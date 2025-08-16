Written by 16.08.2025 13h23 Cyclisme, Sport, Vuelta

Vuelta 2025 J-7

VUELTA 2025

 

Vuelta 2025 J-7

Les engagés, les favoris, les grandes étapes

Du 23 août au 14 septembre • 184 coureurs • 3 151 kilomètres

⏱️ Dans une semaine exactement…

Dans sept jours exactement, le peloton s’élancera de Turin pour une aventure inédite. Pour la première fois de son histoire, la Vuelta quitte l’Espagne pour embrasser l’Europe : Italie, France, Andorre… Cette 90e édition s’annonce comme un tournant historique dans l’univers du cyclisme professionnel.

« Cette Vuelta va changer notre vision du cyclisme européen » – Marc, passionné pyrénéen

🚴‍♂️ Les 184 coureurs au départ

La liste de départ provisoire révèle 184 coureurs répartis en 23 équipes, avec 18 équipes WorldTour et 5 équipes professionnelles. Un plateau d’exception malgré les absences notables de Primož Roglič, tenant du titre, et de Tadej Pogačar.

🏆 Les équipes principales au complet

✅ Visma | Lease a Bike

  • Jonas Vingegaard (leader)
  • Sepp Kuss
  • Matteo Jorgenson
  • Wilco Kelderman
  • Dylan van Baarle
  • Victor Campenaerts
  • Ben Tulett
  • Axel Zingle

✅ UAE Team Emirates XRG

  • Juan Ayuso
  • João Almeida
  • Marc Soler
  • Jay Vine
  • Felix Grossschartner
  • Domen Novak
  • Mikkel Bjerg
  • Ivo Oliveira

Lidl-Trek

  • Mads Pedersen
  • Giulio Ciccone
  • Tao Geoghegan Hart
  • Julien Bernard
  • Søren Kragh Andersen
  • Daan Hoole
  • Alex Kirsch
  • Carlos Verona

INEOS Grenadiers

  • Egan Bernal
  • Michal Kwiatkowski
  • Filippo Ganna
  • Victor Langellotti
  • Ben Turner
  • Magnus Sheffield
  • Oscar Rodriguez
  • Lucas Hamilton

🌟 Les autres formations notables

EF Education-EasyPost avec Richard Carapaz, Soudal Quick-Step autour de Mikel Landa,
Movistar Team avec le retour de Nairo Quintana, Alpecin-Deceuninck et Jasper Philipsen,
Q36.5 Pro Cycling avec Tom Pidcock

« Voir autant de champions réunis, c’est magique » – Sophie, spectatrice voironnaise

🎯 Les favoris dans la ligne de mire

Avec l’absence confirmée de Primož Roglič, cette édition se déroule sans Tadej Pogačar et Remco Evenepoel, laissant la porte grande ouverte à de nouveaux scénarios.

👑 Le grand favori

Jonas Vingegaard

Visma-Lease a Bike • Double vainqueur du Tour de France

Le Danois, capable de briller aussi bien en haute montagne que dans les contre-la-montre, sa capacité à gérer la pression et son équipe solide font de lui l’homme à battre sur cette Vuelta.

🔥 Les outsiders sérieux

João Almeida

UAE Team Emirates • Spécialiste des grands tours

Juan Ayuso

UAE Team Emirates • Jeune prodige espagnol

Richard Carapaz

EF Education • Vainqueur du Giro 2019

Mikel Landa

Soudal Quick-Step • L’expérience basque

« Cette course va être plus ouverte que jamais » – Pierre, ancien coureur professionnel

🏔️ Les Pyrénées au cœur de la bataille

Cette course par étapes est aussi connue pour son ambiance particulière et son public passionné. Les ascensions pyrénéennes et les cols des montagnes espagnoles apportent de nombreuses occasions de spectacle et de sélection.

📍 Les étapes pyrénéennes décisives

Étape 6 : Olot > Pal (Andorre) – 28 août

Retour aux Pyrénées avec une première arrivée en altitude en Andorre, terrain de prédilection des grimpeurs.

Étape 7 : Andorre > Cerler – 29 août

187 kilomètres de haute montagne avec une arrivée au sommet qui pourrait déjà faire des écarts.

Étape 9 : Alfaro > Valdezcaray – 31 août

195 kilomètres avec une arrivée au sommet à Valdezcaray, l’un des cols légendaires du cyclisme espagnol.

Étape 11 : Logroño > Larra Belagua – 2 septembre

Retour dans les Pyrénées navarraises avec un final redoutable à Larra Belagua.

🗻 Le caractère montagnard de cette édition

Cette 80e édition s’annonce comme un marathon montagnard de près de 3 180 kilomètres avec dix arrivées au sommet, confirmant le profil montagneux de cette édition.

  • 10 arrivées au sommet
  • 5 étapes de haute montagne
  • 6 étapes de moyenne montagne
  • Seulement 4 étapes de plaine

« Les Pyrénées vont encore une fois écrire l’histoire de cette Vuelta » – Jean-Michel, guide de montagne

🇫🇷 L’étape française à Voiron : un moment d’exception

Pour rallier l’Espagne depuis l’Italie, quelle chance, il faut passer par… l’Isère ! Lors de l’étape Suse-Voiron du 26 août, les coureurs emprunteront les cols de Montgenèvre et du Lautaret.

📍 Étape 4 : Suse (Italie) > Voiron – Mardi 26 août

🗺️ Le parcours détaillé

192 kilomètres avec passage par les cols de Montgenèvre et du Lautaret, puis descente par la RD 1091, direction le lac du Chambon, Le Bourg-d’Oisans, Vizille, Sassenage et Voiron.

⏰ Horaires de passage

  • Séchilienne : vers 14h55
  • Le Pont-de-Claix, Claix, Seyssins
  • Grenoble
  • Bourg-d’Oisans : passage devant la place du Cristal
  • Arrivée à Voiron

🚗 Informations circulation

Les routes seront fermées à la circulation une heure avant le passage des coureurs, et rouvriront après le passage de la voiture balais.

🎉 Un événement exceptionnel

C’est une occasion unique de vivre l’ambiance intense d’une grande course cycliste internationale, sans quitter le cœur du village. Que vous soyez passionné de vélo ou simple curieux, venez encourager les champions.

Cette étape alpine représente la seule arrivée française de cette édition 2025, un moment privilégié pour les amateurs de cyclisme français.

« Avoir la Vuelta qui arrive chez nous, c’est incroyable ! » – Claire, habitante de Voiron

⚡ Les enjeux de cette 90e édition

🏆 Une course plus ouverte que jamais

Cette Vuelta 2025 s’annonce plus ouverte que jamais. Entre tradition espagnole et ouverture européenne, entre défi sportif et conscience environnementale, elle incarne les mutations du cyclisme moderne.

📊 Les chiffres clés

  • 3 151 kilomètres
  • 21 étapes
  • 4 pays traversés
  • 2 contre-la-montre

🎯 Les objectifs

  • Maillot rouge pour Vingegaard ?
  • Première victoire espagnole ?
  • Succès des équipes françaises ?
  • Spectacle garanti en montagne

🔮 Ce qu’il faut retenir

Cette course par étapes est une épreuve où la combativité et la stratégie sont essentielles, offrant souvent des surprises et des batailles serrées entre les favoris jusqu’à la dernière étape.

Avec un parcours particulièrement exigeant et l’absence des grands dominateurs habituels, cette édition 2025 promet un spectacle exceptionnel et des rebondissements jusqu’au dernier jour à Madrid.

« Cette Vuelta va marquer l’histoire du cyclisme » – Antoine, journaliste spécialisé

Le compte à rebours est lancé !

Dans sept jours, 184 coureurs s’élanceront de Turin pour trois semaines d’exploits et d’émotions.
Des Alpes aux Pyrénées, de Voiron à Madrid, cette Vuelta 2025 s’annonce comme une page mémorable
de l’histoire du cyclisme européen.

Rendez-vous le 23 août à Turin ! 🚴‍♂️

 

