felix Gall (Decathlon AG2R) 5ème du Tour de France 2025, l’Autrichien est en grande forme.

🌍 Vingegaard renonce aux Mondiaux : stratégie ou fatigue ? Jeudi 22 août, en conférence de presse, Jonas Vingegaard a confirmé qu’il ne participerait pas aux Championnats du monde de Kigali (21-28 septembre), préférant se concentrer sur les Championnats d’Europe en Ardèche début octobre. « Ça ne rentre pas dans le calendrier. Je vais quand même participer aux Championnats d’Europe. Il faut être frais pour participer aux Championnats du monde, et c’est très exigeant pour un coureur. Je ne sais pas comment je vais sortir de cette Vuelta, donc je n’y vais pas. » — Jonas Vingegaard Cette décision surprend alors que son sélectionneur Michael Morkov déclarait une semaine plus tôt que sa présence à Kigali « était prévue depuis le début ». L’espoir d’un nouveau duel Vingegaard-Pogačar pour le maillot arc-en-ciel s’évanouit, reporté aux Européens français.

🗺️ Un parcours « sauvage » taillé pour les grimpeurs Les chiffres qui impressionnent 3 180 km Distance totale 54 588 m Dénivelé positif 10 Arrivées au sommet 4 Étapes pour sprinters 🏔️ Les étapes clés à retenir Étape 7 (29 août) : Andorre la Vieille → Cerler — première véritable arrivée au sommet

Andorre la Vieille → Cerler — première véritable arrivée au sommet Étape 13 (5 septembre) : Cabezon de la Sal → Angliru — l’un des cols les plus redoutables d’Espagne

Cabezon de la Sal → Angliru — l’un des cols les plus redoutables d’Espagne Étape 20 (13 septembre) : l’étape reine avec la Bola del Mundo, point culminant à 2 258 m

🔥 Controverse : Le Tour d’Espagne pendant que le pays brûle Quel sens des priorités ? Alors que la Vuelta s’apprête à démarrer en grande pompe depuis Turin, l’Espagne traverse l’une des pires crises d’incendies de son histoire. Plus de 343 000 hectares ont brûlé depuis le début 2025, battant le triste record de 2022 (306 000 hectares). 📊 Le bilan dramatique 6 morts depuis le 12 août (4 en Espagne, 2 au Portugal)

depuis le 12 août (4 en Espagne, 2 au Portugal) Plus de 10 000 personnes évacuées en Espagne

en Espagne 40 incendies actifs au moment du départ de la Vuelta

au moment du départ de la Vuelta Sites UNESCO menacés : Las Médulas (anciennes mines romaines)

: Las Médulas (anciennes mines romaines) Appel à l’aide européenne : première fois pour l’Espagne Les régions les plus touchées — Galice, Castille-et-León, Estrémadure — ne sont certes pas sur le parcours de la Vuelta, mais la symbolique interpelle. Tandis que des villages entiers partent en fumée et que des milliers de pompiers luttent contre les flammes, le pays s’apprête à célébrer son Grand Tour cycliste. « Ils nous ont complètement abandonnés », témoigne Eva Maria Valez Fernandez, habitante de Molinaseca. Des manifestations ont eu lieu le 18 août pour demander la démission du gouvernement régional de Castille-et-León. Le Premier ministre Pedro Sanchez a bien annoncé un « pacte national face à l’urgence climatique » lors de sa visite dans les zones sinistrées, mais le contraste reste saisissant entre les moyens déployés pour la Vuelta et ceux réclamés pour la lutte anti-incendie. Cette question des priorités nationales pourrait bien accompagner les débats tout au long des trois semaines de course, rappelant que le sport n’évolue jamais en vase clos face aux urgences climatiques et sociales.

🏁 Demain, l’histoire s’écrit depuis Turin Pour la première fois de son histoire, la Vuelta a España quittera l’Espagne pour débuter en Italie. Un symbole d’ouverture qui contraste avec les défis intérieurs que traverse le pays organisateur. Avec Jonas Vingegaard en position de favori face au duo UAE Emirates, cette 90ème édition promet des combats épiques sur un parcours particulièrement exigeant. Les absences d’Enric Mas, Richard Carapaz et Primož Roglič ouvrent le jeu, mais la hiérarchie reste établie. 🚴‍♂️ Rendez-vous demain 23 août à Turin pour le grand départ ! Arrivée prévue le 14 septembre à Madrid