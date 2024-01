(Last Updated On: 11 janvier 2024)

« Luchon, TV d’un jour » braque les projecteurs le samedi 10 février 2024. Alors que Le festival TV de Luchon affiche une mire vidéo, la mairie de Luchon reprend en main un évènement culturel bien ancré dans le paysage audiovisuel. Mais comme on ne refait pas du neuf avec du vieux, Éric Azémar, Maire de Bagnères de Luchon reconfigure la manifestation autour d’une nouvelle équipe, d’abord sur une journée en 2024, et bien plus encore dès 2025. Toujours autour de la production audiovisuelle, des séries et des fictions, « Luchon, TV d’un jour » sera une journée festive avec des projections (dont une pour le public scolaire), des équipes de film sur place, des débats, des animations, des autographes, et une personnalité à l’honneur. Eric Azémar reboot Saison 1, « Luchon, TV d’un jour » Saison 1, Crémaillère Express Saison 1, Thermes reboot Saison 1, Train Luchon-Montréjeau reboot Saison 1 et bientôt Casino de Luchon reboot Saison 1, à Luchon c’est un festival de créations et de reboots pour (re)faire briller La reine des Pyrénées.

« Luchon, TV d’un jour » braque les projecteurs le samedi 10 février 2024

Forcément un peu dans l’urgence la nouvelle équipe au chevet des fictions et des séries se concentre sur l’essentiel pour remettre sur pied un festival Luchonnais autour de la production audiovisuelle, et en particulier en Occitanie. Pour l’heure, et pendant que le programme de la journée s’affine, « Luchon, TV d’un jour » s’allume sur nos écrans avec :

Une programmation d’œuvres de fictions et de séries avec des projections augmentées grâce à la présence d’une équipe de film et des débats qui suivront certaines séances.

avec des projections augmentées grâce à la présence d’une équipe de film et des débats qui suivront certaines séances. Une projection dédiée au public scolaire

Des séances d’autographes et animations au cœur de ville,

Une mise à l’honneur d’une personnalité pour renforcer la notoriété de l’évènement.

En braquant les caméras sur Luchon, sa vallée et sa région, le festival « Luchon, TV d’un jour » rallume la flamme du meilleur de la télévision. Des fictions, des séries, une petite gaufre de La petite liégeoise, vous pouvez rallumer la TV à Luchon.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…