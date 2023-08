(Last Updated On: 14 août 2023)

Balade nature à la découverte des oiseaux dans le Comminges le dimanche 20 août 2023. Cette balade organisée par la Communauté de Communes des Pyrénées Haut-Garonnaises avec le réseau des parc Nature 2000 et Natura Pyrenaica est une occasion unique de découvrir les populations d’oiseaux dans le Comminges. En à peine 40 ans 60% des oiseaux de plein champs ont disparu. La faute évidemment à l’agriculture intensive et un usage immodéré des pesticides, que les consommateurs entretiennent en fréquentant les supermarchés et leurs colonnes de produits industriels. Alors pour une journée, pour se reconnecter à la nature, cette balade sera très utile à une vingtaine de randonneurs pour mesurer les enjeux de la présence de nos oiseaux dans le ciel du Comminges et d’ailleurs.

Balade nature à la découverte des oiseaux dans le Comminges

La journée est réservée à une vingtaine de personnes maximum avec un programme de 9h à 17h. Le départ est prévu devant la mairie de Cier de Rivière. Il est vivement conseillé de bien s’équiper et de prévoir de se protéger face à la chaleur ambiante. Il faut également prévoir un casse-croute. En fin d’après-midi, de 17h à 18h, la journée se termine par une conférence. Le thème du jour évidemment : les oiseaux et notamment le suivi des populations de milan royaux.

Pourquoi 60 % des oiseaux des champs ont-ils disparu en quarante ans ?

C’est le thème d’une émission sur Radio France qu’il est vivement recommandé d’écouter avant de partir en balade. Elle est vivement recommandée tout court. Car on mesure directement les effets dévastateurs de nos modes vie basés sur la consommation, la consommation et l’argent … On comprend mieux pourquoi les courses au supermarché tuent les oiseaux.

Pour écouter l’émission : Pourquoi 60 % des oiseaux des champs ont-ils disparu en quarante ans ?

