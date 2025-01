(Last Updated On: )

Leclerc et ses potimarrons dangereux continue de jouer avec la santé des consommateurs pour augmenter ses marges, et toujours dégrader un peu plus les terres. Le 15 janvier 2025, l’enseigne Leclerc a procédé au rappel d’un lot de potimarrons bio de la marque Bio Village. Car la teneur en pesticides dépassait les limites maximales autorisées. Ce nouvel incident soulève des inquiétudes sur la sécurité alimentaire, même pour des produits étiquetés biologiques. Mais chez Leclerc on a l’habitude avec ce genre de pratiques, où même le bio n’est pas bio. Respect, durabilité, nature, ne sont que des gros mots pour l’enseigne. Chez Leclerc, un produit bio c’est surtout un produit qui se vend plus cher, avec plus de marge. Qu’importe s’il faut gruger les consommateurs.

Leclerc et ses potimarrons dangereux

Les potimarrons bio incriminés ont été commercialisés entre le 4 décembre 2024 et le 13 janvier 2025 dans l’ensemble des magasins Leclerc en France. Les informations à vérifier pour identifier les produits concernés sont les suivantes :

Code-barres : 3564707127028

: 3564707127028 Numéros de lots : L03, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19

Les autorités sanitaires recommandent de ne pas consommer ces potimarrons. Les clients peuvent les rapporter en magasin jusqu’au 30 janvier 2025 pour un remboursement. Pour toute question, un numéro d’assistance est mis à disposition : 0 800 865 286. Pour des potimarrons achetés début décembre, même chimiquement transformés, difficile d’imaginer que beaucoup de consommateurs en aient encore dans leur réserve.

Une série de rappels alimentaires inquiétante

Ce rappel de potimarrons s’inscrit dans une série d’incidents similaires pour l’enseigne Leclerc. Ces dernières années, plusieurs produits ont été retirés des rayons pour des problèmes de résidus de pesticides, remettant en cause les garanties de sécurité alimentaire. Leclerc avait même réussi à rendre une compote de pommes dangereuse.

Melons charentais contaminés en mai 2024

En mai 2024, des melons charentais verts de la marque Terragaia, cultivés au Maroc, avaient été rappelés pour les mêmes raisons. Ces produits, vendus entre le 14 et le 28 mai 2024, présentaient également des taux de pesticides au-delà des seuils réglementaires.

Courges butternut : un précédent alarmant

En octobre 2023, des courges butternut Bio Village avaient été retirées de la vente en raison de la présence de chlordane, un insecticide interdit par la Convention de Stockholm. Ce produit chimique, connu pour ses effets néfastes sur la santé, avait suscité une forte réaction des consommateurs.

Les enjeux de la sécurité alimentaire

Ces rappels successifs interpellent sur la qualité et la traçabilité des produits alimentaires vendus chez Leclerc, y compris ceux issus de l’agriculture biologique. Malgré des labels garantissant une culture sans pesticides de synthèse, certains produits semblent passer à travers les mailles des contrôles.

Une vigilance accrue pour les consommateurs

Pour garantir la sécurité de leur alimentation, les consommateurs devraient :

Consulter régulièrement les avis de rappel diffusés par les autorités.

diffusés par les autorités. Favoriser les circuits courts , où la traçabilité est souvent plus transparente.

, où la traçabilité est souvent plus transparente. S’interroger sur les certifications bio, parfois insuffisantes pour garantir une qualité irréprochable. Pour cela mieux fréquenter des lieux plus sûrs comme Biocoop, Le coeur bio, …

Et surtout éviter les supermarchés dont les pratiques sont écologiquement et socialement délétères.

Réduire les pesticides dans nos assiettes

Ces incidents mettent en lumière la nécessité de repenser les pratiques agricoles et de renforcer les contrôles sur les chaînes d’approvisionnement. La sécurité alimentaire ne devrait pas être compromise, surtout lorsqu’il s’agit de produits bio.

Mais pour les acteurs de la grande distribution, un renforcement des normes et des procédures de contrôle s’impose. Quant aux consommateurs, une prise de conscience sur les choix de consommation. Aussi, faire ses courses en supermarché c’est accepter ensuite les effets du dérèglement climatique.

