Vuelta 2025 : Tadej Pogacar n’y sera pas ! Le champion slovène fait l’impasse sur le Tour d’Espagne

Révélation : UAE Team Emirates XRG a annoncé la composition de son équipe pour la Vuelta (23 août – 14 septembre) et le récent vainqueur du Tour de France est absent de la sélection. Cette décision rebat complètement les cartes de la course espagnole et change la donne face à Jonas Vingegaard, dont nous avions annoncé la participation dans notre précédent article.

🔗 Rappel de notre analyse précédente Dans notre article “Vuelta 2025 Jonas Vingegaard y sera !“, nous évoquions la possibilité d’un duel épique entre les deux géants du cyclisme moderne sur les routes espagnoles. Cette perspective s’évanouit désormais avec l’annonce officielle du forfait de Pogacar.

Une décision attendue mais qui bouleverse la hiérarchie

L’absence de Tadej Pogacar sur la Vuelta 2025 était dans l’air depuis plusieurs semaines, mais sa confirmation officielle n’en reste pas moins un séisme pour l’organisation de la course espagnole. Fatigué par trois semaines éreintantes et une campagne de classiques qu’il a démarré en mars sur Milan-San Remo, le champion du monde va prendre du repos.

Cette décision s’inscrit dans une logique de préservation physique parfaitement compréhensible. Après avoir dominé la saison 2025 de manière écrasante, remportant son quatrième Tour de France consécutif, le Slovène préfère se concentrer sur d’autres objectifs. “Je suis excité de revenir au Canada, les courses sont dures mais belles et elles me conviennent bien. Je vais viser un retour en forme surtout pour performer sur les championnats du monde”, a déclaré Tadej Pogacar.

⚡ Impact immédiat sur la Vuelta Vingegaard devient le grand favori : Sans son rival slovène, le Danois hérite du statut de coureur à battre

Sans son rival slovène, le Danois hérite du statut de coureur à battre Spectacle modifié : Le duel tant attendu entre les deux phénomènes n’aura pas lieu

Le duel tant attendu entre les deux phénomènes n’aura pas lieu Opportunité pour d’autres : Les équipes adverses peuvent revoir leurs stratégies

Le duo Almeida-Ayuso pour porter les espoirs d’UAE

En l’absence de leur leader incontesté, UAE Team Emirates mise sur une stratégie bicéphale avec Joao Almeida et Juan Ayuso. Le Portugais qui était tombé sur le Tour de France à Mûr-de-Bretagne avait été forcé d’abandonner dès la 9e étape, touché aux côtes et éraflé de partout. Cette chute l’avait privé d’accompagner Pogacar dans sa quête du quatrième titre, mais lui offre aujourd’hui une occasion de briller en leader.

🇵🇹 Joao Almeida : l’atout majeur Vainqueur du Tour de Suisse et du Tour de Romandie cette saison, le Portugais arrive avec une confiance retrouvée et l’ambition de décrocher son premier grand tour. Son profil de grimpeur-rouleur correspond parfaitement aux exigences de la Vuelta.

À ses côtés, Juan Ayuso représente l’avenir du cyclisme espagnol. “C’est toujours un honneur de rouler sur mes routes, et je vais tout donner pour l’honorer, que ce soit pour aider l’équipe ou jouer ma carte”, a indiqué l’Espagnol de 22 ans. Après des déboires sur le Giro, où il avait dû abandonner, le jeune prodige ibérique a soif de revanche.

Vingegaard : de challenger à grand favori

L’absence de Pogacar transforme radicalement la position de Jonas Vingegaard sur cette Vuelta 2025. Comme nous l’évoquions dans notre précédent article, le Danois arrivait en Espagne avec l’objectif de prendre sa revanche après sa deuxième place sur le Tour de France. Désormais, il se retrouve propulsé au rang de grandissime favori.

“Pour Vingegaard, la Vuelta 2025 représente bien plus qu’une simple course supplémentaire au calendrier. Elle constitue une opportunité de prouver sa polyvalence sur l’ensemble des grands tours et de sortir de l’ombre de Pogacar qui a dominé la saison 2025.” Extrait de notre article “Vuelta 2025 Jonas Vingegaard y sera !”

Cette nouvelle donne offre au double vainqueur du Tour de France (2022-2023) une occasion en or de diversifier son palmarès. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) est fortement pressenti pour s’aligner sur le Tour d’Espagne, une course à laquelle il a participé deux fois, avec une 2e place à la clé en 2023.

Les nouveaux rapports de force

Sans Pogacar, la hiérarchie de la Vuelta 2025 se redessine complètement. Vingegaard, qui cherchait initialement à défier le Slovène sur un terrain moins favorable, se retrouve maintenant dans la peau du chassé plutôt que du chasseur. Cette inversion des rôles pourrait paradoxalement lui poser de nouveaux défis psychologiques.

🎯 Les nouveaux objectifs stratégiques Pour Vingegaard : Gérer la pression du favoritisme et confirmer sa capacité à briller sans la stimulation de son rival slovène. Pour Almeida-Ayuso : Profiter de cette fenêtre d’opportunité pour s’imposer face à un Vingegaard potentiellement moins stimulé par l’absence de son rival habituel.

La stratégie d’UAE Team Emirates s’articule désormais autour d’une double approche. D’un côté, Almeida peut jouer sa carte personnelle pour le classement général, de l’autre, Ayuso peut servir de poison dans les étapes de montagne, contraignant Vingegaard à réagir et à dépenser de l’énergie.

L’impact sur le spectacle et l’audience

L’absence de Pogacar représente indéniablement une perte pour le spectacle de la Vuelta 2025. Le duel entre les deux géants du cyclisme moderne était l’un des arguments majeurs de cette édition. Les organisateurs et les diffuseurs devront désormais miser sur d’autres narratifs pour maintenir l’intérêt du public.

Cependant, cette situation offre aussi des opportunités inédites. L’incertitude est plus grande, les scénarios plus ouverts, et d’autres coureurs peuvent espérer jouer les premiers rôles. Sepp Kuss, Richard Carapaz, ou encore Egan Bernal pourraient profiter de cette redistribution des cartes pour viser le podium, voire la victoire finale.

📊 Comparaison : Avec et sans Pogacar Aspect Avec Pogacar Sans Pogacar Favori Pogacar (90%) Vingegaard (70%) Spectacle Duel épique garanti Course plus ouverte Incertitude Faible Élevée

Les répercussions à long terme

Au-delà de l’impact immédiat sur la Vuelta 2025, cette décision de Pogacar révèle une philosophie de gestion de carrière intéressante. Plutôt que de chercher à tout prix le triplé Giro-Tour-Vuelta dans la même saison, le Slovène privilégie la longévité et la préservation physique.

Cette approche contraste avec celle de Vingegaard, qui fait le choix inverse en enchaînant Tour de France et Vuelta. Le Danois prend des risques calculés pour maximiser ses chances de victoires sur grands tours, dans une période où il sait pouvoir rivaliser avec le meilleur coureur du monde.

🔮 Perspectives d’avenir Cette Vuelta 2025 pourrait marquer un tournant dans la carrière de plusieurs coureurs. Pour Vingegaard, c’est l’occasion de prouver qu’il peut gagner sans la motivation de battre Pogacar. Pour Almeida et Ayuso, c’est le moment de franchir un cap et de s’établir comme leaders de grand tour.

Vers une Vuelta imprévisible

L’absence de Tadej Pogacar transforme complètement les enjeux de la Vuelta 2025. Ce qui devait être un duel au sommet entre deux géants devient une course plus ouverte, où plusieurs scénarios sont possibles. Vingegaard hérite du statut de favori, mais devra composer avec une pression différente et des adversaires motivés par cette opportunité rare.

Le duo Almeida-Ayuso représente la carte maîtresse d’UAE Team Emirates. Leur complémentarité et leur motivation pourraient créer des surprises, d’autant que les deux coureurs évoluent sans la pression qui pèse habituellement sur les épaules de Pogacar.