Chou rave un légume facile au jardin, à cultiver comme à cuisiner. C’est un classique des marchés de producteurs bio, ou dans les étales des boutiques bio. Par contre, pas la peine de le chercher dans les supermarchés. Sa forme originale n’attire pas les consommateurs en quête de fruits et légumes bien calibrés, bien lisses, et sans aspérité. Pourtant le chou rave connu depuis l’antiquité, mal aimé après la guerre, mérite que l’on le place dans nos jardins et dans nos assiettes. Au jardin il est facile à cultiver, car à la différence de sa famille des choux, il est peu sensible aux ravageurs. Dans l’assiette, il se consomme idéalement cru, mais aussi cuit. Outre pour les fibres, le chou rave est une excellente source de vitamines C, B1, B2 et B3.

Chou rave un légume facile au jardin

Ce n’est pas pour rien si on retrouve le chou rave dans tous les marchés de producteurs bio ou en magasin bio. Le chou rave est facile à cultiver. Un légume facile à cultiver qui ne nécessite aucune protection vis à vis des ravageurs à condition de faire tourner son emplacement au jardin. Il existe des chou raves vert et des violets, mais pour les deux à l’intérieur la chair reste invariablement verte. Pour le cultiver on trouve facilement des plans sur les marchés bio, et même en jardinerie désormais. On peut facilement l’associer à d’autres plantes, car il pousse de manière très verticale.

Chou rave un légume facile à cuisiner

En cuisine le chou rave se consomme idéalement cru. Il suffit de le peler, puis de le râper ou de le trancher finement. Pour les réticents, on peut le mélanger à des carottes râpées. Cuit on peut le faire rissoler en petits cubes associés à des pommes de terre par exemple. Alors il est temps de réhabiliter le chou rave, et de le réintroduire dans nos potagers et dans nos assiettes.

