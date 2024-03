(Last Updated On: 9 mars 2024)

[On s’en Melles] pour rencontrer celles et ceux qui font vivre les Pyrénées Haut-Garonnaises.

Des questions Pêle-Melles pour prendre de la hauteur, avec l’authenticité et la sincérité de notre territoire.

Pour ce nouvel épisode de [On s’en Melles] c’est Anna Changeux, Maire de Saint-Béat-Lez qui s’y colle.

Bonjour Anna, quelle Pyrénéenne êtes-vous ?

Comme certains aiment à me le faire remarquer : je ne suis pas née ici comme eux ! Et même si je ne n’ai pas l’accent, je suis Pyrénéenne de cœur, Pyrénéenne d’adoption. Ce n’est pas un territoire dont j’ai hérité mais que j’ai choisi pour son authenticité, pour sa qualité de vie et pour ses paysages naturels préservés qui sont, pour moi, source de sérénité et d’équilibre.

Dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, on a toujours le regard pointé vers les sommets. Vers quels sommets voulez-vous aller ?

Visons la lune et nous atteindrons les étoiles ! Nous voulons viser les sommets de la culture qui nous permettront de développer une économie touristique nouvelle sur notre territoire avec un projet d’ambition sur le site du château qui devrait voir le jour dès cet été et dans sa pleine dimension en 2025… à suivre !

On sait aussi que les nuages d’altitude finissent toujours par se dissiper. Mais en attendant quelles sont les difficultés ou les contraintes pour mener à bien vos projets ?

La principale contrainte est bien évidemment budgétaire mais également le manque d’effectif pour porter et développer administrativement les projets avant leur phase opérationnelle. Nous ne pouvons malheureusement nous permettre d’avoir un poste de chargé.e de mission qui serait pourtant tellement nécessaire.

Quelle est votre dernière balade, randonnée, activité, … dans les Pyrénées Haut-Garonnaises ? Sinon dans les Pyrénées ?

Ma dernière sortie était au Col d’Artigascou sur les hauteurs Melloises !

Notre territoire est fort de sa nature. Si vous étiez un animal des Pyrénées, vous seriez une truite, un ours, un chevreuil, un chien de berger, un oiseau, … ?

Je serai un gypaète pour voir le territoire avec toujours plus de hauteur …

