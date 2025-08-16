Vuelta 2025 J-7 Les engagés, les favoris, les grandes étapes Du 23 août au 14 septembre • 184 coureurs • 3 151 kilomètres

⏱️ Dans une semaine exactement… Dans sept jours exactement, le peloton s’élancera de Turin pour une aventure inédite. Pour la première fois de son histoire, la Vuelta quitte l’Espagne pour embrasser l’Europe : Italie, France, Andorre… Cette 90e édition s’annonce comme un tournant historique dans l’univers du cyclisme professionnel. « Cette Vuelta va changer notre vision du cyclisme européen » – Marc, passionné pyrénéen

🚴‍♂️ Les 184 coureurs au départ La liste de départ provisoire révèle 184 coureurs répartis en 23 équipes, avec 18 équipes WorldTour et 5 équipes professionnelles. Un plateau d’exception malgré les absences notables de Primož Roglič, tenant du titre, et de Tadej Pogačar. 🏆 Les équipes principales au complet ✅ Visma | Lease a Bike Jonas Vingegaard (leader)

(leader) Sepp Kuss

Matteo Jorgenson

Wilco Kelderman

Dylan van Baarle

Victor Campenaerts

Ben Tulett

Axel Zingle ✅ UAE Team Emirates XRG Juan Ayuso

João Almeida

Marc Soler

Jay Vine

Felix Grossschartner

Domen Novak

Mikkel Bjerg

Ivo Oliveira Lidl-Trek Mads Pedersen

Giulio Ciccone

Tao Geoghegan Hart

Julien Bernard

Søren Kragh Andersen

Daan Hoole

Alex Kirsch

Carlos Verona INEOS Grenadiers Egan Bernal

Michal Kwiatkowski

Filippo Ganna

Victor Langellotti

Ben Turner

Magnus Sheffield

Oscar Rodriguez

Lucas Hamilton 🌟 Les autres formations notables EF Education-EasyPost avec Richard Carapaz, Soudal Quick-Step autour de Mikel Landa,

Movistar Team avec le retour de Nairo Quintana, Alpecin-Deceuninck et Jasper Philipsen,

Q36.5 Pro Cycling avec Tom Pidcock… « Voir autant de champions réunis, c’est magique » – Sophie, spectatrice voironnaise

🎯 Les favoris dans la ligne de mire Avec l’absence confirmée de Primož Roglič, cette édition se déroule sans Tadej Pogačar et Remco Evenepoel, laissant la porte grande ouverte à de nouveaux scénarios. 👑 Le grand favori Jonas Vingegaard Visma-Lease a Bike • Double vainqueur du Tour de France Le Danois, capable de briller aussi bien en haute montagne que dans les contre-la-montre, sa capacité à gérer la pression et son équipe solide font de lui l’homme à battre sur cette Vuelta. 🔥 Les outsiders sérieux João Almeida UAE Team Emirates • Spécialiste des grands tours Juan Ayuso UAE Team Emirates • Jeune prodige espagnol Richard Carapaz EF Education • Vainqueur du Giro 2019 Mikel Landa Soudal Quick-Step • L’expérience basque « Cette course va être plus ouverte que jamais » – Pierre, ancien coureur professionnel

🏔️ Les Pyrénées au cœur de la bataille Cette course par étapes est aussi connue pour son ambiance particulière et son public passionné. Les ascensions pyrénéennes et les cols des montagnes espagnoles apportent de nombreuses occasions de spectacle et de sélection. 📍 Les étapes pyrénéennes décisives Étape 6 : Olot > Pal (Andorre) – 28 août Retour aux Pyrénées avec une première arrivée en altitude en Andorre, terrain de prédilection des grimpeurs. Étape 7 : Andorre > Cerler – 29 août 187 kilomètres de haute montagne avec une arrivée au sommet qui pourrait déjà faire des écarts. Étape 9 : Alfaro > Valdezcaray – 31 août 195 kilomètres avec une arrivée au sommet à Valdezcaray, l’un des cols légendaires du cyclisme espagnol. Étape 11 : Logroño > Larra Belagua – 2 septembre Retour dans les Pyrénées navarraises avec un final redoutable à Larra Belagua. 🗻 Le caractère montagnard de cette édition Cette 80e édition s’annonce comme un marathon montagnard de près de 3 180 kilomètres avec dix arrivées au sommet, confirmant le profil montagneux de cette édition. 10 arrivées au sommet

5 étapes de haute montagne

6 étapes de moyenne montagne

Seulement 4 étapes de plaine « Les Pyrénées vont encore une fois écrire l’histoire de cette Vuelta » – Jean-Michel, guide de montagne

🇫🇷 L’étape française à Voiron : un moment d’exception Pour rallier l’Espagne depuis l’Italie, quelle chance, il faut passer par… l’Isère ! Lors de l’étape Suse-Voiron du 26 août, les coureurs emprunteront les cols de Montgenèvre et du Lautaret. 📍 Étape 4 : Suse (Italie) > Voiron – Mardi 26 août 🗺️ Le parcours détaillé 192 kilomètres avec passage par les cols de Montgenèvre et du Lautaret, puis descente par la RD 1091, direction le lac du Chambon, Le Bourg-d’Oisans, Vizille, Sassenage et Voiron. ⏰ Horaires de passage Séchilienne : vers 14h55

Le Pont-de-Claix, Claix, Seyssins

Grenoble

Bourg-d’Oisans : passage devant la place du Cristal

Arrivée à Voiron 🚗 Informations circulation Les routes seront fermées à la circulation une heure avant le passage des coureurs, et rouvriront après le passage de la voiture balais. 🎉 Un événement exceptionnel C’est une occasion unique de vivre l’ambiance intense d’une grande course cycliste internationale, sans quitter le cœur du village. Que vous soyez passionné de vélo ou simple curieux, venez encourager les champions. Cette étape alpine représente la seule arrivée française de cette édition 2025, un moment privilégié pour les amateurs de cyclisme français. « Avoir la Vuelta qui arrive chez nous, c’est incroyable ! » – Claire, habitante de Voiron

⚡ Les enjeux de cette 90e édition 🏆 Une course plus ouverte que jamais Cette Vuelta 2025 s’annonce plus ouverte que jamais. Entre tradition espagnole et ouverture européenne, entre défi sportif et conscience environnementale, elle incarne les mutations du cyclisme moderne. 📊 Les chiffres clés 3 151 kilomètres

21 étapes

4 pays traversés

2 contre-la-montre 🎯 Les objectifs Maillot rouge pour Vingegaard ?

Première victoire espagnole ?

Succès des équipes françaises ?

Spectacle garanti en montagne 🔮 Ce qu’il faut retenir Cette course par étapes est une épreuve où la combativité et la stratégie sont essentielles, offrant souvent des surprises et des batailles serrées entre les favoris jusqu’à la dernière étape. Avec un parcours particulièrement exigeant et l’absence des grands dominateurs habituels, cette édition 2025 promet un spectacle exceptionnel et des rebondissements jusqu’au dernier jour à Madrid. « Cette Vuelta va marquer l’histoire du cyclisme » – Antoine, journaliste spécialisé