[On s’en Melles] avec Marie Penetro. [On s’en Melles]

pour rencontrer celles et ceux qui font vivre les Pyrénées Haut-Garonnaises.

Des questions Pêle-Melles pour prendre de la hauteur, avec l’authenticité et la sincérité de notre territoire.

Pour ce nouvel épisode de [On s’en Melles] c’est Marie Penetro, Présidente de Les arts en Occitania y Val d’Aran qui s’y colle.

Bonjour Anna, quelle Pyrénéenne êtes-vous ?

Ma famille paternelle est originaire de Canejan dans le Val d’Aran et j’ai tout naturellement passé toutes mes vacances à Fos dans la masion familiale.Les Pyrénées ont été mon seul point d’ancrage depuis toute petite. Ballottée de déménagements en déménagements avec mes parents (jusque dans les îles!), j’ai découvert dans mon petit village situé au fond de la vallée un refuge paisible et rassurant, C’est là que mes premières amitiés ont émergé et auxquelles je demeure fidèle encore aujourd’hui. C’est aussi là que je trouve l’inspiration lorsque je travaille sur mes projets d’exposition.

Dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, on a toujours le regard pointé vers les sommets. Vers quels sommets voulez-vous aller ?

Sans aucun doute les sommets de l’Art !Parce que l’art ébranle les sens humains, il constitue incontestablement un langage universel fédérateur par le biais duquel les Hommes s’expriment et s’unissent. L’art est un instrument de consolidation sociale qui devrait être accessible à tous.Avec l’association Les arts en Occitania y Val d’Aran, dont je suis la présidente, nous avons créé un évènement artistique. Chaque été pendant une semaine les artistes et artisans envahissent le village de Fos et lui donnent un petit air de fête. Par ce biais là nous avons également mis en place des partenariats artistiques avec le Val d’Aran côté Espagnol.

On sait aussi que les nuages d’altitude finissent toujours par se dissiper. Mais en attendant quelles sont les difficultés ou les contraintes pour mener à bien vos projets ?

Les volontés politiques en tout premier lieu. Que ce soit à titre personnel ou pour l’organisation d’évènements ,si les organismes ne nous soutiennent pas et ne nous fournissent pas les ressources logistiques et financières nécessaires, nous ne pouvons pas exister.Mais je suis une indécrottable optimiste! Je préfère voir le verre a moitié plein qu’à moitié vide et je dois dire que nous ne sommes pas trop mal lotis dans notre vallée,

Quelle est votre dernière balade, randonnée, activité, … dans les Pyrénées Haut-Garonnaises ? Sinon dans les Pyrénées ?

Pas besoin d’aller chercher bien loin, Une balade avec mon chien juste au dessus de chez moi. J’ouvre mes poumons en grand et je respire la montagne. Un vrai bonheur.

Notre territoire est fort de sa nature. Si vous étiez un animal des Pyrénées, vous seriez une truite, un ours, un chevreuil, un chien de berger, un oiseau, … ?

Un aigle ! Pour pouvoir prendre de la hauteur et vivre au-dessus de la terre, loin du chaos de ce monde,

