Luchon Festival entre Documentaires et Fictions du 6 au 8 février 2025 au coeur des Pyrénées Haut-Garonnaises. Et pour présider les deux jurys, Audrey Dana pour les Documentaires, et Maurice Barthélemy pour les Fictions. C’est à peu près tout ce que l’on sait encore du premier Luchon Festival. Sous la direction de Marie Seguret, le Luchon Festival promet une organisation de qualité sur deux thématiques dans une logique locale. L’approche de l’équipe d’organisation et de remettre à l’honneur les créations et productions locales autour des documentaires et des fictions. Ainsi, outre des projections, on devrait retrouver au programme des conférences, des débats et des rencontres avec celles et ceux qui font la création audiovisuelle locale.

Luchon Festival avec Audrey Dana et Maurice Barthélemy

Audrey Dana crève l’écran actuellement aux côtés de Jean Dujardin dans une nouvelle série consacrée au justicier masqué, Zorro. Elle sera la présidente du jury dans la catégorie des documentaires. Le très éclectique, Maurice Barthélemy, acteur, réalisateur, écrivain, sera quand à lui le président du jury dans la catégorie des fictions. D’autres personnalités de l’audiovisuel viendront les rejoindre dans les différents jurys.

Luchon Festival à tout prix

Les deux jurys auront fort à faire pour récompenser les créations audiovisuelles avec pas moins de 11 prix, donc 8 rien que pour les fictions. Le jury des fictions remettra ainsi un prix pour la meilleure fiction unitaire, la meilleure fiction série/mini-série. Pour les acteurs, le jury devra départager la meilleure interprétation féminine et la meilleure interprétation masculine. Il récompensera également le meilleur Réalisateur/la meilleure Réalisatrice, le meilleur scénario, la meilleure compositrice/le meilleur compositeur. Enfin, une fiction recevra le prix du public. Du côté des documentaires, le grand prix documentaire, le prix du jury et le prix du public viendra consacrer les meilleures productions.

Luchon Festival comment participer ?

Pour l’heure seuls les créateurs peuvent participer en proposant leur création avec le 10 janvier 2025 minuit. Pour les fictions pouvaient concourir les productions unitaires, les collections ou mini-séries, les séries 52’, les séries 26′, les séries moins de 20’. Les documentaires concourent dans une seule catégorie unitaire.

Pour les amateurs de créations audiovisuelles, il faut encore patienter pour connaître le programme complet du Luchon Festival

