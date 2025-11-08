Written by Oslo• 10h10• Fil, Le Mourtis, Webcam

Webcam Le Mourtis pas neige sur l’écran Quand la douceur climatique perturbe la saison blanche

La webcam du Mourtis fait partie de ces outils numériques que les amateurs consommateurs de montagne consultent régulièrement, notamment dès l’arrivée de l’automne. Elle permet de suivre en temps réel l’évolution de la météo, le taux d’enneigement, et la fréquentation des pistes de cette station emblématique des Pyrénées. Mais en ce mois de novembre, l’écran affiche une réalité qui interpelle : pas de neige à l’horizon. Pendant que les prévisionnistes annonçaient déjà les premières chutes, seule la pluie persiste, accompagnée d’une douceur qui contraste fortement avec la saison.

Le Mourtis sous la pluie La station du Mourtis, avec ses 1 350 mètres d’altitude, pourrait accumuler les premiers manteaux blancs dès les premières semaines de novembre. Or, la webcam que vous pouvez consulter en direct sur notre page dédiée affiche depuis plusieurs jours des paysages gris et humides. Les pistes restent brunes, les remontées mécaniques inactives, et les infrastructures hivernales sommeillent encore. Ce phénomène n’a rien d’extraordinaire pour les météorologues. Il est devenu presque banal. À proximité, la station de Luchon-Superbagnères a d’ailleurs enregistré des records de douceur anormaux pour la saison. Ces anomalies thermiques s’inscrivent dans un contexte global que nous connaissons tous mais qu’une très grande majorité refuse de lier à son mode de vie.

Quand le réchauffement rencontre nos habitudes de consommation Il existe une certaine hypocrisie, presque involontaire, dans nos rapports à la nature. Certains rêvent de neige et de paysages immaculés pour skier et abreuver les réseaux sociaux de sommets enneigés, puis s’en retournent à leurs modes de vie qui contredisent ces rêves. Ils et elles s’habillent chez Shein, cette plateforme de fast fashion géante qui engorge les placards, les déchèteries de vêtements éphémères. Ils n’hésiteront pas à faire la queue devant le BHV pour acquérir les dernières tendances consuméristes. Et pendant ce temps, la terre continue de se réchauffer, silencieusement mais inexorablement. L’absence de neige sur le Mourtis en novembre n’est que le symptôme visible d’un malaise bien plus profond. Ce malaise naît du contraste entre nos aspirations écoresponsables et nos pratiques quotidiennes. Nous aspirons à préserver les montagnes que nous aimons, à protéger les écosystèmes alpins, à assurer que nos enfants puissent encore skier dans vingt ans. Mais des choix de consommation quotidiens contredisent souvent ces objectifs.

Des choix qui commencent par l’équipement S’équiper durablement pour la montagne L’une des premières étapes pour concilier passion de la montagne et écoresponsabilité passe par nos choix d’équipement. Plutôt que de multiplier les achats compulsifs et éphémères, optons pour des marques qui pensent la durabilité dès la conception. L’équipement de montagne est un domaine où la qualité prime : des vêtements qui dureront, des chaussures confortables et fiables, du matériel testé dans les véritables conditions. Cimalp, cette marque drômoise réputée, représente cette philosophie. Ses produits sont conçus par des montagnards pour des montagnards. Chaque article est pensé pour la performance, bien sûr, mais aussi pour la durabilité. En investissant dans du matériel de qualité, vous réduisez votre empreinte carbone et votre impact environnemental sur le long terme.

S’alimenter respectueusement L’écoresponsabilité ne s’arrête pas à l’équipement. Elle passe aussi par ce que nous mettons dans nos assiettes. Quand on pratique la montagne régulièrement, quand on fait partie de cette communauté de randonneurs, d’alpinistes ou simplement d’amoureux des paysages élevés, il est logique de penser à la qualité des produits de l’alimentation. Une alimentation biologique, produite localement quand c’est possible, représente un choix cohérent. L’épicerie bio en ligne La Fourche offre accès à des produits certifiés, souvent issus de petits producteurs qui partagent vos valeurs. Avec le code promo VOWENI52, vous pouvez accéder à une réduction significative sur votre première commande.

Gérer son argent de façon responsable L’écoresponsabilité va aussi loin que nos choix bancaires. Beaucoup de personnes ne le réalisent pas, mais chaque euro que vous confiez à une banque traditionnelle peut financer des projets contraires à vos valeurs : énergies fossiles, exploitations minières, investissements problématiques. À l’inverse, les banques vertes et coopératives réinvestissent votre argent dans des projets durables et responsables. Green-Got représente cette nouvelle génération de banques qui pensent autrement. En optant pour un compte chez Green-Got, vous ne déposez pas simplement votre argent : vous investissez dans votre vision d’un avenir meilleur. Pour vous aider à franchir le pas, nous proposons un code promo exclusif Melles750 qui vous offre deux mois gratuits à l’ouverture de votre compte.

Revenir à la webcam du Mourtis En novembre, regarder la webcam du Mourtis sans neige n’est plus seulement une simple observation météorologique. C’est un appel silencieux, un rappel que nos montagnes changent, qu’elles évoluent à une vitesse jamais vue auparavant. La douceur anormale, l’absence de flocons, ce sont des signaux qu’aucun montagnard ne devrait ignorer. Mais cette réalité n’est pas une fatalité. Chaque jour, nous avons le pouvoir de faire des choix qui alignent nos actions avec nos convictions. Cela commence par des décisions simples : modifier nos habitudes de consommation, choisir des marques responsables, réparer plutôt que de racheter, confier notre argent à des institutions en qui nous pouvons avoir confiance, et nourrir nos corps de produits de qualité. Consultez régulièrement la webcam du Mourtis en direct. Observez, réfléchissez, puis agissez. C’est ainsi que nous protégeons les montagnes que nous aimons.

