Luchon Players Festival du 6 au 8 février 2025 pour mettre en avant toutes les productions audiovisuelles et quelque soit le support de diffusion (télé, replay, streaming, Youtube, Twitch…). Après une année de transition en 2024, avec Luchon TV d’un jour, le Festival de Luchon revient en 2025 en faisant évoluer son équipe, son format et son nom. Avec le notion de Players, la nouvelle équipe aux commandes du festival de Luchon entend bien devenir le rendez-vous de toutes les créations audiovisuelles. TV, streaming, digital, flux, fiction, et même stand-up, le teaser de l’évènement de Luchon en 2025, appuie sur la touche play pour se relancer.

Luchon Players Festival du 6 au 8 février 2025

En attendant le programme complet de ce nouveau festival, l’organisation nous livre un teaser vidéo évidemment. A Luchon on aime la création audiovisuelle qu’un festival met à l’honneur chaque année. Après la déroute économique du Festival TV de Luchon, et après une transition avec Luchon TV d’un jour, une nouvelle équipe lance un nouveau format. On y retrouvera forcément des séances de projection autour de la production audiovisuelle. Mais aussi des focus sur les différents formats de créations audiovisuelles de la télé jusqu’au streaming en passant par Youtube ou Twitch.

