(Last Updated On: 9 janvier 2024)

En janvier glanez avec le Loco’Minges chaque vendredi matin. La Maison de l’Avenir Comminges Pyrénées basée à Saint-Gaudens remet au goût du jour le glanage. Pour les glaneurs c’est la possibilité de cueillir des fruits et des légumes non ramassés dans les jardins de producteurs ou d’autres particuliers. De l’autre côté, pour les producteurs ou les jardiniers, le glanage offre une opportunité de débarrasser le jardin avant l’hiver. Pour participer au glanage dans le Comminges, le départ est donné chaque vendredi à 8h30 du Loco’Minges pour un retour à 12h. Et comme avec le glanage on ne gâche pas, le vendredi c’est atelier cuisine au Loco’Minges de 13h à 16h. L’après-midi du vendredi au Loco’Minges on en profite aussi pour passer à l’épicerie de 17h à 19h.

Loco’Minges l’épicerie qui rassemble dans le Comminges

L’épicerie rassemble quand elle place dans l’échelle de ses valeurs, non pas des linéaires de produits, mais le partage autour des produits. Le Loco’Minges à Saint-Gaudens, c’est une épicerie coopérative organisée autour des loco’mangeurs qui gèrent le fonctionnement de l’épicerie, des producteurs qui approvisionnent en produits locaux, l’association Graines d’Avenir qui porte et anime le projet, et la SCIC Jardins du Comminges qui en assure la gestion. Chacun accorde un peu de son temps au fonctionnement de l’épicerie pour ensuite faire ses courses au prix le plus juste. Elle organise également des animations autour de l’alimentation comme le glanage ou les ateliers de cuisine. Il est également possible de disposer de la cuisine chaque jeudi matin.

En janvier glanez avec Loco’Minges !

