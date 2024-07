(Last Updated On: )

Pour bien préparer sa retraite, il est essentiel d’adopter une approche proactive et méthodique dès les premières années de vie active. Une bonne planification permet non seulement d’assurer une transition financière fluide, mais aussi de maintenir un niveau de vie confortable une fois que l’on cesse de travailler. Voici un guide détaillé comprenant des conseils pratiques pour préparer efficacement sa retraite.

Anticipez votre dossier de retraite

Faire son dossier de retraite en avance est une démarche prudente et stratégique pour assurer une transition en douceur vers cette nouvelle étape de vie. En préparant votre dossier de retraite à l’avance, vous vous donnez le temps nécessaire pour rassembler tous les documents requis, comme vos relevés de carrière, vos relevés de points de retraite, et toute autre information pertinente. Cela vous permet également de vérifier l’exactitude de ces informations et de rectifier toute erreur éventuelle avant de soumettre votre demande.

De plus, anticiper la préparation de votre dossier de retraite vous donne l’opportunité de consulter un conseiller en retraite ou un spécialiste des pensions pour obtenir des conseils personnalisés. Ces professionnels peuvent vous guider sur les meilleures options disponibles selon votre situation financière et personnelle, vous aidant ainsi à maximiser vos prestations de retraite et à planifier vos revenus futurs de manière optimale.

Déterminez l’âge de départ à la retraite

Avant d’entamer les démarches pour demander votre retraite, il est essentiel de prendre en compte deux éléments principaux : l’âge auquel vous pouvez partir à la retraite et le nombre de trimestres cotisés requis. Depuis la réforme des retraites de 2023, l’âge minimum de départ à la retraite est progressivement repoussé à 64 ans en fonction de votre année de naissance. Pour ceux nés à partir de 1968 inclus, l’âge légal est ainsi fixé à 64 ans. Si vous avez cotisé le nombre de trimestres requis pour votre année de naissance, vous pouvez prétendre à une retraite à taux plein dès cet âge. Dans le cas contraire, vous devrez attendre l’âge de 67 ans pour bénéficier d’une retraite sans décote.

Calculez votre âge de départ à la retraite

Pour calculer précisément votre âge de départ à la retraite, il est important de respecter quelques règles pratiques. Votre départ doit obligatoirement être le 1er jour d’un mois et ne peut pas précéder votre demande officielle de retraite. Si vous êtes né le 1er jour d’un mois, vous pouvez choisir de partir à la retraite dès le jour de votre anniversaire à l’âge minimum requis. Par exemple, une personne née le 1er septembre 1962 peut prendre sa retraite le 1er mars 2025 à l’âge de 62 ans et 6 mois. Pour ceux nés un autre jour du mois, le départ à la retraite peut être demandé le 1er jour du mois suivant l’anniversaire, comme le 10 mars 2025 pour une personne née le 10 septembre 1962, avec une retraite effective à partir du 1er avril 2025.

Les fonctionnaires titulaires suivent des règles spécifiques : leur rémunération cesse le jour de la cessation d’activité et la pension de retraite commence le 1er jour du mois suivant, sauf pour ceux partant à la retraite à l’âge limite, où la pension débute le jour même de la cessation.

Pour estimer le montant de votre retraite, plusieurs méthodes peuvent être utilisées selon votre situation :

la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant la cessation d’activité

la moyenne des salaires des 3 derniers mois

une simulation retraite en ligne, le moyen simple et efficace pour connaître le montant de sa (future) retraite

Pour préparer votre retraite, préparez votre épargne

Avant de commencer à épargner pour la retraite, il est crucial d’évaluer avec précision vos besoins financiers futurs. Cela inclut la projection des dépenses mensuelles telles que le logement, les soins de santé, les loisirs, les voyages et autres activités. Prendre en compte l’inflation est également essentiel pour maintenir le pouvoir d’achat de votre argent au fil du temps.

La diversification est une stratégie fondamentale pour minimiser le risque financier tout en optimisant les rendements à long terme. Répartir votre portefeuille d’investissement entre différentes classes d’actifs comme les actions, les obligations, l’immobilier et les produits de retraite comme les assurances-vie vous aide à réduire l’impact des fluctuations du marché sur votre épargne.

Pour garantir une retraite confortable, il est essentiel de maximiser vos sources de revenus. Cela inclut les pensions publiques comme la Sécurité sociale, les régimes de retraite d’entreprise ou individuels (PER, PERP), ainsi que l’épargne personnelle accumulée au fil des années. L’investissement dans des biens immobiliers locatifs ou d’autres formes de placements générant des revenus passifs peut également contribuer à diversifier vos sources de revenus à la retraite.

Comment demander votre retraite ?

La manière la plus simple pour entamer la procédure de demande de retraite est de vous connecter à votre espace personnel sur le site de l’Assurance retraite ou sur le portail Info Retraite.

Avant de soumettre votre demande en ligne, il est conseillé de consulter votre relevé de situation individuelle ou relevé de carrière. Ce document détaille l’ensemble de votre parcours professionnel, y compris les périodes éventuelles de chômage, et résume tous vos droits accumulés auprès des différentes caisses de retraite auxquelles vous avez cotisé.

Voici les étapes à suivre :

Connectez-vous à votre espace personnel en utilisant FranceConnect. Effectuez votre demande de retraite pour tous vos régimes de retraite. Remplissez et signez le formulaire de demande de retraite. Joignez les pièces justificatives requises.

Une fois ces étapes complétées, chaque régime de retraite examinera votre dossier. Un conseiller vous contactera si nécessaire pour vérifier les informations et déterminer vos droits à la retraite. Ce processus permet de simplifier et d’accélérer considérablement la procédure de demande de retraite, tout en assurant que toutes les informations nécessaires sont correctement soumises et traitées.

