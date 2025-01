(Last Updated On: )

Melles750 sur Instagram et Facebook c’est terminé. Alors que Donald Trump prend ses fonctions, le monde de la tech, se range derrière le fantasque président américain. Le patron de Méta (Facebook, Instagram, et WhatsApp), Mark Zuckerberg, livre ses applications au trumpisme. Tout comme sur X (ex Twitter), et son inquiétant patron Elon Musk, Mark Zuckerberg annonce la fin du fast-checking sur ses applications. Désormais les réseaux sociaux deviennent les portes-voix de la désinformation, en considérant que la liberté d’expression cautionne toutes les formes d’expression.

Dans ce contexte, Melles750 ne publiera plus sur Instagram et Facebook. Le compte Instagram de Melles750 est d’ores et déjà supprimé. La suppression de la page Facebook est en cours. C’est évidemment un choix difficile, mais une décision finalement évidente pour ne pas retrouver les publications noyées au milieu des fake news. Pourquoi perdre son temps à alerter sur les conséquences du réchauffement climatique, quand le climato-dénialisme devient la pensée dominante Outre-Atlantique, et même autour de nous.

Si les réseaux sociaux apparaissaient formidables pour connecter et relayer l’information, ils sont désormais aux mains d’une nouvelle broligarchie américaine. Il plane désormais comme un vent de résistance face à celles et ceux qui ont décidé de précipiter le monde dans l’inconnu d’un effondrement inéluctable.

Mais comme Melles750 reste résolument un média positif, il sera toujours le relai des initiatives locales et des modes écoresponsables. On poursuit notre chemin vers plus de sobriété, plus d’humilité, et plus de contemplation.

